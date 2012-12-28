В Усманском районе похитили 36 мешков с аммиачной селитрой

Похитителями оказались местные жители

В Усманском районе раскрыта кража 36 мешков с гербицидом – аммиачной селитрой.Причастными к краже оказались пятеро местных жителей.- Установлено, что подозреваемые с целью хищения гербицидов с территории предприятия вступили между собой в преступный сговор, распределив при этом роли. Злоумышленники договорились со сторожем, который в 2 часа ночи обеспечил сообщникам беспрепятственный вход на территорию. Зная, что периметр двора оснащен камерами видеонаблюдения, сторож отключил освещение. Вскрыв навесной замок, подозреваемые проникли в складское помещение, откуда с использованием заранее подысканного манипулятора вывезли похищенное и погрузили в два грузовых автомобиля. Однако скрыться с места преступления им не удалось. Подозреваемые были задержаны оперативниками и доставлены в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято и передано законному владельцу. Предварительно сумма причиненного ущерба составила 820 тысяч рублей. Следственными органами ОМВД России по Усманскому району действия подозреваемых квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Организовано проведение комплекса оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.