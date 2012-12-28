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213
32 минуты назад
4

Горбатый мост в Липецке полностью перекрыли

В районе места ремонта начала действовать новая схема движения транспорта

Сегодня в центре города, в районе прилегающему к месту ремонта моста через отводной канал, на площади Революции, начала действовать новая схема движения.

Пока проблем и пробок не наблюдается. На сложном перекрестке Фрунзе-Первомайская дежурят сотрудники ГИБДД и департамента дорог и транспорта.

Напоминаем новую схему движения:

«На участке ул. Первомайская от площади Петра Великого до Фрунзе меняется направление движения – теперь транспорт там будет проезжать в сторону ул. Фрунзе. На перекрёстке с Фрунзе можно будет повернуть направо или налево. Возле здания администрации города организуют остановку общественного транспорта. С другой стороны моста на площади Революции останется открытой кольцевая развязка.

Автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от района Сокол с улицы Ленина будут сворачивать на Зегеля и Плехановский спуск, и затем – на Советскую.
Маршруты №6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.
Автобусы маршрутов № 306, 322, 322 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе до Театральной площади далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 28 при движении от НЛМК будут передвигаться по Первомайской и Фрунзе далее по маршруту без заезда на площадь Революции.

Автобус маршрута 36 будет осуществлять движение с ул. Зегеля сворачивать Плехановский спуск, и затем – на Советскую.

Остановочные пункты площадь Революции, Нижний парк, площадь Петра Великого временно исключены из схемы маршрутов, посадка и высадка пассажиров осуществиться не будем.

Вместе с тем, вблизи исключённых остановочных будут организованы временные остановочные пункты в районе площади Петра Великого на ул. Первомайская и городской администрации.

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Доживём до
17 минут назад
понедельника..,.
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Трамп
19 минут назад
Конечно пробок не наблюдается в воскресенье в 9 утра)
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Навигатор
20 минут назад
А чё тогда Фрунзе до Меркури в красноте бордовой?
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fed
8 минут назад
на светофоре собираются. камеры посмотри
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