Общество

20 минут назад

В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин

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#мэрия Липецка #кадры
В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин

Он уже работал в этой должности при мэре Сергее Иванове.

Сегодня – первый день работы экс-председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Вадима Негробова в должности первого заместителя главы города Евгении Уваркиной. А кто же станет сменщиком Вадима Негробова в здании на площади Коммунальная, 8?

Как стало известно GOROD48, кресло председателя департамента ЖКХ мэрии Вадим Негробов с согласия главы Липецка собирается предложить директору МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка» Евгению Лепекину.

Примечательно, что Евгений Лепекин уже работал в этой должности при мэре Сергее Иванове с сентября 2017 года по апрель 2019 года. После чего перешел по собственному желанию в МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка», которым ранее управлял с мая 2016 года, сменив Владимира Голубицкого с его 33-летним опытом бессменного руководства муниципальным похоронным бюро.

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Евгений Лепекин родился 5 июля 1977 года в городе Богодухов Харьковской области. Он - выпускник 44-го лицея, окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Трудовая биография Лепекина начиналась на заводе «Стинол» с должности специалиста по экспертной деятельности. В 2002-2014 годах он прошел путь от специалиста до заместителя директора по продажам ОАО «ЛИМАК», а в 2016-м возглавил муниципальное бюджетное предприятие «Ритуальные услуги».
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#мэрия Липецка #кадры

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