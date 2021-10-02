Председатель избирательной комиссии Липецкой области ушел в отставку

Сегодня на заседании избирательной комиссии было удовлетворено заявление об отставке председателя облизбиркома

Сегодня на очередном заседании избирательной комиссии Липецкой области рассмотрено личное заявление председателя избиркома Юрия Алтухова об отставке в связи с выходом на пенсию, и он был освобожден от должности председателя.



Юрий Алтухов возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 года, не раз переизбиравшись на эту должность.





