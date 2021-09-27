Общество

сегодня, 13:07

Суд не вернул Олегу Королёву водительские права

20 1809
#водительские права #Олег Королёв
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Суд не вернул Олегу Королёву водительские права

Адвокаты бывшего губернатора и экс-сенатора не смогли доказать непричастность их доверителя к нарушениям правил дорожного движения.

Левобережный районный суд рассмотрел протест представителей Олега Королёва на постановление мирового суда, которым бывшего губернатора лишили водительских прав за оставление места ДТП.

Напомним, в июле судья Правобережного судебного участка №13 вынес два решения по административным правонарушениям, совершенным 13 мая членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым: в первом случае он сбил на своем «Лексусе» знак дорожного движения у дома №43 по улице Студеновской, во втором – наехал на еще один знак у дома №27 по той же улице. В первом случае Олегу Королеву инкриминировали правонарушение, наказание по которому определено частью второй статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). За это суд лишил его водительских прав на год.


Сторона Олега Королёва с решением суда не согласилась и решила обжаловать лишение прав. Защита слалась на то, что вина их доверителя не доказана, а также на то, что, если за рулем внедорожника и сидел сам Королёв, то он не имел умысла на оставление места дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, адвокаты заявили, что протокол об административном правонарушении является недопустимым доказательством по делу.

Но суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление является законным, обоснованным и не подлежит отмене или изменению.

Заметим, что Олега Королёва лишили прав дважды. Помимо постановления мирового суда №13, экс-губернатора лишили прав на год за то, что черный «Лексус» под его управлением выбил с дороги автомобиль «Чери-Амулет»: судья не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был он, а не экс-губернатор.

20 1809
#водительские права #Олег Королёв
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Комментарии (20)

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5 минут назад
Забудьте о нём и идите дальше
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поддерживаем

8 минут назад
время почестей окончено. наступило время попробовать закон на себе
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клоп

12 минут назад
У него денег хватит на личного водителя. И ещё останется. И кстати как Ефремова его не показывали каждый день. Крутое шоу получилось бы.
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Коммунист

12 минут назад
Где воздушное мЯтро?)))))))))
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Animal planet.

14 минут назад
Адвокат, предлогаю так- котлеты отдельно, мухи отдельно?
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Дед

15 минут назад
Житель, только бабок полон погреб , так?
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Перри Мейсон

15 минут назад
Знаете, а я ему верю!)))))))бугагагагагага
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Это тебе

17 минут назад
За «трубный завод»
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МестныйЯ

20 минут назад
qwerty, ну да. Нам же не могут всё обнулить "по просьбе народа"))) Некоторые вон вообще издают Законы под себя: неподсуден, ответственности не несет и вообще - неприкосновенен. Да и вообще у нас все норм, ведь буквально на днях отклонили предложение о повышении МРОТ.
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МестныйЯ

22 минуты назад
Адвокат, да с Лешкой был не суд, а фарс цирковой. Да и вообще - ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ)))
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