18 минут назад
Липчане жалуются на неработающие светофоры на перекрёстке Папина и Доватора
Первый рабочий день после закрытия на ремонт проспекта Победы принес и первые трудности.
Так, с утра в Сети начали распространяться ролики, что на внезапно ставшей главной дорогой города улице Папина не работают светофоры. Речь идёт о перекрестке Папина с улице Доватора, на которой световор тоже погас.
Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что рядом находится 45-я школа, ученики которой сегодня были вынуждены добираться на уроки с риском для жизни.
- Никто не пропускает пешеходов – всем нужно ехать, - говорит автор одного из роликов, - Машины идут сплошным потоком, и не дают перейти улицу. Дети преодолевают ее бегом – кто где сумеет.
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23.02.2020 21:42Общество
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