сегодня, 13:07
Суд не вернул Олегу Королёву водительские права
Адвокаты бывшего губернатора и экс-сенатора не смогли доказать непричастность их доверителя к нарушениям правил дорожного движения.
Напомним, в июле судья Правобережного судебного участка №13 вынес два решения по административным правонарушениям, совершенным 13 мая членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым: в первом случае он сбил на своем «Лексусе» знак дорожного движения у дома №43 по улице Студеновской, во втором – наехал на еще один знак у дома №27 по той же улице. В первом случае Олегу Королеву инкриминировали правонарушение, наказание по которому определено частью второй статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). За это суд лишил его водительских прав на год.
Сторона Олега Королёва с решением суда не согласилась и решила обжаловать лишение прав. Защита слалась на то, что вина их доверителя не доказана, а также на то, что, если за рулем внедорожника и сидел сам Королёв, то он не имел умысла на оставление места дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, адвокаты заявили, что протокол об административном правонарушении является недопустимым доказательством по делу.
Но суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление является законным, обоснованным и не подлежит отмене или изменению.
Заметим, что Олега Королёва лишили прав дважды. Помимо постановления мирового суда №13, экс-губернатора лишили прав на год за то, что черный «Лексус» под его управлением выбил с дороги автомобиль «Чери-Амулет»: судья не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был он, а не экс-губернатор.
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