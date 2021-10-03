Общество

01.10.2021 10:11

17% липчан не хотят прививаться от COVID-19

40 3509
#прививка #коронавирус #запись #вакцинация
4
17% липчан не хотят прививаться от COVID-19

Липчане ответили на вопросы по вакцинации: 83% респондентов уже сделали прививку.

Региональное управление здравоохранения подвело итоги онлайн-опроса «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Липецкой области». Анонимное анкетирование могли пройти все желающие пользователи сервиса «Госуслуги».

На вопрос «Планируете ли Вы вакцинироваться от COVID-19?» 83% респондентов ответили, что уже сделали прививку, а 17% - не планируют вакцинироваться от COVID-19. Липчане двояко оценили доступность вакцинации от COVID-19: 50% ответили, что вакцинация доступна им в день обращения, для остальных 50% - только по предварительной записи.

58% респондентов назвали эффективной и безопасной вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), по 21 % респондентов считают безопасной и эффективной вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак».

На вопрос «Почему Вы не планируете вакцинироваться от COVID-19?» 93% респондентов ответили, что уже вакцинированы или переболели, 7% указали на противопоказания.

Аналогичные опросы планируют проводить в будущем, сообщает облздрав.

Напомним, вчера в Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.




40 3509
#прививка #коронавирус #запись #вакцинация
4

Комментарии (40)

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Как гость
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не пат

вчера, 12:49
как они там считают ..знаю кучи народу которые против и ни кто у них опрос не проводил или нас уже отслеживают как единицу(точка тепло выделяющая )
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Ветеринария

01.10.2021 21:48
Sel00k, в Израиле всем вакцинированным раздали карточки с рисунком овцы. Прямой намёк !
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Сколько

01.10.2021 20:29
Гость ,люди не прививались ,а грипп так никуда и не исчез .Аналогично и с коронавирусом .Заставляют вакционироваться ,потому что это самое дешевое лечение при разваленной медицине !
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Sel00k

01.10.2021 20:19
Да в израиле всех вакцинировали, Больше некого вакцинировать Для отказников поднять цену на медстраховку.
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Зоя

01.10.2021 18:04
Ни при каких обстоятельствах не буду прививаться.Собрала сумку со сменным бельем,немного еды.В любой момент готова идти,куда меня там будут забирать? Мне не страшно и я не боюсь.
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все не так

01.10.2021 17:21
Гость, послушайте академика ран зверева. Он недавно, кстати, давал интервью почему переболевших нельзя вакцинировать. После болезни помимо антител формируется клеточный иммунитет, а после прививки только одни антитела, поэтому ее и надо каждые полгода вкалывать. При том, что векторные вакцины формируют антителозависимое усиление инфекции, когда снижается уровень вируснейтрализующих антител после некоторого времени по прошествии вакцинации, и если в этот момент человек встретился с вирусом, то вирус наоборот связывается с этими антителами и начинает реплицироваться, происходит "цитокиновый шторм". Поэтому все, в том числе и президент, говорят, что очень важно постоянно поддерживать высокий титр антител, то есть если начал колоться, то колоться теперь каждые полгода всю жизнь. Единственное, что они не рассказывают по какой причине нужно их держать,просто говорят, что нужно держать и всё,списывая на страшный и опасный ковид, но это и понятно, иначе бы люди не стали ее себе колоть
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В Израиле

01.10.2021 16:05
Гость, уже отказываются от дополнительных прививок,тяжелобольных стало больше.Организм человека сложнее,чем автомобиль,ему"дозаправки не нужны" и могут повредить.
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.

01.10.2021 14:08
Обычный человек, с чего это если нет лекарства, то не может быть вакцины? Это абсолютно разные препараты. От вируса гепатита В нет лекарства, но давным-давно существует вакцина. И так со многими вирусами, да и бактериями тоже. Биология, школьный курс.
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.

01.10.2021 14:06
Обычный человек, нет, не смешно. Со своевременным выявлением заболевших согласна, чтобы их изолировать и отследить контакты. А лечение вы чем предлагаете начинать? Несуществующим лекарством? Его не существует. Совсем, нигде. Только если болезнь уже переходит в тяжелую форму, тогда есть препараты, которые МОГУТ поддержать организм больного. А могут и не справиться.
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Александр

01.10.2021 13:47
Какие точные результаты, как на выборах в госдуму. 17 процентов это единороссы.
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