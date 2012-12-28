Липецкая вечЁрка: город готовится к закрытию горбатого моста, безумный поджигатель и сбитый ребенок

Сегодня, 12 апреля, в Липецке во всю готовятся к полному закрытию горбатого моста на реконструкцию, полиция разбирается в причинах поджога магазина «Магнит» в Чаплыгине и стало известно о ДТП с участием 9-летнего самокатчика.