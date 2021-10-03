Политика

01.10.2021 10:58

В Липецком областном Совете впервые за 15 лет сменился спикер

29 8974
#Липецкий областной Совет #Дмитрий Аверов
7
В Липецком областном Совете впервые за 15 лет сменился спикер

Дмитрий Аверов сменил Павла Путилина. 

Главным вопросом повестки дня первой сессии областного Совета нового созыва стало избрание его председателя и заместителей. Конечно, победившая партия, «Единая Россия», внесла на голосование кандидатуру от своей фракции, Дмитрия Аверова. За это предложение все 42 депутата проголосовали единогласно.

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Тут же фракция КПРФ попросила внести в бюллетень имя своего кандидата, Сергея Токарева. И тут случился сюрприз: против этого предложения проголосовали 25 человек при 17 голосах «за».

По итогам голосования в бюллетень для тайного голосования внесли всего одно имя - члена «ЕР» Дмитрия Аверова.

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За 10 минут избранная из числа депутатов счетная комиссия облсовета изготовила 42 бюллетеня и парламентарии отправились голосовать за заранее предрешенный вариант развития событий.

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После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за предложенную кандидатуру проголосовали 27 парламентариев. Против были 15 депутатов. Таким образом, Дмитрий Аверов стал новым председателем областного Совета за последние 15 лет - до этого его бессменным спикером был единоросс Павел Путилин (с 5 декабря 2005 года).

Депутатам предстоит избрать тайным голосованием заместителей спикера, депутатов, которые будут работать в областном Совете на постоянной основе, наделить полномочиями сенатора экс-депутата областного Совета Оксану Хлякину, а также досрочно прекратить полномочия депутата областного Совета нового созыва Максима Кавджарадзе, попавшего в региональный парламент по партийным спискам «ЕР» в результате сентябрьских выборов.
29 8974
#Липецкий областной Совет #Дмитрий Аверов
7

Комментарии (29)

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ЕТ

вчера, 19:47
Николай, речь не об Яндексе, а об "известности" постоянного (20 лет!) депутата.
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?

вчера, 02:14
что-то изменилось?
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весёлый

вчера, 00:43
Мы назначаем ,вы выбираете ,кого снимаем,того потом выше ставим
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Надежда

01.10.2021 23:18
Паша какой потерянный и со злыми глазами сидит. Как же теперь его многочисленная родня будет кантоваться?....
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жители

01.10.2021 17:50
А как за свои малые родины они старались?
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н-дя

01.10.2021 17:22
Видно губернатор посулил новому спикеру зарплату больше чем в Москве....
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жители

01.10.2021 16:47
Хороший Путилин, но за стебаевские (с.Стебаево) дороги так и не постарался! И также ни Королев, ни Никонов. Ох, как же тяжело ходить по шлаку 16 лет!
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Анна

01.10.2021 16:03
Оба красавчики, но по духу мне ближе КПРФ, всегда голосую за неё.
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Михаил

01.10.2021 15:56
Поменяли шило на мыло.Лица разные,суть одна.
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Другг

01.10.2021 14:48
А как он рвался в Госдуму...
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