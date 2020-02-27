В Липецке прошла акция памяти Бориса Немцова

Российский политик был убит 5 лет назад

У закладного камня так и не установленного памятника жертвам политических репрессий в сквере площади Революции липецкие общественники сегодня возложили гвоздики к портрету Бориса Немцова. Группа гражданских активистов начала акцию ровно в 12 часов дня как и было согласовано с администрацией города Липецка. Акция проводилась официально в форме пикета.Но, на момент появления общественников у камня уже стоял портрет Немцова и на земле лежали гвоздики. Некоторые липчане почтили память Немцова уже с утра, и по разным причинам не пришли к полудню. В пикете-возложении цветов приняли участие политолог Владимир Козомазов, эколог Валерий Королев, общественница Ирина Щурко, ветеран демократического движения в Липецке Лев Лозовский.Как отметил Валерий Королев, за прошедшие 5 лет с убийства Бориса Немцова ситуация в стране только ухудшилась.- Как мы видим, уже обыденностью стали преследования нежелательных организаций (да, да, такое определение появилось в последнее время в обиходе – нежелательная организация), политических партий, движений, отдельных личностей неугодных власти, - поделился с GOROD48 Валерий Королев. – Мы видим как «плющат» сторонников Навального как в России так и в Липецке, мы видим, что начались преследования иноверцев – Свидетелей Иеговы (религиозная организация признана экстремистской, запрещена в России). Пять лет назад, когда убили Бориса Немцова, никто не мог подумать, что вскоре в России станут преследовать по религиозному признаку, но вот это стало реальностью. Аресты членов этой религиозной организации происходят по всей стране, посадки, сообщения о пытках. Все мы читали о фальсификациях дела и пытках по отношению к членам организации «Сеть» (организация «Сеть» признана террористической, ее деятельность запрещена в России). Да, издание «Медуза» ко всему прочему вменяемому этой организации сообщило, что возможно в среде этого сообществ было совершенно убийство, но, правоохранительным органам никто не давал права добывать показания пытками. Кстати, прошло пять лет, но до сих пор не установлены заказчики убийства Бориса Немцова.Политолог Владимир Козомазов поделился соображениями по поводу грядущей конституционной реформы.- Как-то кулуарно обсуждаются поправки, нет открытой полемики, - говорит Козомазов. – Скорее всего, голосование тоже не будет открытым и прозрачным.На вопрос: «Обсуждалась ли конституционная реформа с липецкими оппозиционными активистами, общественниками?», присутствующие на пикете памяти Немцова однозначно ответили: «Нет».Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов 5 лет назад был убит шестью выстрелами в упор на Замоскворецком мосту, поздно вечером 27 февраля 2015 года, во время прогулки с 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой.По подозрению в убийстве были задержаны и осуждены несколько человек. 3 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Киллер Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев — к 19 годам заключения, Шадид Губашев — к 16, Темирлан Эскерханов — к 14, Хамзат Бахаев — к 11 годам. Заказчик убийства так и не установлен по сей день.