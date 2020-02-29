Общество

38 минут назад

Улица Папина замерла

12 681
#проспект Победы #реконструкция
Улица Папина замерла

Липчане поезали за покупками к Масленнице.

Движение по улице Папина сейчас затруднено. По словам проехавших улицу водителей сплошная пробка стоит в сторону Центрального рынка от пересечения с улицей Юных Натуралистов. У самого рынка обочины заставлены автомобилями.

Видимо, сегодняшний день горожане выбрали для покупок к празднику Масленицы.
12 681
#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (12)

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Ден

1 минуту назад
50 лет Нлмк будут делать в 21 году. Никто не обещал в этом году
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Про школу на лутова

2 минуты назад
Ходят опять по ней 3 человек. Все. Думаю что и к 2020 ничего не будет.
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Котэ

4 минуты назад
Кушать всё равно нечего...
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Обещанного 3 года ждут

9 минут назад
50 лет нлмк,
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А Я

13 минут назад
Думаю ,что они с Баумана начнут.Ну должны они город запереть.
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Сергей 13

18 минут назад
50 лет нлмк, переобещали на 2021,но я не уверен,что опять не обманут.
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Перри Мейсон

20 минут назад
"Липчане поезали за покупками к Масленнице." Чего??)))
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Сергей 13

20 минут назад
Как очаровательно написано,-"замерла"!))Стала,как ***!
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50 лет нлмк

21 минуту назад
Обещали в 2020 начать реконструкцию дороги на 50 лет нлмк и где он? Вода по уши, яма на яме, тротуара с одной стороны просто нет!!! Перейти дорогу невозможно - все залито водой, ливневой нет вообще ... Обещали в 2020 начать и где?
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Animal planet.

22 минуты назад
Никак не нажруться.
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