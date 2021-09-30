В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин

Он уже работал в этой должности при мэре Сергее Иванове.

Сегодня – первый день работы экс-председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Вадима Негробова в должности первого заместителя главы города Евгении Уваркиной. А кто же станет сменщиком Вадима Негробова в здании на площади Коммунальная, 8?Как стало известно GOROD48, кресло председателя департамента ЖКХ мэрии Вадим Негробов с согласия главы Липецка собирается предложить директору МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка» Евгению Лепекину.Примечательно, что Евгений Лепекин уже работал в этой должности при мэре Сергее Иванове с сентября 2017 года по апрель 2019 года. После чего перешел по собственному желанию в МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка», которым ранее управлял с мая 2016 года, сменив Владимира Голубицкого с его 33-летним опытом бессменного руководства муниципальным похоронным бюро.Евгений Лепекин родился 5 июля 1977 года в городе Богодухов Харьковской области. Он - выпускник 44-го лицея, окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Трудовая биография Лепекина начиналась на заводе «Стинол» с должности специалиста по экспертной деятельности. В 2002-2014 годах он прошел путь от специалиста до заместителя директора по продажам ОАО «ЛИМАК», а в 2016-м возглавил муниципальное бюджетное предприятие «Ритуальные услуги».