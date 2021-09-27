сегодня, 11:30
Депутатам областного Совета торжественно вручили удостоверения
Коммунисты проигнорировали заседание облизбиркома
Сегодня, в администрации Липецкой области на заседании избирательной комиссии избранным 19 сентября депутатам облсовета и Госдумы вручили удостоверения.
Заседание проходило в строгом антиковидном режиме. Всех депутатов обязали надеть маски и перчатки. Поэтому участники заседания немного походили на хирургов.
Участники заседания в масках и перчатках походили на хирургов
Первыми удостоверения получили депутаты Госдумы - Николай Борцов и Михаил Тарасенко. Первый на торжественное вручение не явился, второй был на месте.
Не пришли на заседание и депутаты избранные от КПРФ.
«А наши не придут... Такое время ныне…» - коммунисты проигнорировали вручение депутстких корочек
Затем председатель облизбиркома Юрий Алтухов зачитал заявления в комиссию об отказе от мандатов лидеров партийного списка ЛДПР – Владимира Жириновского в пользу Никиты Березина, а тот, в свою очередь, отказался от мандата в пользу координатора липецкого областного отделения Анатолия Емельянова.
Первый номер списка «Единой России», глава области Игорь Артамонов отказался от своего мандата в пользу Андрея Фролова, руководителя аппарата горсовета.
Депутатский корпус этого созыва обновился по сравнению с прошлым более чем на треть. Из 42 мест в областном парламенте 15 мест заняли вновь избранные депутаты.
Вновь избранные депутаты Липецкого областного Совета седьмого созыва соберутся в большом зале администрации региона на общее совещание областных парламентариев, которое по традиции проведет старейший депутат облсовета.
В седьмом созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.
Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 - коммунисты, по одному представителю от партий «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.
На заседании депутаты сформируют организационный комитет по подготовке первой сессии областного Совета VII созыва. В его состав войдут представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет.
Организационный комитет определит дату первой сессии, порядок ее проведения и схему размещения депутатов в зале.
fed
Кто знает ?
Корона
Я их
Попсикакий
Электорат
Любопытный
Пора
Кто их избрал?
Коммунист