Общество
сегодня, 09:08
Родиться 29 февраля — удача или наказание?
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GOROD48 выяснил, как живется тем, кто родился в лишний день календаря.
Вероятность родиться в тот или иной день не високосного года — 1 к 365. А вот вероятность родиться 29 февраля — это 1 шанс к 1461. Именно столько дней насчитывается в 4-годовом цикле.
По данным управления ЗАГС по Липецкой области, в регионе за последние 20 лет 29 февраля родились 119 человек. В редкий день календаря чаще рождаются мальчики — 62 против 57 девочек. Самым «урожайным» на дни рождения 29 февраля оказался 2012 год. Тогда в Липецкой области родились 34 ребенка. Из-за того, что дети родились в такой необычный день, родители нередко дают им редкие имена. В Липецкой области 29 февраля появились на свет Лука, Митрофан, Яромир, Адам, Гордей, Елисей, Серафима, Злата, Белла, Николь, Луна, Алисия.
Каково это — родиться 29 февраля? Какие проблемы или удачи родившимся в лишний день календаря приносит судьба? Как они сами относятся к тому, что их день рождения случается только раз в четыре года? Бывает ли путаница с документами и празднованиями дня рождения? Эти вопросы мы задали липчанам, родившимся 29 февраля.
- Родиться 29 февраля — это большая редкость. И если вы родились в этот день, только от вас зависит, чем вы будете считать свою особенность — невезением или счастливым знаком. Я не считаю такую дату рождения неудачей, наоборот, это говорит о небольшой особенности, которая дана не каждому. Мои родные вполне спокойно относятся к моей дате рождения, лишь иногда подшучивая на эту тему. Частой путаницы в документах пока нет, но иногда случается такое, что в разных бумажках пишут не 29, а 28 февраля. Независимо от того, что 29 февраля бывает только раз в четыре года, праздную я его каждый год, чаще всего 1 марта. Насчет того, сколько мне лет? Для своей же выгоды могу сказать, что мне только четыре года, а могу сказать и настоящий возраст, - рассказывает о себе 16-летняя Елизавета.
- Родиться 29 февраля это, как минимум, необычно. К тому же я появилась на свет в 00:29. Не считаю себя какой-то избранной, ведь родившихся 29 февраля не так уж и мало. Но ангел-хранитель у меня точно есть. Наверное, как и у всех, у меня есть взлеты и падения - это жизнь. И дата рождения мало влияет на некоторые обстоятельства. Мои близкие подшучивают: говорят, что дня рождения нет - не придем к тебе. Но все равно приходят поздравить, обычно 1 марта. Дочка очень довольна, что она старше меня по календарным датам, - ответила на наши вопросы 32-летний оператор связи Наталья.
- 29 февраля - прекрасная дата. Никогда не чувствовала себя ущемленной в связи с этим. Родители ежегодно отмечали мой день рождения. Недавно где-то услышала, что в это день рождаются необычные люди с особым даром. Возможно... Живу жизнью обычного человека. Вот в лотереи никогда не везло, поэтому и не играю. Всего добиваюсь своим трудом. Отмечаю день в день, когда выпадает, в обычные годы - считаю днем рождения последний день зимы, то есть 28 февраля. В этом високосном году мне исполняется 44 года. В свой день рождения буду принимать участие в Спартакиаде трудовых коллективов. С пятницы по воскресенье буду находиться в Подмосковье вместе с коллегами. На 4 свой возраст никогда не делила. Многие шутят со мной об этом, но меня это раздражает, если честно, - признается Ольга, офисный работник.
- Не чувствую себя избранной из-за того, что родилась 29 февраля, не считаю это наказанием, наоборот судьба у меня складывается удачно: в любящей семье растим дочку. В принципе, никогда не было проблем с датой рождения и с документами. Обычно отмечаю день рождения 1 марта, но в этом году все будет как положено, и никто не будет поздравлять два дня подряд. Всегда, когда спрашивают про возраст, смеюсь и делю на четыре: говорю, что мне повезло и буду долго молода, - говорит 28-летняя Валентина.
