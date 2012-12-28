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Липецкая вечЁрка: город готовится к закрытию горбатого моста, безумный поджигатель и сбитый ребенок
Общество
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46 минут назад
Липецкая вечЁрка: город готовится к закрытию горбатого моста, безумный поджигатель и сбитый ребенок
Сегодня, 12 апреля, в Липецке во всю готовятся к полному закрытию горбатого моста на реконструкцию, полиция разбирается в причинах поджога магазина «Магнит» в Чаплыгине и стало известно о ДТП с участием 9-летнего самокатчика.
Эти нововведения необходимы для того, чтобы полностью закрыть горбатый мост. Из-за состояния конструкций реконструировать его частями опасно. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Полностью перекрытый мост можно быстрее отремонтировать.
38-летний чаплыгинец накануне пытался поджечь «Магнит». Он поджег коробки у магазина, а пламя перекинулось на фасад. Пиромана быстро задержали и отправили в психиатрическую больницу. Материального ущерба он не причинил.
По сообщениям из соцсетей, в этот же день мужчина пытался поджечь швейную фабрику.
«Было бы забавно, если бы часть ущерба возложили на организацию, которая не убрала ветки и листву из которых он костер выкладывал. Наверняка отчитались, что всё убрано», — заметил Викторм.
Накануне на улице Парковой девятилетний мальчик, ехавший на самокате, попал под колеса «ВАЗ-21074». Ребенка с подозрением на перелом ноги отвезли в больницу.
Новость набрала более полусотни комментариев. Читатели GOROD48 начали обсуждать больную тему — самокатчиков на дорогах.
«Мальчику, конечно, скорейшего выздоровления, он уже и так наказан. А вот электросамокатчики на тротуарах — это просто жесть, особенно на перекрестках и в вечернее время. Этакие великовозрастные юнцы зацепят — мало не покажется. А так все как всегда — не думаем заранее, а пытаемся решать, когда ситуация практически неуправляема», — написал мимоходом.
«Самокатчик-подросток не спешился, не убедился, что его пропускают, в результате чего попал под авто, но ни сам подросток, ни его родители конечно же не виноваты. Ведь виноват только водитель — он же управляет средством повышенной опасности. Пока закон будет на стороне малодумающих пешеходов, самокатчиков и велосипедистов — будут продолжаться такие элементарные ДТП, которых в 99% случаев можно было избежать самими же пешеходами, самокатчиками и велосипедистами!» — уверен Естественный отбор.
«Жалко мальчика. Но с этими самокатчиками надо что-то делать. Большинство несутся сломя голову, да еще специально перед носом идущего навстречу человека маневрируют, пройти стало без оглядки нельзя. А в парках что творится! Просто ужас! Как на поле боя, постоянно надо уворачиваться от них. Какой-то беспредел то собаки, то самокатчиками. Никакого уважения к людям нет», — поделился мнением Виктор.
«Перестала любить лето. Для нас теперь лето — сезон повышенной опасности. Нужно быть все время начеку и крутить головой на 360 градусов — смотреть, откуда на тебя несётся лось на самокате. Или два лося на двух самокатах. Нужно ещё иметь недюжинную физическую сноровку, чтобы успеть увернуться и здоровое сердце, чтобы не случился инфаркт. А если нет ни того, ни другого?» — добавила Тоже пенсионерка.
Жара закончилась, в выходные погода немного испортится. Завтра в Липецке облачно с прояснениями, столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.
И обратите внимание, 15 апреля улицу Папина перекроют в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов из-за ремонта сетей. Восстановят движение после окончания работ.
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