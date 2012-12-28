«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
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сегодня, 08:48
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По улице Ульяны Громовой текут потоки воды
Между домами на улице Гоголя и Громовой произошел прорыв водопровода
«Между домами №2 по улице гоголя и №5 по Ульяны Громовой большой порыв водопровода, который только недавно починили, примерно месяц назад. Этот порыв тёк всю зиму и устранили его только в марте, но теперь снова авария. С прошлого раза даже асфальт не восстановили», - пишут жители домов.
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