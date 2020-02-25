Липчане жалуются на неработающие светофоры на перекрёстке Папина и Доватора

Первый рабочий день после закрытия на ремонт проспекта Победы принес и первые трудности.

Так, с утра в Сети начали распространяться ролики, что на внезапно ставшей главной дорогой города улице Папина не работают светофоры. Речь идёт о перекрестке Папина с улице Доватора, на которой световор тоже погас.

Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что рядом находится 45-я школа, ученики которой сегодня были вынуждены добираться на уроки с риском для жизни.

- Никто не пропускает пешеходов – всем нужно ехать, - говорит автор одного из роликов, - Машины идут сплошным потоком, и не дают перейти улицу. Дети преодолевают ее бегом – кто где сумеет.