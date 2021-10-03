«Единой России» достались первые места

Сегодня в областном Совете проходит первая сессия нового созыва депутатов. Перед ее началом стало ясно, как будут рассажены депутаты.

Первый ряд заняла фракция «Единой России», получившей по итогам сентябрьских выборов 23 мандата. Причём рядом посаженными оказались предыдущий спикер областного Совета Павел Путилин, попавший в новый состав областного парламента не по одномандатному округу, как это было ранее, а по партийным спискам, и Дмитрий Аверов, бывший вице-губернатор, также получивший мандат по списку (на заседании партийной фракции приятно решение делегировать ему полномочия председателя облсовета). На левом краю первого ряда примостились Людмила Яськова, представляющая Партию пенсионеров, и Юлия Соловьева от «Новых людей».Второй ряд был отдан фракции КПРФ числом 15 человек. Сбоку от коммунистов посадили Анатолия Емельянова из ЛДПР и Ларису Ксенофонтову из партии «Справедливая Россия-За справедливость».В президиуме оказались, по традиции, самый возрастной парламентарий Равиль Анутов, советник генерального директора ПАО «Грязинской культиваторный завод» и глава регионаИгорь Артамонов.Равиль Анутов рассказал депутатам, большинство из которых - новички, на какие кнопки им нужно нажимать, голосуя или требуя слова. А потом объявил первую сессию... закрытой!После этого небольшого конфуза все 42 депутата встали под звуки гимна России.- Ещё раз поздравляю вас с избрание. Рассчитываем, что ваша работа будет во благо жителей Липецкой области. Надеюсь на новое качество законодательной работы, на отсутствие популизма и лишней риторики, - сказал губернатор, напутствуя депутатов нового созыва.Депутатам предстоит зарегистрировать фракции партий, представленных в облсовете, и избрать его председателя.