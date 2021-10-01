Общество

33 минуты назад

В регионе увеличивают количество коек для больных COVID-19

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#коронавирус
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В регионе увеличивают количество коек для больных COVID-19

Коронавирусным госпиталем снова становится санаторий «Липецк».

Вице-губернатор Александр Ильин сегодня сообщил GOROD48, что санаторий «Липецк» в очередной раз будет перепрофилирован в коронавирусный стационар, приданный областной инфекционной больнице. Новые койки для больных появятся и в главном инфекционном стационаре региона.

Связано это с активностью в области штамма «дельта» новой коронавирусной инфекции, куда более вирулентного, чем его предшественники. Главврач главного коронавирусного госпиталя региона, главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов, который в начале прошлого месяца прогнозировал обострение эпидемиологического процесса по COVID-19 в регионе к октябрю, оказался прав в своем прогнозе: рост заболеваемости ковидом начался в регионе с начала второй декады сентября.

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– У нас значительно выросло количество пациентов. Чтобы справиться с лечением больных, мы выписываем людей на амбулаторное долечивание. Связано это с приходом в регион четвертой волны эпидемии, – говорит Андрей Филатов.

Сегодня в областной инфекционке – 434 пациента, из них тяжелых – 239 человек. Кислородную поддержку получают 120 больных, на аппаратах ИВЛ находятся пятеро. 

GOROD48 получил пугающие фото- и видеоматериалы из красной зоны областной инфекционной больницы, отснятые пресс-службой администрации области. На них – больные люди, некоторые из которых просто молят отпустить их домой.

– Самочувствие мое очень отвратительное, – говорит и тут же заходится в плаче пенсионерка Светлана Сошникова.

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На износ работают и врачи, и младший медперсонал.

– В отличие от первых волн заболевания наши новые пациенты попадают к нам в очень тяжелом состоянии. Все они – в памперсах, многие нуждаются в кислородной поддержке, – говорит медсестра Светлана Яшкина.

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Медсестрам и младшему медперсоналу приходится особенно несладко, ведь им приходится переворачивать тяжелых больных для избежания пролежней, носить их буквально на руках на КТ и те процедуры, которые невозможны в палатах и боксах.

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– Почему болеют даже привитые? Потому, что них еще не успели выработаться антитела. Но хуже всего – непривитым. Они болеют очень тяжело и некоторых из них, не смотря на все наши усилия, умирают. Обратить пандемию вспять мы сможем лишь тогда, когда уровень вакцинации от ковида вырастет до 80%. Тогда у липчан появится тот самый коллективный иммунитет, и эпидпроцесс пойдет на спад, – говорит Андрей Филатов.

На конец сентября в регионе чуть больше 43% населения привиты хотя бы одним компонентом вакцины, а полностью привит 41% липчан. Но темпы вакцинации упали.

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– Такое впечатление, что люди – в раздумье. И процесс вакцинации идет не теми темпами, которые мы хотели бы видеть. Но стоит помнить, что природа вируса такова, что он постоянно рыщет в поисках новых жертв, - говорит Андрей Филатов.

Андрей Филатов возлагает надежды на фактически обязательную вакцинацию, объявленную вчера руководителем областного управления Роспотребнадзора. Если все пойдет по плану и к концу года будет вакцинировано 80% взрослого населения региона, то эпидемия пойдет на спад.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Если увеличат количество коек

12 минут назад
То логически эти статисты увеличат и количество больных. Статистика пишется специально под ограничения. Новый метод управления
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любопытный Липчанин

14 минут назад
А сколько уже мест на кладбище занято?! Мне-то хоть хватит!?! Огласите весь список, пожалуйста!!
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