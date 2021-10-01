Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос

Губернатор отказался от галстука красного цвета в пользу синего, а председатель фракции КПРФ пришёл на первую сессию областного Совета в галстуке цвета партийного знамени.

У Дмитрия Аверова будут два заместителя. Но на первой сессии депутаты решили выбрать пока одного. Председатель областного Совета предложил в свои заместители Героя России Владимира Богодухова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России», попавшего в новый созыв регионального парламента по партийным спискам. С этой кандидатурой коммунисты не спорили, очевидно, предполагая, что могут рассчитывать на втрое вакантной кресло вице-спикера.



В перерыве сессии к фракции КПРФ неожиданно подошёл Игорь Артамонов. Губернатор буквально возложил руки на её руководителя Сергея Токарева и о чем-то в течении пяти минут разговаривал с ним и с другими коммунистами. Позже Сергей Токарев рассказал GOROD48, что глава региона поменял им на то, что они нарушили правила делового этикета и не поддержали аплодисментами нового спикера областного Совета. Но коммунисты не сделали этого по другой причине - они-то предложили на эту должность члена своей фракции, а не единоросса.



- Я сегодня думал, какой мне галстук надеть на первую сессию? Может, красный, - пошутил губернатор, одетый синий костюм.



Не выглядел бы красный галстук на синем фоне китчем?



- Нет, красный цвет был бы уместен, - ответил на этот вопрос GOROD48 губернатор (на Сергее Токареве, кстати, был как раз красный галстук, хотя костюм на нем был как раз синего цвета).



- Любите красный, вступайте в нашу партию! - тут же предложил Игорю Артамонову кто-то из депутатов-коммунистов.



- Не завербуете! - сказал, как отрезал, губернатор.



После перерыва были оглашены итоги голосования - кандидатуру Владимира Богодухова поддержали единогласно, отдав за него 41 голос.



Потом депутаты выбрали обычным кнопочным голосованием председателей и заместителей профильных комитетов областного Совета. Коммунистам достались портфели заместителя председателя комитета по экономике (Сергею Токареву), председателя комитета по вопросам АПК и земельным отношениям (Сергей Пикалов), заместителя председателя природоохранного комитета (Николай Быковских).



Представитель партии «Справедливая Россия»-«За справедливость» Лариса Ксенофонтова стала председателем комитета по социальным вопросам. Анатолий Емельянов от ЛДПР получил портфель заместителя председателя комитета по науке и образованию. Юлия Соловьева от «Новых людей» стала заместителем председателя комитета по государственному устройству. «Пенсионерка» Людмила Яськова возглавила природоохранный комитет, а её заместителем стал член КПРФ Николай Быковских.



Всё остальные должности достались членам фракции «Единая Россия».



На работу в облсовет на постоянной основе попали депутаты Николай Быковских, Лариса Ксенофонтова, Сергей Токарев, Андрей Фролов («ЕР») и Людмила Яськова.



Областная администрация предложила увеличить число депутатов, работающих в облсовете на постоянной основе, до 11 человек вместо семи, работавших в региональном парламенте предыдущего созыва. На их зарплаты будут потрачены дополнительно 8,1 млн рублей из областного бюджета. Против этой поправки выступила фракция КПРФ, но большинством голосов прошло предложение областной администрации.