Общество

сегодня, 08:54

Система безналичной оплаты проезда в Липецке транспортными картами не заработала

35 2078
#проезд #оплата #транспорт
3
Система безналичной оплаты проезда в Липецке транспортными картами не заработала

В областном управлении дорог и транспорта призывают липчан еще чуть-чуть потерпеть.

Сегодня - 1 октября, а в липецких автобусах и трамваях терминалы оплаты проезда транспортными картами остались разобранными или залепленными скотчем.

В областном управлении дорог и транспорта сообщили, что восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца продолжается.

«В настоящее время закончена проверка целостности баз данных системы. Проверка показала положительные результаты. Все данные пользователей целы: персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены. Для окончательного запуска основных серверов необходима донастройка процессингового центра. На сегодняшний день специалисты компании разработчика системы «Штрих-М» настраивают все необходимые модули, которые пострадали во время аварийного отключения. Для возобновления бесперебойной работы платформы требуется дополнительное время. Специалисты ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» совместно с компанией «Штрих-М» предпринимают все возможные действия для скорейшего полного возобновления работоспособности системы», - сообщило ведомство через Инстаграмм.

Напомним, что система оплаты проезда вышла из строя еще 18 сентября. Как объясняют чиновники, в результате аварийного скачка напряжения электроэнергии. Вследствие аварии стало невозможным актуализация, пополнение и оплата проезда транспортными картами старого образца. Липчанам пообещали, что после устранения последствий инцидента они смогут пользоваться картами старого образца, а все внесенные на них деньги сохранятся.
35 2078
#проезд #оплата #транспорт
3

Комментарии (35)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Городовой

2 минуты назад
Нужно сделать проезд по банковской карте 25 рублей с возможностью совершение 1 бесплатной пересадки в течении 60 мин на любом из маршрутов по карте льготника проезд сделать 12,50 а проезд за наличный расчет поднять до 50 рублей...Так же сократить количество дублирующих друг друга маршрутов до минимума и отказаться от пазиков и автобусов малой вместимости в городе а так же уставить максимальный лимит эксплуатации подвижного состава в рамках 10 лет.
ответить

Кот

2 минуты назад
Автохам, А то что на твои налоги москвичам тесты делают-это нормально,а если липчанин бесплатно на автобусе поедет-это ненормалтно,получается!Ну не патриотично выглядит!
ответить

Ч

14 минут назад
Унас всё построено на призыве к терпению и лозунгах . На " диком западе " ( как бы я отрицательно к нему не относился ) при * комфорта они выходят на улицу .
ответить

Саид

15 минут назад
Прохожий, а вам охота заморачиваться аннулированием старых карт и возврата с них денег?
ответить

Автохам

15 минут назад
Прохожий, мракобесие какое то.. Почему на мои налоги кто-то должен ездить в ОТ??!!
ответить

Красный

15 минут назад
Один вопросик: кому был выгоден этот скачок напряжения? Кто-то же поимел с этого или расстроены все в области?
ответить

Рок Злой

16 минут назад
Кто бы сомневался... Её не для этого ломали.
ответить

Контрас

16 минут назад
Коммунист, да, только дороже-кондуктору ж тоже платить надо. Кстати, когда вы перестанете унижать великий русский народ, постоянно вспоминая о Сталине? По вашему, русские люди настолько тупы, что сколько-нибудь нормально могут жить, будучи организованными из-под палки, при таком Надсмотрщике Всея СССР?
ответить

Пассажир

19 минут назад
Они и не заработают, потому что нет микросхем. Микросхемы поставляются из Китая, а в Китае заводы стоят. Лапшу нам вешают на уши. Так и дотянем до нового года как хотел Сбербанк.
ответить

Прохожий

19 минут назад
СССР, ездили не бесплатно, бюджет всё оплачивал
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Начисление детских пособий и бесплатные прививки в частных клиниках – законы, которые вступают в сил...
#законодательство
Начисление детских пособий и бесплатные прививки в частных клиниках – законы, которые вступают в сил...

17 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В липецком павильоне нашли нелегальные сигареты и алкоголь
#алкоголь #спиртное #сигареты
17
В липецком павильоне нашли нелегальные сигареты и алкоголь

вчера, 19:58

Общество
Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней
#УГПСС #спасатели
17
Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней

вчера, 19:30

Общество
В Липецке завершается сезон фонтанов
#фонтаны
5
В Липецке завершается сезон фонтанов

вчера, 16:41

Общество
В Сырском отключат холодную воду для ремонта в школьной котельной
1
В Сырском отключат холодную воду для ремонта в школьной котельной

вчера, 16:26

Общество