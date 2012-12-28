Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
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58 минут назад
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Покупатель помятой в пути мёдогонки отсудил у страховой компании более 102 000 рублей
Сама страховая компания оценила ущерб в 6 710 рублей.
Потребитель написал в адрес страховой компании заявление о возмещении ущерба и ему выплатили 6 710 рублей. Но покупатель медогонки не согласился с такой суммой и направил товар на осмотр производителю, который вынес заключение о невозможности эксплуатации медогонки.
Сначала потребитель обратился к уполномоченному по правам потребителей с требованием о взыскании страхового возмещения в 54 290 рублей, но ему отказали: не были предоставлены документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, содержащие данные о степени и характере повреждений товара.
Теперь же решением мирового судьи судебного участка № 22 Советского судебного района Липецка требования потребителя удовлетворены. Страховая компания подала жалобу, однако апелляционным определением Советского районного суда Липецка также вынесено решение о взыскании со страховщика более 102 000 рублей: в том числе страховое возмещение в 54 290 рублей, штраф 27 145 рублей и судебные расходы 21 400 рублей.
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