Вторым членом Совета Федерации от Липецкой области стал Максим Кавджарадзе

Должность сенатора ему продлил новый состав областного Совета.

Сегодня областной Совет нового созыва наделил своего депутата Максима Кавджарадзе мандатом члена Совета Федерации. Таким образом, региональным парламентарием, ставшим таким по итогам прошедших сентябрьских выборов (в облсовет Кавджарадзе попал по партийному списку «Единой России») он не проработал и дня.



52-летний Максим Кавджарадзе получил новую пятилетнюю возможность быть сенатором – в верхней палате Федерального Собрания РФ он представляет Липецкую область с декабря 2001 года.



На этой же сессии парламентарии досрочно прекратил полномочия депутата областного Совета шестого созыва Оксаны Хлякиной в связи с тем, что она ранее стала членом Совета Федерации по квоте главы региона Игоря Артамонова, заменив ушедшего из сенаторов по собственному желанию экс-губернатора Олега Королева.