- В детстве это было настоящее наказание! Все дети ждут дня рождения, а у тебя его нет три года. Потом уже привыкаешь. Муж говорит, удачно женился: поздравлять нужно раз в четыре года. При оформлении документов, наверное, у всех всегда один вопрос: «Да, ладно, что серьезно?». А когда отвечаешь, что родилась 29 февраля, да еще и в понедельник - тут смеха много. Обычно отмечаю день рождения, начиная с 28 февраля по 2 марта, а там еще в течение недели звонят друзья и родственники с поздравлениями и словами «У тебя все равно даты нет, хоть целый год поздравляй, никогда не поздно!». В свой день рождения буду работать в ночь, а уже потом с семьей отметим. Возраст считаю по количеству прожитых лет. Иногда шучу и говорю, что буду отмечать 8-летие, всегда в ответ такая тишина и молчание, а потом спрашивают: «У тебя, что день рождения 29 февраля? Ну, повезло тебе!», - рассказывает 32-летний агент системы фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД Наталья.
- Я просто родилась под своей звездой. Знакомые удивляются, подшучивают и спрашивают: сколько же мне на самом деле лет? Родные могут шутить на тему того, что нет дня рождения - нет и подарка. Но это все шутки, конечно же. Отмечаем мой день рождения в високосный год 29 февраля, а в обычный год 1 марта. Самым необычным в своей жизни я считаю знакомство с мужем. Наша история началась летом 2018 года. Я играла в пляжный волейбол у Набережной, и меня заметил парень. Он долго расспрашивал обо мне моих друзей, узнавал мой номер. Через неделю написал мне. На удачу, я тогда не была в отношениях. Начали общаться, он предложил встретиться. Если честно, на первое свидание шла без особого восторга. И вот меня встретил парень на костылях! Оказалось, что он получил служебную травму, а в тот вечер, когда впервые меня увидел, он приехал на Набережную с друзьями. Совершенно случайно! Мы быстро прикипели друг к другу. У нас родилась прекрасная доченька, ей сейчас четыре месяца, и живем мы хорошо, в понимании и любви. Работа хорошая, прекрасные люди окружают меня: по жизни везет с этим. Но я не привязываю везение к дате рождения, просто я искренняя с людьми, доброжелательная или прямолинейная - и тоже самое получаю в ответ, - рассказывает 24-летняя Мария.
- Мне нравится дата моего рождения. Я считаю, что родится в такой день удача. Мне всегда хочется отметить день рождения 28 февраля, так как я считаю, что родилась зимой. 29 февраля, конечно, жду с нетерпением. Свой возраст считаю по количеству прожитых лет, - рассказала 32-летний бухгалтер Елена.
- Не знаю, удача родиться 29 февраля или нет, для меня это уже перестало быть какой необычной ситуацией. Судьба ко мне снисходительна, обхожусь без особых подарков от неё. С документами тоже никогда никаких проблем не было. Отмечаю день рождения 29 февраля или 1 марта, заранее не праздную. Конечно же, возраст считаю по количеству прожитых лет, иначе было бы просто смешно, - говорит старшекурсник Владислав.
- Родиться 29 февраля, в особенный день, который бывает раз в четыре года — удача, значит - я особенная. Я считаю себя счастливым человеком, и все знаменательные события в моей жизни происходят в високосный год: замужество, покупка квартиры, машины. В свой день рождения 2020 я ухожу в отпуск и улетаю отдыхать. Считаю возраст не по паспорту, а по состоянию души. А в душе мне 35, - рассказывает о себе 52-летний административный работник Татьяна.
- Когда я была маленькой, дату рождения считала наказанием. Отмечать день рождения один раз в четыре года было мучением и в юности. Сейчас это обыденность. Избранной я себя не чувствую. День рождения обычно отмечаю 28 февраля и один раз в четыре года 29. В этом году у меня совпали две даты: сорокалетие и, конечно, 29 февраля. Судьба сложилась тоже обычно: дом, семья. Возраст считаю, конечно, по количеству прожитых лет. Хотя было бы неплохо поделить их на четыре, - признается домохозяйка Юлия.
- Это судьба! Избранной себя не чувствую, но рада, что родилась именно в этот день, близкие довольны, что я не как все. Обычно отмечаю день рождения 1 марта. Возраст на четыре не делю, считаю, что мне столько, насколько я себя чувствую — 45 лет. А сегодня у меня юбилей — 60 лет! Будем праздновать в ресторане, - делится планами работающая пенсионерка Любовь.
- Моя дочь родилась 29 февраля 2012 года. Мы были героинями репортажа GOROD48 в тот день в роддоме. Тогда я была уверена, что судьба моей малышки сложится необычно. Так и выходит. Дочь пошла в первый класс, хорошо учится. Что очень необычно для девочки, занимается каратэ, ходит на занятия с удовольствием и делает успехи. Обычно ее день рождения празднуем 1 марта. Сегодня устроим большой праздник, пригласим друзей дочери в боулинг, - рассказывает Екатерина.
