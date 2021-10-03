Общество
01.10.2021 10:11
17% липчан не хотят прививаться от COVID-19
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Липчане ответили на вопросы по вакцинации: 83% респондентов уже сделали прививку.
Региональное управление здравоохранения подвело итоги онлайн-опроса «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Липецкой области». Анонимное анкетирование могли пройти все желающие пользователи сервиса «Госуслуги».
На вопрос «Планируете ли Вы вакцинироваться от COVID-19?» 83% респондентов ответили, что уже сделали прививку, а 17% - не планируют вакцинироваться от COVID-19. Липчане двояко оценили доступность вакцинации от COVID-19: 50% ответили, что вакцинация доступна им в день обращения, для остальных 50% - только по предварительной записи.
58% респондентов назвали эффективной и безопасной вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), по 21 % респондентов считают безопасной и эффективной вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак».
На вопрос «Почему Вы не планируете вакцинироваться от COVID-19?» 93% респондентов ответили, что уже вакцинированы или переболели, 7% указали на противопоказания.
Аналогичные опросы планируют проводить в будущем, сообщает облздрав.
Напомним, вчера в Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.
На вопрос «Планируете ли Вы вакцинироваться от COVID-19?» 83% респондентов ответили, что уже сделали прививку, а 17% - не планируют вакцинироваться от COVID-19. Липчане двояко оценили доступность вакцинации от COVID-19: 50% ответили, что вакцинация доступна им в день обращения, для остальных 50% - только по предварительной записи.
58% респондентов назвали эффективной и безопасной вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), по 21 % респондентов считают безопасной и эффективной вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак».
На вопрос «Почему Вы не планируете вакцинироваться от COVID-19?» 93% респондентов ответили, что уже вакцинированы или переболели, 7% указали на противопоказания.
Аналогичные опросы планируют проводить в будущем, сообщает облздрав.
Напомним, вчера в Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.
40 3509
Комментарии (40)
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не пат
Ветеринария
Сколько
Sel00k
Зоя
все не так
В Израиле
.
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Александр