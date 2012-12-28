В Липецкой области ветрено, дождливо и до +18

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона – его центр переместится с Прибалтики на север европейской территории России: погода в Черноземье будет неустойчивой, пройдут дожди, ветер усилится до 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 2-5 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +9 до +11, днем – от +14 до +16 градусов.День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.