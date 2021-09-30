Происшествия

13 минут назад

Родительское собрание в школе закончилось уголовным делом

2 451
#угроза убийством #школа #родительское собрание
Родительское собрание в школе закончилось уголовным делом

Мелкая ссора переросла в угрозу убийством. Разгоряченный конфликтом мужчина направил на женщину газовый пугач, похожий на реальное оружие.

В мировом суде №22 Советского района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Жителя Липецка обвинили в угрозе убийством. Обычно такие уголовные дела становятся итогом пьяных семейных ссор, но на этот раз участники конфликта были трезвы и находились в школе.

Преступление было совершено вечером 9 сентября 2020 года. Тогда в школе №6 (Сырский Рудник) проходило родительское собрание 4В класса. Мужчина пришёл на него как старший брат ученицы. Сестрёнка жаловалась ему на одноклассников, которые ее обижают, задирают и других детей. Между родителями в классе назревал конфликт. Мужчина немного опоздал на начало собрания, запарковал свою «Тойоту Рав4» и прошел в кабинет №15. Целью его визита на родительское собрание было выяснить причину конфликта между детьми, наладить отношения. Но что-то пошло не так…

Когда собрание кончилось, мужчина почувствовал сильную усталость и отказался от идеи выяснять причину конфликта между детьми. Он направился на выход. В этот момент одна из мамочек класса начала предъявлять ему претензии за то, что он не умеет парковаться. Завязалась ссора, к ней подключились и другие мамы, стали учить его жизни. В какой-то момент одна из женщин начала кричать на мужчину матом. Тут он вспылил и вспомнил, что носит при себе газовое аэрозольное средство самообороны, которое внешне похоже на реальное оружие. Мужчина достал его из кобуры и направил дуло в сторону самой агрессивной обидчицы со словами угрозы. Женщина вскрикнула, липчанин понял, что поступил неправильно, ему стало стыдно, он поспешил из школы. А вот испуганная мамочка поспешила в полицию писать на мужчину заявление об угрозе убийством. На мужчину завели уголовное дело. Тот не стал отпираться, раскаялся и попросил у заявительницы извинение.

Суд вынес обвинительный приговор: визит на родительское собрание обернулся для липчанина 220 часами обязательных работ.

2 451
#угроза убийством #школа #родительское собрание

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Контрас

2 минуты назад
Мальчик по полю пошёл, мальчик пукалку нашёл.
ответить

Неудивительно

7 минут назад
Это же Сырский Рудник! Там нормальных людей нет.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ищут пропавшую пенсионерку
#без вести пропавшие
В Липецке ищут пропавшую пенсионерку

48 минут назад

Происшествия
Ельчанка обманула полицейских
#ложный донос #грабеж
Ельчанка обманула полицейских

59 минут назад

Происшествия
Два грузовика столкнулись на трассе Липецк-Хлевное
#ДТП
Два грузовика столкнулись на трассе Липецк-Хлевное

сегодня, 09:51

Происшествия
19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка
#авария #ДТП
7
19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка

сегодня, 09:01

Происшествия
В Грязях насмерть сбили велосипедиста
#ДТП
3
В Грязях насмерть сбили велосипедиста

сегодня, 08:19

Происшествия
В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области
#убийство
2
В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области

сегодня, 08:07

Происшествия