Светлане и ее сестре-двойняшке сегодня исполняется по 32 года. Они родились 29 февраля. В их семье обладателей необычной даты в паспорте — в избытке: 29 февраля появились на свет двоюродные сестры их матери.
- Родиться 29 февраля удача, да ещё двойняшкой. Избранной себя не чувствую, но когда обращают внимание на дату рождения, мне нравится. День рождения обычно отмечаю в выходные после даты, а в 2020 году аж 2 дня! Всегда раздражал вопрос: «Сколько тебе лет?». Ну ведь явно же не восемь, - рассказывает 32-летняя молодая мама Светлана.
Как мы видим, липчане, появившиеся на свет в редкий день календаря — люди разнохарактерные, и к одной и той же ситуации с днем рождением иногда относятся диаметрально противоположно. Но есть ли что-то общее в их судьбах, что-то предопределенное самой датой рождения? На этот вопрос ответила астролог календарей индейцев майя Марина Зорина.
- Я эксперт в астрологии индейцев майя, однако, тема рождённых 29 февраля требует рассмотрения ещё и с точки зрения привычной всем западной астрологии, поэтому я использую сразу два подхода, - говорит Марина Зорина. - В начале прошлого века в России был введён Григорианский календарь, приблизительно соответствующий астрономическим явлениям, а местами и вовсе не имеющий к ним никакого отношения. 29 февраля в нём появилось для того, чтобы «подравнять» длину солнечного года, т.к. при 28 днях в феврале каждые 4 года накапливается отставание в этой самой длине, а при 29 днях образуется перебор.
Западная астрология работает таким образом, что в эту дату появляются представители знака Рыбы, в зависимости от места и точного времени рождения имеющие индивидуальные аспекты. В астрологическом смысле уникальности тут нет. Когда 29 число в феврале есть – создаётся, по сути, тот же набор характеристик для новорожденного, что и 1 марта в невисокосный год. Данные человека формируются в зависимости не от нумерологии даты гражданского календаря, а от циклов небесных тел. Солнце или, скажем, Венера не оглядываются на то, какое у нас число и месяц. Наоборот, это мы измеряем их циклы тем или иным способом.
У индейцев майя было много календарей, на каждую сферу жизни, и один из них отвечал за личные потенциалы (задатки, перспективы) человека. Расчёты майя совпадают или отличаются на секунды от вычислений современной астрономической техники! Само собой, ни о каком «подравнивании» неточного цикла солнца за счёт введения високосного года не может быть и речи. Отмечать день рождения раз в четыре года может быть неприятно, но не потому, что у рождённого 29 февраля особенный гороскоп, а из-за склада характера и обстоятельств, которые испортили ему настроение. Рождённым 31 декабря или 1 января едва ли приходится веселее. Стрессоустойчивость и жизнерадостность с точки зрения астрологии майя – черты, обусловленные не только датой рождения человека, но датами рождения его близких. Так что в свой день рождения 29 февраля разные люди чувствуют себя сильно по-разному.
А вот, что говорит психолог Павел Чичунов:
- Если подходить к этому вопросу с физиологической точки зрения различия между людьми, рожденными 29 февраля и рожденными в любой другой день нет. Это люди с такими же психическими процессами, как и у всех. Дата рождения может повлиять на человека исходя из его личностных черт и особенностей характера, отношения окружающих к дню его рождения. Выглядит это примерно так. Мы знаем, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Мы знаем это вне зависимости от того есть ли на небе тучи или нет. Это факт! Так вот если у человека закрепилось мнение о том, что ему не повезло с рождением 29 февраля, и его жизнь будет полна бедами и неудачами, то, скорее всего, так и будет происходить. Такие люди, как правило, «себя берегут» и живут в своем выдуманном мире. С другой стороны, если для человека рождение 29 февраля не больше, чем дата с цифрами, то это никак не повлияет на его реальные или воображаемые недостатки. Любую нашу идею, сопровождаемую сильной эмоцией (страхом, любовью, болью или личными убеждениями), как правило, очень сложно изменить. Потому что, после того как идея была принята, она скорее всего станет привычкой мышления (я имею в виду устоявшиеся идеи, а не просто мимолетные мысли или фантазии). Так формируются и привычки действий – как хороших, так и плохих. Вот именно эти привычки делают нас везучими или не везучими, счастливыми или несчастными, - уверен Павел Чичунов.
