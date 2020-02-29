Общество
38 минут назад
Улица Папина замерла
Липчане поезали за покупками к Масленнице.
Движение по улице Папина сейчас затруднено. По словам проехавших улицу водителей сплошная пробка стоит в сторону Центрального рынка от пересечения с улицей Юных Натуралистов. У самого рынка обочины заставлены автомобилями.
Видимо, сегодняшний день горожане выбрали для покупок к празднику Масленицы.
Видимо, сегодняшний день горожане выбрали для покупок к празднику Масленицы.
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