Политика

01.10.2021 10:16

«Единой России» достались первые места

39 5021
#областной Совет
10
«Единой России» достались первые места

Сегодня в областном Совете проходит первая сессия нового созыва депутатов. Перед ее началом стало ясно, как будут рассажены депутаты. 

Первый ряд заняла фракция «Единой России», получившей по итогам сентябрьских выборов 23 мандата. Причём рядом посаженными оказались предыдущий спикер областного Совета Павел Путилин, попавший в новый состав областного парламента не по одномандатному округу, как это было ранее, а по партийным спискам, и Дмитрий Аверов, бывший вице-губернатор, также получивший мандат по списку (на заседании партийной фракции приятно решение делегировать ему полномочия председателя облсовета). На левом краю первого ряда примостились Людмила Яськова, представляющая Партию пенсионеров, и Юлия Соловьева от «Новых людей». 

Второй ряд был отдан фракции КПРФ числом 15 человек. Сбоку от коммунистов посадили Анатолия Емельянова из ЛДПР и Ларису Ксенофонтову из партии «Справедливая Россия-За справедливость». 

WhatsApp Image 2021-10-01 at 13.21.59 (3).jpeg+2021-10-01-13.28.32.jpg

0J2A2228.jpg

WhatsApp Image 2021-10-01 at 13.21.58.jpeg+2021-10-01-13.26.31.jpg

В президиуме оказались, по традиции, самый возрастной парламентарий Равиль Анутов, советник генерального директора ПАО «Грязинской культиваторный завод» и глава региона 
Игорь Артамонов. 

Равиль Анутов рассказал депутатам, большинство из которых - новички, на какие кнопки им нужно нажимать, голосуя или требуя слова. А потом объявил первую сессию... закрытой! 

После этого небольшого конфуза все 42 депутата встали под звуки гимна России. 

- Ещё раз поздравляю вас с избрание. Рассчитываем, что ваша работа будет во благо жителей Липецкой области. Надеюсь на новое качество законодательной работы, на отсутствие популизма и лишней риторики, - сказал губернатор, напутствуя депутатов нового созыва. 

Депутатам предстоит зарегистрировать фракции партий, представленных в облсовете, и избрать его председателя.

39 5021
#областной Совет
10

Комментарии (39)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Все идет

сегодня, 09:12
По плану
ответить

Толян

сегодня, 03:45
А кто это за девушка с черными волосами? От куда она? Кто знает?
ответить

почему то

вчера, 19:38
я не сомневался)
ответить

Снеговик

вчера, 08:39
Самая удручающая новость!!!! Люди требуют понизить им зарплаты до минимальной, так как они только и делаю вид что работают! По факту люди стали намного хуже жить! А если не готовы к минималке пусть уходят!
ответить

А может и впрямь

вчера, 01:03
"Правильная рассадка" народных избранников сработает. Эх! Скоро зажим не хуже москвачей.
ответить

И

01.10.2021 21:50
Это не новость давно
ответить

Антисоветчик

01.10.2021 21:03
Гость, да депутат. Юлия Соловьева. Весьма целеустремлённая девушка. И нормальный человек.
ответить

Инквизитор

01.10.2021 20:19
Перестаньте платить налоги.
ответить

Гость

01.10.2021 19:12
На первом фото девочка лет семнадцати она тоже депутат?
ответить

А

01.10.2021 19:00
Есть басня Крылова: "...как ни садитесь, а в музыканты не годитесь...".
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Вторым членом Совета Федерации от Липецкой области стал Максим Кавджарадзе
#областной Совет
44
Вторым членом Совета Федерации от Липецкой области стал Максим Кавджарадзе

01.10.2021 12:47

Политика
Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос
#Липецкий областной Совет
89
Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос

01.10.2021 12:05

Политика
В Липецком областном Совете впервые за 15 лет сменился спикер
#Липецкий областной Совет #Дмитрий Аверов
29
В Липецком областном Совете впервые за 15 лет сменился спикер

01.10.2021 10:58

Политика
Главу Тербунского района выберут в ноябре
#Тербуны #выборы
16
Главу Тербунского района выберут в ноябре

30.09.2021 17:12

Политика
Первая сессия нового созыва облсовета пройдёт 1 октября
#Липецкий областной Совет
30
Первая сессия нового созыва облсовета пройдёт 1 октября

27.09.2021 14:44

Политика
Депутатам областного Совета торжественно вручили удостоверения
#выборы
49
Депутатам областного Совета торжественно вручили удостоверения

27.09.2021 11:30

Политика