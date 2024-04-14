«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Происшествия
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38 минут назад
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В Липецке разбили стекло двери офиса КПРФ
Коммунисты вызвали полицию
«Кто и зачем это сделал - неизвестно. Вызвана полиция», - сообщают в обкоме КПРФ.
На плитке рядом видна кровь. Видимо злоумышленник бил стекло кулаком.
На офис коммунистов нападали и ранее, били стекла, заливали двери монтажной пеной, обливали бюст Сталину краской.
Фото t.me/obkom48
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