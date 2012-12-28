«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ

Инцидент произошел в пятом часу утра в воскресенье

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Сегодня в 04.36 к офису КПРФ на улице Кузнечной подошел мужчина и кулаком разбил стекло во входной двери. Затем он быстро скрылся за углом, оставляя кровавый след из разрезанной стеклом руки.Коммунисты обратились в полицию.- По данному факту отдел полиции №8 проводит проверку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.