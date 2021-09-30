Общество

26 минут назад

Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19

11 869
#коронавирус
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Липецк – не Москва: всех больных с соплями и температурой не будут тестировать на COVID-19

В нашем регионе медики продолжат работать по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, учитывающим приоритетность тестирования.

Сегодня федеральные СМИ сообщили, что с 1 октября, всех пациентов с подозрениями на ОРВИ в Москве будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В последние дни в Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По официальным данным, ежедневно регистрируется около 2,5-3 тысяч новых случаев болезни. В Липецкой области за вчерашние сутки официально выявлено 229 новых случаев заболеваемости COVID-19 – с 10 сентября регион, как говорят работники коронавирусных госпиталей, накрыла уже четвертая волна пандемии.

Пойдет ли Липецк по пути Москвы в плане обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию всех больных с симптомами ОРВИ?

- В нашем регионе обследование проводится по показаниям. Мы работаем в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, - так ответили на этот вопрос GOROD48 в облздраве.

В постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 (ред. от 13.11.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в разделе III «Лабораторная диагностика и регистрация» сказано, что в целях оперативной организации проведения исследований и противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из ряда приоритетов. К приоритету 1-го уровня относится тестирование лиц, прибывших на территорию РФ с симптомами инфекционного заболевания, лиц, контактировавших с больным COVID-19 при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, лиц с диагнозом «внебольничная пневмония», лиц, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

К приоритету второго уровня относится проведение лабораторных исследований в отношении лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (им лабораторные исследования проводятся раз в неделю), работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету третьего уровня относятся дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.
11 869
#коронавирус
1

Комментарии (11)

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Волков

3 минуты назад
., , конечно, другие. У московских зарплата в раз меньше, чем у местных.
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Чиполлино

5 минут назад
Липецк не Москва, В отличии от Мосвабада, так таки Липецк ещё не безнадежный город.
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Раз

10 минут назад
В столице тестируют молодцы.
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Дед

10 минут назад
Похоже на освобождение территории ?
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Жаль

12 минут назад
В реанимации места будут? Запустите если болезнь.
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Нет

13 минут назад
А у нас и не тестировали родственницу.Валялась с температурой,сбить не могла ничем.Потом сильное поражение и больница.Сильно загустела кровь,с её слов.Вот взяли бы тест и может так не запустилась бы ситуация.
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вова

13 минут назад
Держитесь, холопы! Кто не умрёт, тот выживет! И кто не выживет, тот умрёт!
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.

14 минут назад
Ну, судя по написанному, рядовым гражданам с симптомами, не исключающими ковид, тестирование вообще не полагается. Мо лод цы. Мы какая-то другая Россия? Мы платим какие-то другие налоги?
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Внушаемый

16 минут назад
Как можно благополучно лечить ковид,не тестируя заболевших!А в Москае всех с температурой в обязательном порядке тестируют!А в Липецке не допросишься,сам по платной услуге!
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Липецк не Москва

17 минут назад
Липецк, собственно, вообще не город...
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