Происшествия

23 минуты назад

Семейная драма: в Липецке мужчина попытался уничтожить всю свою семью

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#убийство #поджог

Глава семьи выбросился из окна. Его четырехлетняя дочь убита ножом, ее 11-летняя сестра - в тяжелом состоянии. Мать детей - в реанимации.

Сегодня ночью в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова случилась резня. 35-летний глава семьи изрезал ножом жену и двоих детей, подом вонзил клинок в себя, поджег квартиру и выбросился из окна.

Мужчина погиб. Его 36-летняя жена со множеством ножевых ранений - в реанимации. 4-летняя дочь скончалась от потери крови до приезда медиков, а за жизнь ее 11-летней сестры ведут борьбу медики областной детской больницы.

- У девочки - множественные ножевые ранения, некоторые - проникающие. Только что закончилась многочасовая операция, но состояние подростка крайне тяжелое, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

По данным GOROD48,  
4 1171
#убийство #поджог

Комментарии (4)

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