Политика

сегодня, 11:30

Депутатам областного Совета торжественно вручили удостоверения

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#выборы

Коммунисты проигнорировали заседание облизбиркома

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Сегодня, в администрации Липецкой области на заседании избирательной комиссии избранным 19 сентября депутатам облсовета и Госдумы вручили удостоверения.

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Заседание проходило в строгом антиковидном режиме. Всех депутатов обязали надеть маски и перчатки. Поэтому участники заседания немного походили на хирургов.

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Участники заседания в масках и перчатках походили на хирургов

Первыми удостоверения получили депутаты Госдумы - Николай Борцов и Михаил Тарасенко. Первый на торжественное вручение не явился, второй был на месте.

Не пришли на заседание и депутаты избранные от КПРФ.

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«А наши не придут... Такое время ныне…» - коммунисты проигнорировали вручение депутстких корочек

Затем председатель облизбиркома Юрий Алтухов зачитал заявления в комиссию об отказе от мандатов лидеров партийного списка ЛДПР – Владимира Жириновского в пользу Никиты Березина, а тот, в свою очередь, отказался от мандата в пользу координатора липецкого областного отделения Анатолия Емельянова.

Первый номер списка «Единой России», глава области Игорь Артамонов отказался от своего мандата в пользу Андрея Фролова, руководителя аппарата горсовета.

Депутатский корпус этого созыва обновился по сравнению с прошлым более чем на треть. Из 42 мест в областном парламенте 15 мест заняли вновь избранные депутаты.

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Вновь избранные депутаты Липецкого областного Совета седьмого созыва соберутся в большом зале администрации региона на общее совещание областных парламентариев, которое по традиции проведет старейший депутат облсовета.

В седьмом созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.

Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 - коммунисты, по одному представителю от партий «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.

На заседании депутаты сформируют организационный комитет по подготовке первой сессии областного Совета VII созыва. В его состав войдут представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет.

Организационный комитет определит дату первой сессии, порядок ее проведения и схему размещения депутатов в зале.

12 1161
#выборы

Комментарии (12)

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fed

6 минут назад
Кто знает ?, на сайт облсовета заходи там все найдешь. тут сто раз писали уже.
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Кто знает ?

12 минут назад
Кто прошёл по партийным спискам от ЕР ! ?
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Корона

13 минут назад
перейди на Мирона, с Мирона на Якова, с Якова- на всякого. Какие же вы все там старенькие)))), апчхиии)))))
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Я их

24 минуты назад
НЕ ИЗБИРАЛ!
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Попсикакий

24 минуты назад
Сбылось!!! Теперь все о народе думать будут. Надо посоветовать телефон на вибрацию поставить чтоб хоть кто то их будил на заседаниях.
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Электорат

25 минут назад
Вот нашим сладеньким депутатам и вручили долгожданные мандаты! Теперь пахать, пахать и еще раз пахать на наше благо
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Любопытный

28 минут назад
Если Николай Борцов на торжественное вручение не явился, то как он умудрился получить удостоверение депутата Госдумы?
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Пора

38 минут назад
Обмывать и за руль.
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Кто их избрал?

40 минут назад
Сам пью, сам гуляю, сам бутылки собираю.
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Коммунист

41 минуту назад
А кто их избирал? Люди избирали КПРФ, а не этих ...
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