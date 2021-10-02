Общество

сегодня, 12:02

Председатель избирательной комиссии Липецкой области ушел в отставку

12 1537
#избирательная комиссия. Алтухов #отставка
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Председатель избирательной комиссии Липецкой области ушел в отставку

 Сегодня на заседании избирательной комиссии было удовлетворено заявление об отставке председателя облизбиркома

Сегодня на очередном заседании избирательной комиссии Липецкой области рассмотрено личное заявление председателя избиркома Юрия Алтухова об отставке в связи с выходом на пенсию, и он был освобожден от должности председателя.

Юрий Алтухов возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 года, не раз переизбиравшись на эту должность.


12 1537
#избирательная комиссия. Алтухов #отставка
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Комментарии (12)

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Вера

2 минуты назад
Добровольно не уходят в нашей стране, вообще-то. Поживем-увидим :)
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===

4 минуты назад
Совесть замучила ?
ответить

Гость

19 минут назад
Ну все, теперь заживём!!
ответить

Помухлевал и хорош

43 минуты назад
Едро не забудет
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Правда

46 минут назад
А его посадют,или отмажется.
ответить

Город

51 минуту назад
Сделал дело-гуляй смело!
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Липчанка

59 минут назад
А кто преемник?
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Трафименкав

сегодня, 12:32
Делаю депутатский запрос !
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Бог

сегодня, 12:29
Уйти до будущих выборов с "бесовским электронным" голосованием лучше сейчас.
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Мавр слелал свое дело

сегодня, 12:28
Мавр может уходить! А что так поздно? А слабо это перед выборами сделать и назначить человека не с Липецка а чужого? Интересно каковы были бы результаты выборов.
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