В Липецком областном Совете впервые за 15 лет сменился спикер

Дмитрий Аверов сменил Павла Путилина.



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Главным вопросом повестки дня первой сессии областного Совета нового созыва стало избрание его председателя и заместителей. Конечно, победившая партия, «Единая Россия», внесла на голосование кандидатуру от своей фракции, Дмитрия Аверова. За это предложение все 42 депутата проголосовали единогласно.Тут же фракция КПРФ попросила внести в бюллетень имя своего кандидата, Сергея Токарева. И тут случился сюрприз: против этого предложения проголосовали 25 человек при 17 голосах «за».По итогам голосования в бюллетень для тайного голосования внесли всего одно имя - члена «ЕР» Дмитрия Аверова.За 10 минут избранная из числа депутатов счетная комиссия облсовета изготовила 42 бюллетеня и парламентарии отправились голосовать за заранее предрешенный вариант развития событий.После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за предложенную кандидатуру проголосовали 27 парламентариев. Против были 15 депутатов. Таким образом, Дмитрий Аверов стал новым председателем областного Совета за последние 15 лет - до этого его бессменным спикером был единоросс Павел Путилин (с 5 декабря 2005 года).Депутатам предстоит избрать тайным голосованием заместителей спикера, депутатов, которые будут работать в областном Совете на постоянной основе, наделить полномочиями сенатора экс-депутата областного Совета Оксану Хлякину, а также досрочно прекратить полномочия депутата областного Совета нового созыва Максима Кавджарадзе, попавшего в региональный парламент по партийным спискам «ЕР» в результате сентябрьских выборов.