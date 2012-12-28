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35 минут назад

Личности избивавших горожан подростков установлены

Полиция устанавливает личности пострадавших от их действий

Как сообщили сегодня в УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции изучили видеозаписи, на которых подростки в общественном месте избивают прохожих.

В результате проведения комплекса мероприятий оперативными сотрудниками личности всех участников противоправных действий установлены.

В настоящее время устанавливаются личности потерпевших, продолжаются необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Видео  с записями избиений людей на улицах города, скопированные из приватного Telegram-канала, появились в субботу, 13 апреля. На записях молодые люди 15-16 лет устраивали групповые избиения людей на липецких улицах. Утверждалось, что таким образом подростки боролись с наркоманами и закладчиками.

На одном из видео отчётливо видно, что экзекуция происходит в районе автобусной остановки на улице Будённого: не менее 4-х подростков налетели на одного человека, били его даже ногами по голове и палкой. Пострадавшего спас случайный прохожий, который не побоялся вмешаться. Другие ролики были сняты предположительно в селе Коровино.

 Затем в соцсетях были опубликованы кадры с извинениями подростков.

Видео попалось на глаза даже мэру городу Евгении Уваркиной.

«Сегодня утром увидела видео, где толпа подростков избивает прохожих на улицах города. Кидаются всеми на одного, снимают все это на камеру телефона и выкладывают в соцсети, «хвалясь» своими «достижениями». Нет слов от увиденного! Грубое и жестокое отношение детей поражает. Полиция уже организовала проверку всех этих материалов. Просто так этого не оставим! Подростки должны ответить за свои грубые действия, такое отношение недопустимо! Поручила директорам школ, чтобы классные руководители провели с учащимися беседы по этому поводу. Такое поведение нужно искоренять. Как маме шестерых детей, смотреть такое особенно неприятно. Понимаю, как важно, чтобы родители воспитывали в своих детях чувство сострадания, а не жестокости; уважения, а не хамства; любви, а не ненависти. Дорогие родители, именно от нас с вами зависит воспитание этих качеств у наших детей!», - поделилась эмоциями в соцсетях мэр города.
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