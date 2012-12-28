Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке
Происшествия
Полиция ищет жертв и свидетелей нападений подростков в Липецке
Происшествия
В Сети появилось видео с извинениями участников избиений людей в Липецке
Общество
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
19-летний парень упал с моста через Каменный лог
Происшествия
Видео аварии на Московской
Происшествия
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На улице Московской в результате аварии перевернулся грузовик
Происшествия
А знаете ли вы, что Липецк был городом шахтеров?
А знаете ли вы
Липецкая фигуристка взяла «серебро» первенства России, обновив личный рекорд
Спорт
Читать все
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
19-летний парень упал с моста через Каменный лог
Происшествия
Видео аварии на Московской
Происшествия
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На улице Московской в результате аварии перевернулся грузовик
Происшествия
По улице Ульяны Громовой текут потоки воды
Общество
Горбатый мост в Липецке полностью перекрыли
Общество
Водитель «семерки» сбил двух ехавших на мопеде детей
Происшествия
В Усманском районе похитили 36 мешков с аммиачной селитрой
Происшествия
В Липецке разбили стекло двери офиса КПРФ
Происшествия
Читать все
Происшествия
184
16 минут назад
3

Водитель «семерки» сбил двух ехавших на мопеде детей

Госпитализированы 14-летний мальчик и его 12-летняя пассажирка

12 апреля в поселке Матырский водитель автомобиля «Лада» сбил мопед, на котором ехали двое детей.

- Предварительно установлено, что 13 апреля в 18:50 у дома 2 по улице Моршанской 23-летний водитель «ВАЗ 2107» при несоблюдении очерёдности проезда допустил столкновение с мопедом «Альфа» без госномеров под управлением 14-летнего школьника. В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его 12-ленняя пассажирка. Они госпитализированы.

В полиции напоминают водителям быть предельно внимательными на дороге, и родителям – не пренебрегать правилами покупки, регистрации транспортных средств, допуска к их управлению несовершеннолетними, без средств защиты, не прошедших специального обучения. Мопедом разрешено управлять с 16 лет, при наличии водительских прав с категорией «М».


ДТП
мопед
0
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Адвокат Черный
3 минуты назад
Господин Дарвин не ошибался! Это называется естественным отбором. Закон природы не отменить. В этой ситуации жалко только мужика на "Семёрке". Мой тебе совет - сейчас же бери ст.51 Консультации РФ, никаких показаний. Вообще. Как партизан на допросе. И срочно ищи опытного адвоката по подобным делам. Иначе, мужик, рискуешь получить судимость. Оно тебе надо!? Не тот случай, когда экономят на адвокате, своё судьбе и своей жизни. Хотя решать тебе. Где будешь встречать Новый год. Дома в кругу семьи или с корешами в хате с чашкой чифиря...
Ответить
Ссёлки
6 минут назад
Танки грязи не бояться.Купим нашим детям новые мопеды,детей нарожаем.Нас не запугать.
Ответить
Электросамокат
10 минут назад
виноват. Полюбас!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru