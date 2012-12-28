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Происшествия
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сегодня, 09:51
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Полиция ищет жертв и свидетелей нападений подростков в Липецке
Силовики уже начали проверку.
- По факту публикации в территориальном отделе полиции организована проверка. Всем, кому что-либо известно о событиях на видео, следует обратиться в полицию по телефону 02, 102 с мобильного или лично явиться ближайшее отделение, - сообщили в УМВД.
Ранее в Сети стали появляться видеоролики, на которых молодые люди 15-16 лет устраивают групповые избиения людей на липецких улицах.
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