Улица Папина замерла

Липчане поезали за покупками к Масленнице.

Движение по улице Папина сейчас затруднено. По словам проехавших улицу водителей сплошная пробка стоит в сторону Центрального рынка от пересечения с улицей Юных Натуралистов. У самого рынка обочины заставлены автомобилями.



Видимо, сегодняшний день горожане выбрали для покупок к празднику Масленицы.

