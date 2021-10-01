Бизнес

сегодня, 17:49

Липецкэнерго приняло в управление сети ЛГЭК и Горэлектросети

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Липецкэнерго приняло в управление сети ЛГЭК и Горэлектросети

В рамках консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России, филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» принял в управление электросетевые комплексы АО «Липецкая городская энергетическая компания» и МУП «Горэлектросеть». Следующий этап данного процесса, предполагающий интеграцию с электросетевыми объектами ОГУП «ЛОКК», запланирован на четвертый квартал текущего года.

Целью консолидации является повышение эффективности отрасли за счет устранения «лоскутности» сетей и создания единого центра ответственности за качественное и надежное энергоснабжение потребителей.

Реализация единой технической политики, построенной на принципах внедрения инноваций и современных технических решений, на территории всех регионов присутствия энергохолдинга позитивно сказывается на стандартах электроснабжения, а также доступности услуг входящих в него электросетевых компаний. Субъекты Российской Федерации, где в операционном управлении у ДЗО «Россети» концентрируется максимум электросетевых активов региона, демонстрируют стабильное и планомерное развитие в энергетическом секторе экономики.

Результаты стратегии консолидации особенно заметны на примере проведения аварийно-восстановительных работ в период неблагоприятных погодных условий. Ресурсы объединенной компании позволяют быстро реализовывать решение о перегруппировке сил и средств в наиболее пострадавшие от непогоды районы, что существенно сокращает время восстановления энергоснабжения.

«Принимая сети и осознавая большой процент их износа, мы действуем, прежде всего, в интересах жителей региона. Нам предстоит непростая задача, но мы берем на себя ответственность по обеспечению должного уровня обслуживания сетей. Конечно, мы не можем обещать, что ситуация наладится на следующий день после передачи объектов – восстановление линий потребует времени и вложений. Но результат, а речь идет, в первую очередь, о снижении аварийности обязательно будет, так как в нем заинтересованы все участники этого процесса», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора «Липецкэнерго» Михаил Боев.

PR

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