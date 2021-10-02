Общество
сегодня, 12:02
Председатель избирательной комиссии Липецкой области ушел в отставку
Сегодня на заседании избирательной комиссии было удовлетворено заявление об отставке председателя облизбиркома
Сегодня на очередном заседании избирательной комиссии Липецкой области рассмотрено личное заявление председателя избиркома Юрия Алтухова об отставке в связи с выходом на пенсию, и он был освобожден от должности председателя.
Юрий Алтухов возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 года, не раз переизбиравшись на эту должность.
Юрий Алтухов возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 года, не раз переизбиравшись на эту должность.
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