Почему в России день 29 февраля и високосный год считаются опасными
В славянском календаре 29 февраля называли Касьяновым днем. По бытовавшим легендам, Касьян был ангелом, который предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. Совершив предательство, Касьян раскаялся, Бог пожалел грешника и дал ему сравнительно лёгкое наказание. Каждые три года ангелы били Касьяна молотами по лбу, а на четвертый год он мог отдохнуть от этого наказания. Поэтому 29 февраля считался днем, когда силы тьмы выходят в мир и могут причинить людям вред. Многие верили, что человек, который появился на свет 29 февраля, будет несчастен и неудачлив.
В западной традиции 29 февраля даже любят. Полторы тысячи лет назад в Ирландии женщинам разрешили делать предложение мужчинам один раз в четыре года именно 29 февраля. Эта традиция стала известной как "Привилегия женщин". Она закрепилась после издания в XIII веке специального закона в Шотландии: там за право женщин выбирать мужа вступилась королева Маргарита. В XVII веке схожая традиция появилась в Англии, но обязательного статуса она не имела. 29 февраля на Западе также называют Днем святого Освальда. Здесь никаких романтических историй нет: кончина католического святителя Освальда выпала на 29 февраля 992 года.
По данным управления ЗАГС по Липецкой области, в регионе за последние 20 лет 29 февраля родились 119 человек. В редкий день календаря чаще рождаются мальчики — 62 против 57 девочек. Самым «урожайным» на дни рождения 29 февраля оказался 2012 год. Тогда в Липецкой области родились 34 ребенка. Из-за того, что дети родились в такой необычный день, родители нередко дают им редкие имена. В Липецкой области 29 февраля появились на свет Лука, Митрофан, Яромир, Адам, Гордей, Елисей, Серафима, Злата, Белла, Николь, Луна, Алисия.
Каково это — родиться 29 февраля? Какие проблемы или удачи родившимся в лишний день календаря приносит судьба? Как они сами относятся к тому, что их день рождения случается только раз в четыре года? Бывает ли путаница с документами и празднованиями дня рождения? Эти вопросы мы задали липчанам, родившимся 29 февраля.
- Родиться 29 февраля — это большая редкость. И если вы родились в этот день, только от вас зависит, чем вы будете считать свою особенность — невезением или счастливым знаком. Я не считаю такую дату рождения неудачей, наоборот, это говорит о небольшой особенности, которая дана не каждому. Мои родные вполне спокойно относятся к моей дате рождения, лишь иногда подшучивая на эту тему. Частой путаницы в документах пока нет, но иногда случается такое, что в разных бумажках пишут не 29, а 28 февраля. Независимо от того, что 29 февраля бывает только раз в четыре года, праздную я его каждый год, чаще всего 1 марта. Насчет того, сколько мне лет? Для своей же выгоды могу сказать, что мне только четыре года, а могу сказать и настоящий возраст, - рассказывает о себе 16-летняя Елизавета.
- Родиться 29 февраля это, как минимум, необычно. К тому же я появилась на свет в 00:29. Не считаю себя какой-то избранной, ведь родившихся 29 февраля не так уж и мало. Но ангел-хранитель у меня точно есть. Наверное, как и у всех, у меня есть взлеты и падения - это жизнь. И дата рождения мало влияет на некоторые обстоятельства. Мои близкие подшучивают: говорят, что дня рождения нет - не придем к тебе. Но все равно приходят поздравить, обычно 1 марта. Дочка очень довольна, что она старше меня по календарным датам, - ответила на наши вопросы 32-летний оператор связи Наталья.
- 29 февраля - прекрасная дата. Никогда не чувствовала себя ущемленной в связи с этим. Родители ежегодно отмечали мой день рождения. Недавно где-то услышала, что в это день рождаются необычные люди с особым даром. Возможно... Живу жизнью обычного человека. Вот в лотереи никогда не везло, поэтому и не играю. Всего добиваюсь своим трудом. Отмечаю день в день, когда выпадает, в обычные годы - считаю днем рождения последний день зимы, то есть 28 февраля. В этом високосном году мне исполняется 44 года. В свой день рождения буду принимать участие в Спартакиаде трудовых коллективов. С пятницы по воскресенье буду находиться в Подмосковье вместе с коллегами. На 4 свой возраст никогда не делила. Многие шутят со мной об этом, но меня это раздражает, если честно, - признается Ольга, офисный работник.
- Не чувствую себя избранной из-за того, что родилась 29 февраля, не считаю это наказанием, наоборот судьба у меня складывается удачно: в любящей семье растим дочку. В принципе, никогда не было проблем с датой рождения и с документами. Обычно отмечаю день рождения 1 марта, но в этом году все будет как положено, и никто не будет поздравлять два дня подряд. Всегда, когда спрашивают про возраст, смеюсь и делю на четыре: говорю, что мне повезло и буду долго молода, - говорит 28-летняя Валентина.
