По улице Ульяны Громовой текут потоки воды

Между домами на улице Гоголя и Громовой произошел прорыв водопровода

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С утра в редакцию липчане прислали видео и фото большого прорыва воды:«Между домами №2 по улице гоголя и №5 по Ульяны Громовой большой порыв водопровода, который только недавно починили, примерно месяц назад. Этот порыв тёк всю зиму и устранили его только в марте, но теперь снова авария. С прошлого раза даже асфальт не восстановили», - пишут жители домов.