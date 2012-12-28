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22 минуты назад

Электроснабжение 10-й Шахты восстановлено

Напоминаем липчанам, куда сообщать в случае перебоев во светом и как следить за ходом работ.

Временный перерыв электроснабжения жителей части мкр.10 Шахта обусловлен ремонтными работами на подстанции

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" уведомляет жителей мкр. 10 шахта, что временный перерыв электроснабжения 6 июля с 00:00 до 03:00 был связан с проведением плановых ремонтных работ на подстанции 35 кВ №2.

В настоящее время энергооборудование питающего центра  работает в штатном режиме. Электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте:  https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage.

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
Россети
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