Деньги для родительских комитетов в Липецке предложили собирать на специальные счета

28 февраля в Липецке на конференции «Семья и школа: как найти взаимопонимание» предложили разработать этический кодекс для сборов денег на нужды классов и школ.

Городская конференция родительской общественности «Семья и школа: как найти взаимопонимание» оказалась как первый блин – немного комом. На встрече, где родители, руководители департамента образования, представители прокуратуры, депутаты и общественники обсуждали школьное питание и школьные поборы, разговор начали с необходимости воспитания детей и важности престижа профессии педагога.



Часть первая, вводная. С налетом сюрреализма.



Конференцию администрация города организовала после скандала из-за взносов в родительский комитет первого класса школы №21. Вполне понятно, тема конференции – «добровольные пожертвования» в школе, организация питания и охраны – вызвала ажиотаж у родителей: только за четыре дня на участие в конференции прислали более 200 заявок.



«В последнее время возникает все больше недовольства школьной темой. Дыма без огня, как известно, не бывает, и сегодня нам важно увидеть этот огонь, понять, где очаг возгорания, исходя из этого выстроить программу и выработать общее направление», - заявила в начале встречи мэр Липецка Евгения Уваркина.



Видимо одним из источников огня оказалось присутствие в школах педагогов без «призвания» - и как следствие падение престижа учительства. С другой стороны дети грубят и хамят педагогам, родители при детях обсуждают учителей в негативном ключе, из образовательного процесса выпало трудовое воспитание, когда школьники сами мыли полы, выходили на субботники. Возможно, к таким рассуждениям подтолкнула недавняя инициатива общероссийского профсоюза образования – тот предложил ввести в Уголовный кодекс новую статью «Насильственные действия в отношении педагогического работника», предусматривающую наказание до трех лет лишения свободы. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении административного штрафа за оскорбление конкретно педагога до 5 тысяч рублей.



Заместитель председателя Общественной палаты Липецка Валентин Сонин конкретизировал – необходимо уделять внимание патриотическому воспитанию, только так получится встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне достойно, а у детей должно отложиться в сознании, какой ценой победа над фашизмом далась их дедам.



Часть вторая. Финансовая.



Родители, которые уже начали опасаться, что тема поборов и питания окажется задвинутой рассуждениями о важности патриотизма, выдохнули, когда в качестве общего введения им рассказали о финансировании образования в Липецке. Оказалось, что из общего бюджета города – 13 миллиардов 256 миллионов рублей, расходы на образование составляют 43%, или 5 миллиардов 677 миллионов рублей. Три четверти (74%) – это зарплата работников образовательной системы. Содержание усредненной школы (на 750 учащихся) обходится бюджету в 39 миллионов рублей в год. Недофинансирование по некоторым пунктам есть. Например, на учебники закон Липецкой области определяет выделять в расчете на ребенка не менее 425 рублей. Сейчас эта сумма составляет 1,3 тысячи рублей. Однако комплект школьных книг для ученика третьего класса обходится в 3,5 тысячи, для 9 класса – более 5 тысяч. Приходится использовать книги предыдущих годов выпуска.



На текущие ремонты школ Липецка на год выделено 5,9 миллиона рублей, или в среднем 78 тысяч рублей на одно учебное заведение. Сумма на капитальный ремонт оказалась выше – 40 миллионов рублей. 210 миллионов рублей в год – расходы на питание. При стоимости одноразового питания в 77 рублей в день бюджет покрывает 20 рублей.



Охранные услуги – еще одна болезненная тема. По закону об образовании школа должна обеспечить безопасность учеников, пока они находятся в ее стенах. Однако полностью взять на себя охрану бюджет пока не может. Как отметила начальник департамента образования Липецка Светлана Бедрова, городской бюджет нашел средства, чтобы покрыть 10% расходов. Но этого все равно мало.



Часть третья. Дискуссионная и рабочая.



Ровно час дали участникам конференции на обсуждения и обмен мнениями. Для полноты охвата каждую из тем обсуждали в своей секции.



В секции, посвященной школьному питанию, практически не говорили о финансировании. Зато бурные споры вызвали вендинговые аппараты выпечка в школьном буфете. Парадоксально, но представители Роспотребнадзора, самые строгие контролеры качества школьного меню, куда мягче отнеслись к тому, что у детей есть возможность съесть пирожок, чем некоторые родители. Оказывается, шоколад грозит кариесом, а выпечка – это источник быстрых углеводов, вредных для здоровья. Такие перекусы сбивают аппетит, потому дети не едят здоровые полноценные обеды, высказались некоторые чиновники. На стороне печеных пирожков оказались родители, чьи дети столкнулись с невкусными обедами – например, холодными или слипшимися макаронами. Представители кейтеринговой компании рассказали о графиках поставок питания, однако родители были непреклонны: их дети, которые учатся во вторую смену, получают остывшую еду. Эта проблема оказалась не такой острой в школах, где повара сами готовят еду, также если родители-активисты не стесняются контролировать качество обедов.



В секции «Охрана» обсуждали введение единых стандартов для охранных служб. В некоторых городах уже появились типовые требования, которые действуют во всех школах. Например, может ли быть охранником бабушка-пенсионерка. Однако эти инициативы пока еще не стали достоянием всей страны – существующий закон не отражает всех нюансов, с которыми приходится сталкиваться директорам, организуя пост охраны.



В секции, где обсуждали разницу между поборами и благотворительной помощью, еще раз напомнили – благотворительность дело добровольное. Родитель имеет право указать, на что передает деньги – финансы пойдут только туда. Учителя необходимо полностью исключать из цепочки денежных отношений между школой и родителями – он должен оставаться нейтральным. Мэр Липецка Евгения Уваркина отметила – в некоторых школах сегодня есть благотворительные фонды, в других действуют попечительские советы. В этих структурах нужны представители родительских комитетов, которые будут следить, куда направляются средства.



Часть четвертая. Резолютативная.



Предложения конференции войдут в резолюцию, которая должна стать рабочим документом по улучшению школьного пространства. Так, родительская общественность сказала «да» возвращению полноценных школьных столовых с приготовлением пищи на местах. Контроль питания должен быть – новым вариантом может стать «народный контроль», когда общественники проверят обеды не только в своей, но и соседних школах. Кулерам сказали «нет», фонтанчикам – «да». А кейтеринговой компании стоит строже следить, чтобы до столов пища доходила теплой. Проблема оплаты охраны остается – в идеале родители ждут, что в бюджете города появится отдельная строка «Охрана учебных заведений». Родители также проследят за введением стандартных требований к охране. Для благотворительных сборов предлагается разработать четкий этический кодекс, который оградит от негатива школьников, чьи родители не смогут сдать деньги на, например, покупку петуний для клумбы. Все сборы должны проводиться на спецсчет школы или некоммерческого благотворительного партнерства. Конечно, траты должны быть прозрачными, а информация о них – доступной.



Новую встречу организаторы предложили провести уже в середине апреля.

