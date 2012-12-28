Общество
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22 минуты назад
Электроснабжение 10-й Шахты восстановлено
Напоминаем липчанам, куда сообщать в случае перебоев во светом и как следить за ходом работ.
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" уведомляет жителей мкр. 10 шахта, что временный перерыв электроснабжения 6 июля с 00:00 до 03:00 был связан с проведением плановых ремонтных работ на подстанции 35 кВ №2.
В настоящее время энергооборудование питающего центра работает в штатном режиме. Электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.
Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage.
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
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