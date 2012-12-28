Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке
Происшествия
Полиция ищет жертв и свидетелей нападений подростков в Липецке
Происшествия
В Сети появилось видео с извинениями участников избиений людей в Липецке
Общество
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
19-летний парень упал с моста через Каменный лог
Происшествия
Видео аварии на Московской
Происшествия
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На улице Московской в результате аварии перевернулся грузовик
Происшествия
А знаете ли вы, что Липецк был городом шахтеров?
А знаете ли вы
Липецкая фигуристка взяла «серебро» первенства России, обновив личный рекорд
Спорт
Читать все
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
19-летний парень упал с моста через Каменный лог
Происшествия
Видео аварии на Московской
Происшествия
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На улице Московской в результате аварии перевернулся грузовик
Происшествия
По улице Ульяны Громовой текут потоки воды
Общество
Горбатый мост в Липецке полностью перекрыли
Общество
Водитель «семерки» сбил двух ехавших на мопеде детей
Происшествия
В Усманском районе похитили 36 мешков с аммиачной селитрой
Происшествия
В Липецке разбили стекло двери офиса КПРФ
Происшествия
Читать все
Общество
417
сегодня, 08:48
4

По улице Ульяны Громовой текут потоки воды

Между домами на улице Гоголя и Громовой произошел прорыв водопровода

С утра в редакцию липчане прислали видео и фото большого прорыва воды:

«Между домами №2 по улице гоголя и №5 по Ульяны Громовой большой порыв водопровода, который только недавно починили, примерно месяц назад. Этот порыв тёк всю зиму и устранили его только в марте, но теперь снова авария. С прошлого раза даже асфальт не восстановили», - пишут жители домов.
порыв трубы
0
0
3
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость.
18 минут назад
За эти годы что пришли РВК, можно было бы поменять на новые трубы пол города. Но походу им это не надо от слов вообще. Лучше латать и ставить на одних этег же местах по несколько раз чепики. Трубы уже свой срок давно отслужили,но администрации и некоторым руководителем это всё равно.
Ответить
Лиза
36 минут назад
В советские годы делали на совесть, а сейчас делают на авось, отсюда все порывы и провалы...
Ответить
А шо
39 минут назад
Опять очередной прорыв наших не далёких.
Ответить
Скабеева
50 минут назад
Усаживайтесь поудобнее перевод телевизорами - я вам расскажу, как загнивает запад.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru