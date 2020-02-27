Семейная драма: в Липецке мужчина попытался уничтожить всю свою семью

Глава семьи выбросился из окна. Его четырехлетняя дочь убита ножом, ее 11-летняя сестра - в тяжелом состоянии. Мать детей - в реанимации.

Сегодня ночью в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова случилась резня. 35-летний глава семьи изрезал ножом жену и двоих детей, подом вонзил клинок в себя, поджег квартиру и выбросился из окна.



Мужчина погиб. Его 36-летняя жена со множеством ножевых ранений - в реанимации. 4-летняя дочь скончалась от потери крови до приезда медиков, а за жизнь ее 11-летней сестры ведут борьбу медики областной детской больницы.



- У девочки - множественные ножевые ранения, некоторые - проникающие. Только что закончилась многочасовая операция, но состояние подростка крайне тяжелое, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.



По данным GOROD48,