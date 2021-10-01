Общество
сегодня, 08:54
Система безналичной оплаты проезда в Липецке транспортными картами не заработала
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В областном управлении дорог и транспорта призывают липчан еще чуть-чуть потерпеть.
Сегодня - 1 октября, а в липецких автобусах и трамваях терминалы оплаты проезда транспортными картами остались разобранными или залепленными скотчем.
В областном управлении дорог и транспорта сообщили, что восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца продолжается.
«В настоящее время закончена проверка целостности баз данных системы. Проверка показала положительные результаты. Все данные пользователей целы: персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены. Для окончательного запуска основных серверов необходима донастройка процессингового центра. На сегодняшний день специалисты компании разработчика системы «Штрих-М» настраивают все необходимые модули, которые пострадали во время аварийного отключения. Для возобновления бесперебойной работы платформы требуется дополнительное время. Специалисты ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» совместно с компанией «Штрих-М» предпринимают все возможные действия для скорейшего полного возобновления работоспособности системы», - сообщило ведомство через Инстаграмм.
Напомним, что система оплаты проезда вышла из строя еще 18 сентября. Как объясняют чиновники, в результате аварийного скачка напряжения электроэнергии. Вследствие аварии стало невозможным актуализация, пополнение и оплата проезда транспортными картами старого образца. Липчанам пообещали, что после устранения последствий инцидента они смогут пользоваться картами старого образца, а все внесенные на них деньги сохранятся.
В областном управлении дорог и транспорта сообщили, что восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца продолжается.
«В настоящее время закончена проверка целостности баз данных системы. Проверка показала положительные результаты. Все данные пользователей целы: персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены. Для окончательного запуска основных серверов необходима донастройка процессингового центра. На сегодняшний день специалисты компании разработчика системы «Штрих-М» настраивают все необходимые модули, которые пострадали во время аварийного отключения. Для возобновления бесперебойной работы платформы требуется дополнительное время. Специалисты ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» совместно с компанией «Штрих-М» предпринимают все возможные действия для скорейшего полного возобновления работоспособности системы», - сообщило ведомство через Инстаграмм.
Напомним, что система оплаты проезда вышла из строя еще 18 сентября. Как объясняют чиновники, в результате аварийного скачка напряжения электроэнергии. Вследствие аварии стало невозможным актуализация, пополнение и оплата проезда транспортными картами старого образца. Липчанам пообещали, что после устранения последствий инцидента они смогут пользоваться картами старого образца, а все внесенные на них деньги сохранятся.
35 2078
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