Горбатый мост в Липецке полностью перекрыли

В районе места ремонта начала действовать новая схема движения транспорта

Сегодня в центре города, в районе прилегающему к месту ремонта моста через отводной канал, на площади Революции, начала действовать новая схема движения.Пока проблем и пробок не наблюдается. На сложном перекрестке Фрунзе-Первомайская дежурят сотрудники ГИБДД и департамента дорог и транспорта.Напоминаем новую схему движения:«На участке ул. Первомайская от площади Петра Великого до Фрунзе меняется направление движения – теперь транспорт там будет проезжать в сторону ул. Фрунзе. На перекрёстке с Фрунзе можно будет повернуть направо или налево. Возле здания администрации города организуют остановку общественного транспорта. С другой стороны моста на площади Революции останется открытой кольцевая развязка.Автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от района Сокол с улицы Ленина будут сворачивать на Зегеля и Плехановский спуск, и затем – на Советскую.Маршруты №6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.Автобусы маршрутов № 306, 322, 322 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади далее по маршруту.Автобусы маршрута № 28 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе далее по маршруту без заезда на площадь Революции.Автобус маршрута 36 будет осуществлять движение с ул. Зегеля сворачивать Плехановский спуск, и затем – на Советскую.Остановочные пункты площадь Революции, Нижний парк, площадь Петра Великого временно исключены из схемы маршрутов, посадка и высадка пассажиров осуществиться не будем.Вместе с тем, вблизи исключённых остановочных будут организованы временные остановочные пункты в районе площади Петра Великого на ул. Первомайская и городской администрации.