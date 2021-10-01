Политика

сегодня, 12:05

Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос

15 1814
#Липецкий областной Совет
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Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос

Губернатор отказался от галстука красного цвета в пользу синего, а председатель фракции КПРФ пришёл на первую сессию областного Совета в галстуке цвета партийного знамени.

У Дмитрия Аверова будут два заместителя. Но на первой сессии депутаты решили выбрать пока одного. Председатель областного Совета предложил в свои заместители Героя России Владимира Богодухова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России», попавшего в новый созыв регионального парламента по партийным спискам. С этой кандидатурой коммунисты не спорили, очевидно, предполагая, что могут рассчитывать на втрое вакантной кресло вице-спикера.

В перерыве сессии к фракции КПРФ неожиданно подошёл Игорь Артамонов. Губернатор буквально возложил руки на её руководителя Сергея Токарева и о чем-то в течении пяти минут разговаривал с ним и с другими коммунистами. Позже Сергей Токарев рассказал GOROD48, что глава региона поменял им на то, что они нарушили правила делового этикета и не поддержали аплодисментами нового спикера областного Совета. Но коммунисты не сделали этого по другой причине - они-то предложили на эту должность члена своей фракции, а не единоросса.

- Я сегодня думал, какой мне галстук надеть на первую сессию? Может, красный, - пошутил губернатор, одетый синий костюм.

Не выглядел бы красный галстук на синем фоне китчем?

- Нет, красный цвет был бы уместен, - ответил на этот вопрос GOROD48 губернатор (на Сергее Токареве, кстати, был как раз красный галстук, хотя костюм на нем был как раз синего цвета).

- Любите красный, вступайте в нашу партию! - тут же предложил Игорю Артамонову кто-то из депутатов-коммунистов.

- Не завербуете! - сказал, как отрезал, губернатор.

После перерыва были оглашены итоги голосования - кандидатуру Владимира Богодухова поддержали единогласно, отдав за него 41 голос.

Потом депутаты выбрали обычным кнопочным голосованием председателей и заместителей профильных комитетов областного Совета. Коммунистам достались портфели заместителя председателя комитета по экономике (Сергею Токареву), председателя комитета по вопросам АПК и земельным отношениям (Сергей Пикалов), заместителя председателя природоохранного комитета (Николай Быковских).

Представитель партии «Справедливая Россия»-«За справедливость» Лариса Ксенофонтова стала председателем комитета по социальным вопросам. Анатолий Емельянов от ЛДПР получил портфель заместителя председателя комитета по науке и образованию. Юлия Соловьева от «Новых людей» стала заместителем председателя комитета по государственному устройству. «Пенсионерка» Людмила Яськова возглавила природоохранный комитет, а её заместителем стал член КПРФ Николай Быковских.

Всё остальные должности достались членам фракции «Единая Россия».

На работу в облсовет на постоянной основе попали депутаты Николай Быковских, Лариса Ксенофонтова, Сергей Токарев, Андрей Фролов («ЕР») и Людмила Яськова.

Областная администрация предложила увеличить число депутатов, работающих в облсовете на постоянной основе, до 11 человек вместо семи, работавших в региональном парламенте предыдущего созыва. На их зарплаты будут потрачены дополнительно 8,1 млн рублей из областного бюджета. Против этой поправки выступила фракция КПРФ, но большинством голосов прошло предложение областной администрации.
15 1814
#Липецкий областной Совет
1

Комментарии (15)

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Павел

8 минут назад
Читайте закон Липецкой области о статусе депутата. Те, кто работают на профессиональной основе (читай, за зарплату), не имеют по этому закону права заниматься другой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой. Они не просто обязаны всё остальное оставить, но и предоставить документы, подтверждающие это. Из всего состава областного депутатского корпуса в 42 человека сейчас по этому же закону только 7 могут получать за это деньги; ну, вот судя по этой статье, увеличат до 11 человек. А вот где гарантии, что депутат "за бесплатно" будет добросовестно работать? Тоже гарантий нет.
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Читатель

12 минут назад
Другие проблемы видимо их уже не интересуют или работают только для себя?
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Контрас

14 минут назад
Павел, депутат, работающий на общественных началах, надо думать, родился не вчера, значит, что-то ел, возможно, бизнес вёл, и т.д. Тогда вопрос, а где гарантии того, что начав получать депутатскую зарплату, он откажется от бизнеса и посвятит это время общественной работе? Таких гарантий нет, да и обязательств со стороны депутата тоже. Тогда какой смысл в этой зарплате, просто депутата подкормить?
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гость

20 минут назад
Рационализатор, Токарев и Быковских,они от КПРФ зарплаты получают , т.е. от государства ! Государство выдаёт деньги на партии . По закону финансирование из федерального бюджета (из расчета 152 руб. за каждый поданный за партию голос) получают партии, набравшие больше 3% голосов на предыдущих выборах в Госдуму. На втором месте КПРФ с примерно 1,2 млрд руб. (1,067 млрд руб. из бюджета и 48 млн руб.— пожертвования)
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Попсикакий

21 минуту назад
Главное у коммунистов чтоб труселя красные с серпом и молотом
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ЮВП

22 минуты назад
Токарев и экономика ? Это даже не смешно.
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Канешно будут ! )))))))

25 минут назад
Павел,
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Павел

27 минут назад
Депутат, работающий на общественных началах (бесплатно), должен ещё где-то зарабатывать на жизнь, т. е. не депутатской работой заниматься, а какой-то другой (бизнес вести, ещё что-то, что будет отвлекать только). Поэтому то, что хотя бы часть депутатов получают зарплату и не занимаются при этом другой деятельностью - наоборот хорошо, больше будут работать в качестве депутатов.
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«»

28 минут назад
Тошнит от них всех . Одни слова экс он же бывший , вице - он же помощник! .,, .галстук какого цвета выбрать... . Работнички ...
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Вот она Ер во всей красе

31 минуту назад
Да цвет галстука главная проблема . Ну и всех ужалить по плану . И выделить депутатам за ковыряние в носу 8,1 Лямов из бюджета( деньги налогоплательщиков)
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