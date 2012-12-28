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На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
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Общество
319
47 минут назад

На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения холодной воды 15 апреля связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ отключения холодной воды начнутся в 19-м микрорайоне: в домах №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической. Воду подвезут по заявкам.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 к.1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, № 25 по улице Осипенко, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской. Машина с водой подъедет к дому № 8 по улице Литаврина, также подвоз организуют по заявкам потребителей.

С 12:00 и до окончания работ холодная вода будет отсутствовать в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице папина, №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных натуралистов, № 22 по проспекту Победы. Воду подвезут по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

15 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Варшавской, Добровской, Железногорской, Патриотической, Фабричной, Асфальтной, Владимирской, Морской, Пришкольной, Городовикова, Медицинской, Рябиновой, Ударников, адмирала Макарова, Боровой, Зои Космодемьянской, по Воронежскому шоссе, в садоводчестве «Дачный-4».

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Граврейскую, Бехтерева, Индустриальную, Сырскую, Буденного, Алмазную.
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