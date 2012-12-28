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1029
сегодня, 09:51
10

Полиция ищет жертв и свидетелей нападений подростков в Липецке

Силовики уже начали проверку.

В УМВД РФ по Липецкой области внимательно изучат видеозаписи с избиением людей в Липецке, сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

- По факту публикации в территориальном отделе полиции организована проверка. Всем, кому что-либо известно о событиях на видео, следует обратиться в полицию по телефону 02, 102 с мобильного или лично явиться ближайшее отделение, - сообщили в УМВД.

Ранее в Сети стали появляться видеоролики, на которых молодые люди 15-16 лет устраивают групповые избиения людей на липецких улицах.
Избиение людей
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Патриот
18 минут назад
Воспитали европейцев..
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Animal planet.
19 минут назад
А почему полиция не патрулирует улицы? Раньше ходили,а сейчас нет никого.
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Мда
10 минут назад
Потому что в ППС ни кто не идёт. Увольняются от туда. Раньше лет 10-15 назад там нормальные зарплаты были, а сейчам лучше в дворники или курьерами работать больше платят.
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мнение народа
21 минуту назад
Сами виноваты нечего было шляться по улице сидели бы дома ничего бы не было
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Дуся
8 минут назад
Очень многие не шляются, а возвращаются с работы
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гость
23 минуты назад
Вот и наступило наше светлое завтра.
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48
38 минут назад
Пора блогерство регулировать на федеральном уровне
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мнение
38 минут назад
Родители этих "деток", вы должны быть готовы к "ответке" которая обязательно прилетит. И не нужно "яжматерям" вопить, что "ониждети". Придется "понять и простить".
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Не зря
56 минут назад
Побольше конкретики.
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Думаю
сегодня, 09:57
Пора подымать всё УВД на усиление и патрулирование улиц.
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