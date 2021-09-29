Глава Липецка пообещала вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Маяк»

В следующем году реконструкция объекта 1978 года постройки обойдется в 78 миллионов рублей.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина побывала в здании бывшего кинотеатра «Маяк» в поселке ЛТЗ, где пообещала вдохнуть новую жизнь в этот пока полузаброшенный объект, часть которого занимает детская школа искусств №2.Реконструкция этого здания 1978 года постройки, ни разу с тех пор не видевшего ремонта, началась в этом году. Подрядная организация летом взялась за обустройство новой крыши, но, как это часто бывает, сделала работу с браком. Сотрудники детской школы искусств жалуются, что строители очень быстро сбросили вниз старую кровлю, а потом пошли дожди и залили все помещения. После окончания работ первые осенние дожди показали, что в нескольких местах новая кровля течет. Поэтому у хозяина этого здания, городского департамента культуры и туризма, возникли претензии к подрядчику. Некоторое время чиновники не могли найти руководителя строительной организации, но теперь вроде вышли с ним на связь. Председатель департамента Сергей Малько заверил Евгению Уваркину, что в течение ближайшего времени подрядчик проведет работу над ошибками.Пока же здание эпохи развитого социализма на углу улиц Волгоградской и Ильича представляет собой жалкое зрелище. А ведь в малом зале бывшего кинотеатра в кружках школы искусств занимаются 132 ребенка.Детская школа искусств № 2» – одна из старейших в Липецке. Основанная в 1947 году, она сыграла большую роль в становлении музыкальной культуры города. В 1992 году в школе были открыты хореографическое и художественное отделения. Сейчас тут работают 28 опытных, высококвалифицированных преподавателей и концертмейстеров. Тут учат образовательным программам в области искусств по музыкальному, хореографическому, художественному направлению. Детям предоставляется возможность обучения на фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых инструментах. В малом зале бывшего «Маяка» размещается только часть кружков. Остальным учащимся нашли уголки в помещении на улице Ильича, 18, а также в 70-й общеобразовательной школе на проспекте Победы.Внутри бывшего «Маяка» – разруха. В помещениях пахнет сыростью и гнилым деревом. Фасад здания требует капитального ремонта, а прилегающая территория – комплексного благоустройства. Однако директор школы искусств Галина Тормышова радует обещание мэрии в следующем году совершить полный апгрейд экс-кинотеатра.– Очень символично, что на здание 78 года постройки выделено 78 миллионов рублей, – заметил Сергей Малько.Эти деньги мэрия получила из федерального бюджета. Председатель департамента культуры и туризма мэрии сообщил Евгении Уваркиной о том, что строители полностью заменят все коммуникации в здании, отремонтируют его внутри и снаружи. В свою очередь, глава Липецка велела не затягивать с объявлением торгов на реконструкцию «Маяка», призывала провести торги в этом году, чтобы в начале следующего на объект зашел подрядчик. В свою очередь, архитектор Александр Строганов показал мэру проект благоустройства прилегающей к зданию территории, посетовав на то, что здесь – средоточие подземных коммуникаций, и было очень сложно найти места для посадки деревьев. Средства на благоустройство выделит городской бюджет.– Для нас важна задача дать равные возможности в развитии творческих способностей детей и молодежи, живущих как в центре города, так и на его окраинах. Здесь, на базе этого здания и второй школы искусств должно появиться новое культурное пространство, новый многофункциональный центр, в том числе и для взрослого населения, – сказала Евгения Уваркина.Главе Липецка очень хотелось бы, чтобы все строительные работы тут закончились одновременно. Также Евгения Уваркина поддержала просьбу депутата областного Совета по этому округу Ольги Митрохиной о сохранении на фасаде здания старой вывески бывшего кинотеатра, ставшей своего рода визиткой этого микрорайона.