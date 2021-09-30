26 минут назад
Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19
В нашем регионе медики продолжат работать по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, учитывающим приоритетность тестирования.
В последние дни в Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По официальным данным, ежедневно регистрируется около 2,5-3 тысяч новых случаев болезни. В Липецкой области за вчерашние сутки официально выявлено 229 новых случаев заболеваемости COVID-19 – с 10 сентября регион, как говорят работники коронавирусных госпиталей, накрыла уже четвертая волна пандемии.
Пойдет ли Липецк по пути Москвы в плане обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию всех больных с симптомами ОРВИ?
- В нашем регионе обследование проводится по показаниям. Мы работаем в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, - так ответили на этот вопрос GOROD48 в облздраве.
В постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 (ред. от 13.11.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в разделе III «Лабораторная диагностика и регистрация» сказано, что в целях оперативной организации проведения исследований и противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из ряда приоритетов. К приоритету 1-го уровня относится тестирование лиц, прибывших на территорию РФ с симптомами инфекционного заболевания, лиц, контактировавших с больным COVID-19 при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, лиц с диагнозом «внебольничная пневмония», лиц, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
К приоритету второго уровня относится проведение лабораторных исследований в отношении лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (им лабораторные исследования проводятся раз в неделю), работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.
К приоритету третьего уровня относятся дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.
Волков
Чиполлино
Раз
Дед
Жаль
Нет
вова
.
Внушаемый
Липецк не Москва