Политика

46 минут назад

В Липецке прошла акция памяти Бориса Немцова

25 482
#Борис Немцов #акция памяти
2
В Липецке прошла акция памяти Бориса Немцова

Российский политик был убит 5 лет назад

У закладного камня так и не установленного памятника жертвам политических репрессий в сквере площади Революции липецкие общественники сегодня возложили гвоздики к  портрету Бориса Немцова. Группа гражданских активистов начала акцию ровно в 12 часов дня как и было согласовано с администрацией города Липецка. Акция проводилась официально в форме пикета.

Но, на момент появления общественников у камня уже стоял портрет Немцова и на земле лежали гвоздики. Некоторые липчане почтили память Немцова уже с утра, и по разным причинам не пришли к полудню. В пикете-возложении цветов приняли участие политолог Владимир Козомазов, эколог Валерий Королев, общественница Ирина Щурко, ветеран демократического движения в Липецке Лев Лозовский.

dlmx4ItEzJ8.jpg

Как отметил Валерий Королев, за прошедшие 5 лет с убийства Бориса Немцова  ситуация в стране только ухудшилась.

- Как мы видим, уже обыденностью стали преследования нежелательных организаций  (да, да, такое определение появилось  в последнее время в обиходе – нежелательная организация), политических партий, движений, отдельных личностей неугодных власти, - поделился с GOROD48 Валерий Королев. – Мы видим как «плющат» сторонников Навального как в России так и в Липецке, мы видим, что начались преследования иноверцев – Свидетелей Иеговы (религиозная организация признана экстремистской, запрещена в России). Пять лет назад, когда убили Бориса Немцова, никто не мог подумать, что вскоре в России станут преследовать по религиозному признаку, но вот это стало реальностью. Аресты членов этой религиозной организации происходят по всей стране, посадки, сообщения о пытках. Все мы читали о фальсификациях  дела и пытках по отношению к членам организации «Сеть» (организация «Сеть» признана террористической, ее деятельность запрещена в России). Да, издание «Медуза» ко всему прочему вменяемому этой организации сообщило, что возможно в среде этого сообществ было совершенно убийство, но,  правоохранительным органам никто не давал права добывать показания пытками.  Кстати, прошло пять лет, но до сих пор не установлены  заказчики убийства Бориса Немцова.  

Политолог Владимир Козомазов поделился соображениями по поводу грядущей конституционной реформы.
- Как-то кулуарно обсуждаются поправки, нет открытой полемики, - говорит Козомазов. – Скорее всего, голосование тоже не будет открытым и прозрачным. 

На вопрос: «Обсуждалась ли конституционная реформа с липецкими оппозиционными активистами, общественниками?», присутствующие на пикете памяти Немцова однозначно ответили: «Нет».

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов 5 лет назад был убит шестью выстрелами в упор на Замоскворецком мосту, поздно вечером 27 февраля 2015 года, во время прогулки с 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой.

По подозрению в убийстве были задержаны и осуждены несколько человек. 3 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Киллер Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев — к 19 годам заключения, Шадид Губашев — к 16, Темирлан Эскерханов — к 14, Хамзат Бахаев — к 11 годам. Заказчик убийства так и не установлен по сей день.

25 482
#Борис Немцов #акция памяти
2

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сочи

1 минуту назад
Хороший Человек, карточный шулер, скольких он отдыхающих обул...
ответить

Хороший Человек

4 минуты назад
Был
ответить

Перри Мейсон

10 минут назад
ттт, их наиодец на "репрессиях" себе уже давно гешефт делает
ответить

а то такой немцов

11 минут назад
один чел с убиенной гвоздикой, это и все активисты?
ответить

Ч

14 минут назад
" гость " , Вам необходимо остыть !
ответить

ттт

16 минут назад
репрессии то тут при чем? Убитый прекрасно себя чувствовал и проблем с властями не имел - торговал оружием в крупных размерах (украинским). Был убит в результате пьяной ссоры в кабаке из за проститутки.
ответить

Стефан Фандера

16 минут назад
вальнули и правильно сделали! этот красномордый, вечно загорелый крендель всех ток раздражал. он не политик, он враг народа
ответить

Ч

17 минут назад
" гость ", Вы быть может потеряли ориентиры относительно меня . Отношение к КПРФ у меня не либеральное . Эта партия срослась с капиталом .Думаю Зюганов продался за гроши . Надеюсь придут другие люди , а пока везде долларовая бумажка мозги выносит многим .
ответить

гость

19 минут назад
Горожанин, но ты же здесь , и свора скотов вместе с тобой ! 6 строчек ты высрал , работяга , зачем власти таких скотов содержат , непонятно .
ответить

Горожанин

22 минуты назад
Немцов еще за годы до убийства был нулевым, абсолютно незначимым нигде и ни для кого в России "политиком". Его время закончилось в 90-е, когда он раздербанил Новгородскую область, уничтожив немало важных и крупных предприятий. В 2015 Немцов уже был никем и ничем. И убивать его смысла никому из власти не было. Вы ведь не обращаете внимания на пыль далеко за шкафом в кладовке? И обратите внимание, кто вышел его помянуть - эколог, общественник, политолог и демократ-ветеран. Людская перхоть, ненужные никому отбросы.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Единороссов» позвали на баррикады при обсуждении Устава Липецка
#Устав Липецка
36
«Единороссов» позвали на баррикады при обсуждении Устава Липецка

25.02.2020 13:31

Политика
«Политическое поле не должно стать пустыней»
#Устав Липецка #публичные слушания
70
«Политическое поле не должно стать пустыней»

13.02.2020 17:10

Политика
Депутатом Госдумы от Липецкой области стал бывший воронежский губернатор
#Госдума #Алексей Гордеев
147
Депутатом Госдумы от Липецкой области стал бывший воронежский губернатор

12.02.2020 12:58

Политика
Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ
#медицина #отставка
163
Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ

06.02.2020 08:18

Общество
Горожане могут ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка в фойе горсовета
#Устав Липецка
52
Горожане могут ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка в фойе горсовета

29.01.2020 11:10

Политика
Игорь Тиньков долго думал и передумал
#Липецкий городской Совет #Игорь Тиньков
69
Игорь Тиньков долго думал и передумал

28.01.2020 11:49

Политика