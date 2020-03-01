«Раз народ и ворует, и пьет, то ворует и пьет патриот»

Итоги недели.

Ну вот и закончилась последняя неделя февраля. В этот раз зима была на день длиннее из-за високосного года, который, что, как считают в народе, не к добру.Каково это - родиться в «лишний» день года? Какие проблемы или удачи родившимся в такую дату приносит жизнь? Как сами счастливчики (вероятность родиться в тот или иной день обычного года - 1 к 365, а вероятность родиться 29 февраля - 1 к 1461) относятся к тому, что их день рождения случается только раз в четыре года? Бывает ли путаница с документами и празднованиями дня рождения? Эти вопросы GOROD48 задал липчанам, родившимся 29 февраля. Кстати,А что удивило липчан в преддверии весны?Прошедшая неделя запомнилась историей, от которой стынет кровь в жилах: в четверг ночью в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова 35-летний глава семьи изрезал кухонным ножом жену и двоих детей, поджег квартиру и вышел на улицу в окно седьмого этажа (см.).Мужчина погиб (см.). Его 36-летняя жена со множеством ножевых ранений - в реанимации. 4-летняя дочь скончалась от потери крови до приезда медиков, а за жизнь ее 11-летней сестры ведут борьбу врачи областной детской больницы (кстати, эта девочка и открыла двери сотрудникам полиции, которых успела вызвать ее мама).Пока не известно, что стало причиной этой кровавой бани. По данным GOROD48, накануне вечером в гости к обитателям этой квартиры приходили родители главы семьи. Мужчина жаловался отцу на проблемы по работе. Ему было нужно ехать 27 февраля в командировку, но он этого очень не хотел. Мужчина сказал отцу, что намерен написать заявление на увольнение.СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство трех лиц, малолетнего»). В рамках расследования главе семьи будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.Примечательно, что семья положительно характеризовалась соседями. Они и рассказали GOROD48 некоторые подробности о ее жизни (см.). Все опрошенные - в недоумении: «Всем бы таких замечательных соседей!». Глава семьи работал руководителем отдела продаж одного из автосалонов, жена - мировая судья. Всегда улыбчивы, приветливы; дочки - жизнерадостные девчонки.. Старшая дочь занималась танцами, причем считалась «звездочкой» своей группы. А ее папа и мама не пропускали ни одного ее выступления. Осенью танцевальная студия выезжала на выступление в Казань. Родители решили не оставлять дочь без опеки и отправились в Татарстан как болельщики. Коллеги пострадавшей женщины охарактеризовали ее тремя словами: «Скромная, застенчивая, набожная».Правда, по словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Но никто не ожидал, что дойдет до такого…Случившееся вызвало большой общественный резонанс. Председатель Следственного комитета. Правда, сам по себе «особый контроль» вип-чиновников к громким преступлениям не всегда приносит желаемый эффект (на этой неделе- известного оппозиционного политика расстреляли пять лет назад у стен Кремля, но в СКР до сих пор не установлены заказчики его убийства).Но расставить все точки над i в убийстве на Стаханова будет просто:. Обе уже говорят. Однако медики пока запрещают какие-либо следственные действия с их участием, поэтому допросы отложены.Кровавая драма на Стаханова - уже второй случай в Липецкой области за последние семь месяцев, когда от рук ближайших родственников гибнут дети (см.). Согласно статистике, 16 из 48 убийств, совершенных в регионе в 2019 году, произошли на бытовой почве. От преступных посягательств со стороны родственников пострадали семь детей.На этой неделе вторник стал первым рабочим днем. И GOROD48 решил проверить, станут ли пророческими слова городских чиновников, обещавших транспортный коллапс в первые три-четыре дня после перекрытия проспекта Победы. Наш корреспондент проехал в автобусе по дороге-дублеру проспекта, улице Папина, в час-пик (см.). В это же утро председатель департамента дорожного хозяйства Николай Воронин сообщил представителям СМИ, чтоНо первый рабочий день после закрытия на ремонт проспекта Победы принес и первые трудности. Так,. Особую остроту ситуации придавал тот факт, что рядом находится 45-я школа, ученики которой были вынуждены добираться на уроки с риском для жизни. В мэрии сообщили, что регулировка движения продлится около недели: дорожники откорректируют работу светофоров, установят и заменят дорожные знаки. Но чиновники управились раньше. Впрочем, светофоры - не панацея от периодически возникающих заторов на въезде и на выезде с этой дороги-дублера проспекта Победы (вчера в полдень).В это же время заказчик самой масштабной городской стройки начал сносить самовольно установленные горожанами в местных проездах ограничители проезда. В публикацииGOROD48 рассказал историю противостояния жителей дома № 61б власти: на месте снесенного столба люди сложили старые покрышки, но, похоже, войну проиграли. При принятии решения о его сносе мэрия руководствовались необходимостью обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб: проезд сразу к нескольким домам и организациям в этом месте возможен только через двор дома № 61б.Реконструкция проспекта Победы началась как никогда рано. Еще липчане не поели масленичных блинов, а работники подрядной организации уже. Основные дорожные работы тут начнутся уже в марте. Но глава Липецка еще зимой успела проинспектировать начало работ и движение на улице Папина, проехав по ней в обычном пассажирском автобусе, явно шокировав горожан. В неторопливой езде и при полном молчании пассажиров глава города обсудила со заместителем перспективы развития транспортной инфраструктуры Липецка (см.