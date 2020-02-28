Липецкие юмористы прошли в ¼ финала Высшей лиги КВН

«Громокошки» взяли самые высокие оценки жюри.

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Вчера в Москве состоялась игра 1/8 финала Высшей лиги КВН. В борьбе за выход в ¼ участвовала команда из Липецка «Громокошки», а также «Сборная большого Московского цирка», «Полуостров» и «Волжане». Участники сыграли три конкурса: приветствие, импровизация и музыкальный фристайл. Липецкие юмористы взяли максимальное число баллов за свои выступления — 15 из 15, и прошли дальше. Как и положено юмористам, липчане шуточно обыграли свои эмоции от триумфа.«Громокошки» - единственная липецкая команда, которая пробилась в Высшую лигу КВН. Команда образована в 2006 году. Она стала детищем участника отборочных туров телевизионного шоу «Comedy Баттл» Никиты Никитина и его однокурсницы Анастасии Ли. Дебютировав в местных студенческих лигах, коллектив завоевал кубок мэра Липецка и стал чемпионом Университетской лиги КВН в 2016 и 2017 годах. В 2018 году «Громокошки» победили в финале Премьер-Лиги КВН и получили право шутить в Высшей лиге КВН, но команда не прошла выше 1/8 финала. В 2020 году липчане снова начали путь за званием лучших юмористов страны. Запись 1/8 финала с участием «Громокошек» покажут по «Первому каналу» в начале марта.