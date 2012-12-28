Водитель «семерки» сбил двух ехавших на мопеде детей

Госпитализированы 14-летний мальчик и его 12-летняя пассажирка

12 апреля в поселке Матырский водитель автомобиля «Лада» сбил мопед, на котором ехали двое детей.- Предварительно установлено, что 13 апреля в 18:50 у дома 2 по улице Моршанской 23-летний водитель «ВАЗ 2107» при несоблюдении очерёдности проезда допустил столкновение с мопедом «Альфа» без госномеров под управлением 14-летнего школьника. В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его 12-ленняя пассажирка. Они госпитализированы.В полиции напоминают водителям быть предельно внимательными на дороге, и родителям – не пренебрегать правилами покупки, регистрации транспортных средств, допуска к их управлению несовершеннолетними, без средств защиты, не прошедших специального обучения. Мопедом разрешено управлять с 16 лет, при наличии водительских прав с категорией «М».