- так мэр отреагировала на груду грязной ветоши под сидением «маршрутки»)По словам Константина Власова, город будет стремиться к тому, чтобы пересадить людей с автомобилей на общественный транспорт. Одновременно обдумываются идеи создания платных парковок и выделенных полос для общественного транспорта. А чтобы водители не превращали дворы рядом с работой в бесплатные парковки, въезды во дворы перегородят шлагбаумами («пилотный шлагбаум» - вот ведь новояз! - установят на улице Петра Смородина).Впрочем, вице-мэр мог обещать Евгении Уваркиной что угодно, хоть «мост хрустальный анжинерной работы». Ведь на следующий день стало известно, что. Отмучился, стало быть, сердешный!28 февраля в Липецке прошла конференция: «Семья и школа: как найти взаимопонимание», от которой многого ждали. Само ее название предполагало острый разговор на темы повсеместных сборов денег на школьные обеды, охрану, туалетную бумагу, цветы, шторы, принтеры, кулеры, пластиковые окна, походы в цирк и театр… Первый блин скомкали организаторы конференции, выпустившие на сцену почетного гражданина Липецка-2018, заместителя председателя Общественной палаты Липецка 74-летнего полковника в отставке Валентина Сонина, который стал упирать на патриотизм, мол, только так получится встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне достойно, а у детей отложится в сознании, какой ценой победа над фашизмом далась их дедам…В конце концов, конференция вырулила на ту самую колею, ради которой и созывалась. Но утешительного оказалось мало. Например, родителям по-прежнему придется за свой счет кормить детей и охранять их. Также. А еще предложили разработать этический кодекс для сборов денег на нужды классов, который оградит от негатива тех учеников, родители которых не смогут сдать деньги, например, на покупку петуний для школьной клумбы. Родительская общественность сказала «да» возвращению полноценных школьных столовых с приготовлением пищи на местах. Новым вариантом контроля питания может стать «народный контроль»: общественники проверят обеды не только в своей, но и соседних школах. Кулерам сказали «нет», фонтанчикам - «да». А кейтеринговой компании стоит следить за тем, чтобы до столов пища доходила теплой…… На этой неделе на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета мэрия внесла поправки в главный финансовый документ Липецка на этот год. Объем бюджета предлагается увеличить по доходам на 47,5 млн рублей (собственные доходы городской казны выросли на 7,2 млн рублей за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты), а по расходам - почти на 270 миллионов. На следующей неделе депутаты на сессии эти изменения примут, в результате чего по доходам бюджет Липецка составит 12,9 млрд рублей, по расходам - 13,6 миллиарда.Одна из крупных бюджетных трат направлена на превращение Липецка в туристическую мекку Центрального Черноземья.. Евгения Уваркина оценивает туристический потенциал Липецка в 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который уже в этом году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка (за зоопарком и памятником народовольцам). По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость.- Билет в этот парк аттракционов планируем сделать единым. Его цена пока обсчитана в среднем в 300 рублей. Зашел - и катайся целый день! - сообщила липецким бизнесменам о своих планах Евгения Уваркина в декабре прошлого года.А еще. Но сидеть в нем будут не чиновники, а липчане, решившие попробовать себя в роли летчика липецкого авиацентра.Не знаем, зачем заказчику такого кресла - централизованной библиотечной системе Липецка - нужен симулятор полетов для «реабилитации отставных летчиков», но факт в том, что. И этот факт озвучила на прошлой неделе Счетная палата Липецка, которая выявила в деятельности городской администрации «косяков» на 1,7 миллиарда рублей!- Кто наказан? Что делается для того, чтобы подобные типовые нарушения при госзакупках больше не повторялись? - обратился к чиновникам депутат горсовета Николай Двугрошев.Ответа на свои вопросы от представителей мэрии парламентарий не получил.Счетная палата Липецка передает материалы своих проверок в правоохранительные органы. Но уголовных дел на чиновников как не было при Михаиле Гулевском и Сергее Иванове, так и нет и при Евгении Уваркиной.Вот те на!. «Громокошки» сыграли три конкурса: приветствие, импровизацию и музыкальный фристайл, взяв максимальное число баллов за свои выступления - 15 из 15. Команда образована в 2006 году. Она стала детищем участника отборочных туров телевизионного шоу «Comedy Баттл» Никиты Никитина и его однокурсницы Анастасии Ли. Дебютировав в местных студенческих лигах, коллектив завоевал кубок мэра Липецка и стал чемпионом Университетской лиги КВН в 2016 и 2017 годах. В 2018 году «Громокошки» победили в финале Премьер-Лиги КВН и получили право шутить в Высшей лиге КВН.Вот как отреагировал на эту новость один из наших читателей: «стало скучно. Давно уже. Поэтому там теперь и липецкие сгодились».Да, КВН нынче не тот! Жизнь шутит порой куда интереснее. Как вам, например, история о 79-летней бабульке, которая, по ее словам,. Жительница Добровского района всего и хотела только, чтобы священник показал ей ведерко для святой воды, купленное на пожертвования прихожан. Впрочем, полиция сделала иные выводы из конфликта в храме, решив, что батюшку оговорили.А вот и еще одна черная шутка:. Прибывшим медикам пьяная женщина сообщила, что сожителю стало плохо и он неожиданно скончался.Попал впросак и липецкий губернатор. Игорь Артамонов похвалился уловом в соцсетях, но рыбаки тут же написали ему в аккаунт о запрете на зимний вылов щуки. Главу области это удивило., - написал губернатор, чем, очевидно, смутил начальника Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александра Бодрова. Природоохранник сообщил GOROD48, что коль скоро губернатор щуку отпустил, то и наказать его нельзя. Но Игорь Артамонов, возможно, включил тот самый админресурс, опубликовав в своем аккаунте штрафную квитанцию на 2000 рублей.