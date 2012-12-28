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«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Происшествия
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сегодня, 11:35
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«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
Обком КПРФ в опубликовал запись камеры наблюдения с произошедшим ночью инцидентом у офиса партии.
Коммунисты обратились в полицию.
Видео t.me/obkom48
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