сегодня, 12:05
Игоря Артамонова и коммунистов разделил модный вопрос
Губернатор отказался от галстука красного цвета в пользу синего, а председатель фракции КПРФ пришёл на первую сессию областного Совета в галстуке цвета партийного знамени.
В перерыве сессии к фракции КПРФ неожиданно подошёл Игорь Артамонов. Губернатор буквально возложил руки на её руководителя Сергея Токарева и о чем-то в течении пяти минут разговаривал с ним и с другими коммунистами. Позже Сергей Токарев рассказал GOROD48, что глава региона поменял им на то, что они нарушили правила делового этикета и не поддержали аплодисментами нового спикера областного Совета. Но коммунисты не сделали этого по другой причине - они-то предложили на эту должность члена своей фракции, а не единоросса.
- Я сегодня думал, какой мне галстук надеть на первую сессию? Может, красный, - пошутил губернатор, одетый синий костюм.
Не выглядел бы красный галстук на синем фоне китчем?
- Нет, красный цвет был бы уместен, - ответил на этот вопрос GOROD48 губернатор (на Сергее Токареве, кстати, был как раз красный галстук, хотя костюм на нем был как раз синего цвета).
- Любите красный, вступайте в нашу партию! - тут же предложил Игорю Артамонову кто-то из депутатов-коммунистов.
- Не завербуете! - сказал, как отрезал, губернатор.
После перерыва были оглашены итоги голосования - кандидатуру Владимира Богодухова поддержали единогласно, отдав за него 41 голос.
Потом депутаты выбрали обычным кнопочным голосованием председателей и заместителей профильных комитетов областного Совета. Коммунистам достались портфели заместителя председателя комитета по экономике (Сергею Токареву), председателя комитета по вопросам АПК и земельным отношениям (Сергей Пикалов), заместителя председателя природоохранного комитета (Николай Быковских).
Представитель партии «Справедливая Россия»-«За справедливость» Лариса Ксенофонтова стала председателем комитета по социальным вопросам. Анатолий Емельянов от ЛДПР получил портфель заместителя председателя комитета по науке и образованию. Юлия Соловьева от «Новых людей» стала заместителем председателя комитета по государственному устройству. «Пенсионерка» Людмила Яськова возглавила природоохранный комитет, а её заместителем стал член КПРФ Николай Быковских.
Всё остальные должности достались членам фракции «Единая Россия».
На работу в облсовет на постоянной основе попали депутаты Николай Быковских, Лариса Ксенофонтова, Сергей Токарев, Андрей Фролов («ЕР») и Людмила Яськова.
Областная администрация предложила увеличить число депутатов, работающих в облсовете на постоянной основе, до 11 человек вместо семи, работавших в региональном парламенте предыдущего созыва. На их зарплаты будут потрачены дополнительно 8,1 млн рублей из областного бюджета. Против этой поправки выступила фракция КПРФ, но большинством голосов прошло предложение областной администрации.
Павел
Читатель
Контрас
гость
Попсикакий
ЮВП
Канешно будут ! )))))))
Павел
«»
Вот она Ер во всей красе