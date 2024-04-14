В Липецке разбили стекло двери офиса КПРФ

Коммунисты вызвали полицию

Как сообщают в соцсетях липецкие коммунисты, кто-то ночью разбил стекло на двери их офиса на Кузнечной.«Кто и зачем это сделал - неизвестно. Вызвана полиция», - сообщают в обкоме КПРФ.На плитке рядом видна кровь. Видимо злоумышленник бил стекло кулаком.На офис коммунистов нападали и ранее, били стекла, заливали двери монтажной пеной, обливали бюст Сталину краской.