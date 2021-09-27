Общество

27 минут назад

Первым вице-мэром Липецка станет Вадим Негробов

3 885
#кадры #мэрия
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Первым вице-мэром Липецка станет Вадим Негробов

30 сентября председатель городского департамента ЖКХ мэрии сменит перешедшего из администрации Липецка в областную администрацию Константина Вострикова.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что 30 сентября должность первого вице-мэра займёт Вадим Негробов, сейчас  возглавляющий департамент ЖКХ мэрии. Он, таким образом, станет преемником Константина Вострикова, который 29 сентября перейдет на работу в областную администрацию, где заменит уволившегося по собственному желанию вице-губернатора Илью Тузова.

Вадиму Негробову – 41 год. В мэрии Липецка он проработал чуть больше года: на должность председателя городского департамента ЖКХ начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Негробова назначили 24 сентября 2020-го.  

Вадим Негробов родился в 1980 году в Липецке. В 2002 окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Трудовой путь начал с мастера электромонтажного участка в ЗАО «Ремстройэлектромонтаж». В 2004 стал начальником участка, а в июне 2005 инженером энергоинспекции в ОАО «Липецкэнерго». С мая 2005 по январь 2006 занимал должность генерального директора ЗАО «Ремстройэлектромонтаж», после чего стал заместителем директора по производству филиала в Липецкой области ООО «Энергобаланс-Центр». С 2009 года работал на разных должностях в ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».

Вадим Негробов в 2009 получил диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит», в 2016-м – диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ о профессиональной переподготовке в сфере менеджмента. Награжден Почетной грамотой администрации города Липецка за значительный личный вклад в развитие энергетики города и Почетной грамотой ПАО «МРСК Центра» за большой личный вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы, высокий профессионализм и добросовестный труд. Имеет Золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
фото lipetskcity.ru
3 885
#кадры #мэрия
1

Комментарии (5)

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Данила

3 минуты назад
Знал лично Вадима порядочный мужик. Желаю УДАЧИ
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Павел

7 минут назад
Фокс, Кто кто, папка.
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Фокс

9 минут назад
Видать кто-то сильно тянул за уши этого гения энергетики по служебной лестнице, а по факту, сам-то на что-нибудь способен?
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