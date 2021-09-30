Родительское собрание в школе закончилось уголовным делом

Мелкая ссора переросла в угрозу убийством. Разгоряченный конфликтом мужчина направил на женщину газовый пугач, похожий на реальное оружие.

В мировом суде №22 Советского района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Жителя Липецка обвинили в угрозе убийством. Обычно такие уголовные дела становятся итогом пьяных семейных ссор, но на этот раз участники конфликта были трезвы и находились в школе.



Преступление было совершено вечером 9 сентября 2020 года. Тогда в школе №6 (Сырский Рудник) проходило родительское собрание 4В класса. Мужчина пришёл на него как старший брат ученицы. Сестрёнка жаловалась ему на одноклассников, которые ее обижают, задирают и других детей. Между родителями в классе назревал конфликт. Мужчина немного опоздал на начало собрания, запарковал свою «Тойоту Рав4» и прошел в кабинет №15. Целью его визита на родительское собрание было выяснить причину конфликта между детьми, наладить отношения. Но что-то пошло не так…



Когда собрание кончилось, мужчина почувствовал сильную усталость и отказался от идеи выяснять причину конфликта между детьми. Он направился на выход. В этот момент одна из мамочек класса начала предъявлять ему претензии за то, что он не умеет парковаться. Завязалась ссора, к ней подключились и другие мамы, стали учить его жизни. В какой-то момент одна из женщин начала кричать на мужчину матом. Тут он вспылил и вспомнил, что носит при себе газовое аэрозольное средство самообороны, которое внешне похоже на реальное оружие. Мужчина достал его из кобуры и направил дуло в сторону самой агрессивной обидчицы со словами угрозы. Женщина вскрикнула, липчанин понял, что поступил неправильно, ему стало стыдно, он поспешил из школы. А вот испуганная мамочка поспешила в полицию писать на мужчину заявление об угрозе убийством. На мужчину завели уголовное дело. Тот не стал отпираться, раскаялся и попросил у заявительницы извинение.



Суд вынес обвинительный приговор: визит на родительское собрание обернулся для липчанина 220 часами обязательных работ.



