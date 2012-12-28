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312
58 минут назад
2

Покупатель помятой в пути мёдогонки отсудил у страховой компании более 102 000 рублей

Сама страховая компания оценила ущерб в 6 710 рублей.

Купивший за 61 000 рублей медогонку Грановского липчанин отсудил у страховой компании более 102 000 рублей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, медогонку доставляла транспортная компания, и при получении груза были зафиксированы деформация упаковки и его повреждения, о чем составлен акт. А перевозимый груз был застрахован.

Потребитель написал в адрес страховой компании заявление о возмещении ущерба и ему выплатили 6 710 рублей. Но покупатель медогонки не согласился с такой суммой и направил товар на осмотр производителю, который вынес заключение о невозможности эксплуатации медогонки.

Сначала потребитель обратился к уполномоченному по правам потребителей с требованием о взыскании страхового возмещения в 54 290 рублей, но ему отказали: не были предоставлены документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, содержащие данные о степени и характере повреждений товара.

Теперь же решением мирового судьи судебного участка № 22 Советского судебного района Липецка требования потребителя удовлетворены. Страховая компания подала жалобу, однако апелляционным определением Советского районного суда Липецка также вынесено решение о взыскании со страховщика более 102 000 рублей: в том числе страховое возмещение в 54 290 рублей, штраф 27 145 рублей и судебные расходы 21 400 рублей.
права потребителей
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Комментарии (2)

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Как гость
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Саня
33 минуты назад
Не одна страхова не отдаёт деньги добровольно вертятся как ужаки под вилами
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Гость
41 минуту назад
Рада за потребителя. Молодец.
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