- В детстве это было настоящее наказание! Все дети ждут дня рождения, а у тебя его нет три года. Потом уже привыкаешь. Муж говорит, удачно женился: поздравлять нужно раз в четыре года. При оформлении документов, наверное, у всех всегда один вопрос: «Да, ладно, что серьезно?». А когда отвечаешь, что родилась 29 февраля, да еще и в понедельник - тут смеха много. Обычно отмечаю день рождения, начиная с 28 февраля по 2 марта, а там еще в течение недели звонят друзья и родственники с поздравлениями и словами «У тебя все равно даты нет, хоть целый год поздравляй, никогда не поздно!». В свой день рождения буду работать в ночь, а уже потом с семьей отметим. Возраст считаю по количеству прожитых лет. Иногда шучу и говорю, что буду отмечать 8-летие, всегда в ответ такая тишина и молчание, а потом спрашивают: «У тебя, что день рождения 29 февраля? Ну, повезло тебе!», - рассказывает 32-летний агент системы фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД Наталья.
- Я просто родилась под своей звездой. Знакомые удивляются, подшучивают и спрашивают: сколько же мне на самом деле лет? Родные могут шутить на тему того, что нет дня рождения - нет и подарка. Но это все шутки, конечно же. Отмечаем мой день рождения в високосный год 29 февраля, а в обычный год 1 марта. Самым необычным в своей жизни я считаю знакомство с мужем. Наша история началась летом 2018 года. Я играла в пляжный волейбол у Набережной, и меня заметил парень. Он долго расспрашивал обо мне моих друзей, узнавал мой номер. Через неделю написал мне. На удачу, я тогда не была в отношениях. Начали общаться, он предложил встретиться. Если честно, на первое свидание шла без особого восторга. И вот меня встретил парень на костылях! Оказалось, что он получил служебную травму, а в тот вечер, когда впервые меня увидел, он приехал на Набережную с друзьями. Совершенно случайно! Мы быстро прикипели друг к другу. У нас родилась прекрасная доченька, ей сейчас четыре месяца, и живем мы хорошо, в понимании и любви. Работа хорошая, прекрасные люди окружают меня: по жизни везет с этим. Но я не привязываю везение к дате рождения, просто я искренняя с людьми, доброжелательная или прямолинейная - и тоже самое получаю в ответ, - рассказывает 24-летняя Мария.
- Мне нравится дата моего рождения. Я считаю, что родится в такой день удача. Мне всегда хочется отметить день рождения 28 февраля, так как я считаю, что родилась зимой. 29 февраля, конечно, жду с нетерпением. Свой возраст считаю по количеству прожитых лет, - рассказала 32-летний бухгалтер Елена.
- Не знаю, удача родиться 29 февраля или нет, для меня это уже перестало быть какой необычной ситуацией. Судьба ко мне снисходительна, обхожусь без особых подарков от неё. С документами тоже никогда никаких проблем не было. Отмечаю день рождения 29 февраля или 1 марта, заранее не праздную. Конечно же, возраст считаю по количеству прожитых лет, иначе было бы просто смешно, - говорит старшекурсник Владислав.
- Родиться 29 февраля, в особенный день, который бывает раз в четыре года — удача, значит - я особенная. Я считаю себя счастливым человеком, и все знаменательные события в моей жизни происходят в високосный год: замужество, покупка квартиры, машины. В свой день рождения 2020 я ухожу в отпуск и улетаю отдыхать. Считаю возраст не по паспорту, а по состоянию души. А в душе мне 35, - рассказывает о себе 52-летний административный работник Татьяна.
- Когда я была маленькой, дату рождения считала наказанием. Отмечать день рождения один раз в четыре года было мучением и в юности. Сейчас это обыденность. Избранной я себя не чувствую. День рождения обычно отмечаю 28 февраля и один раз в четыре года 29. В этом году у меня совпали две даты: сорокалетие и, конечно, 29 февраля. Судьба сложилась тоже обычно: дом, семья. Возраст считаю, конечно, по количеству прожитых лет. Хотя было бы неплохо поделить их на четыре, - признается домохозяйка Юлия.
- Это судьба! Избранной себя не чувствую, но рада, что родилась именно в этот день, близкие довольны, что я не как все. Обычно отмечаю день рождения 1 марта. Возраст на четыре не делю, считаю, что мне столько, насколько я себя чувствую — 45 лет. А сегодня у меня юбилей — 60 лет! Будем праздновать в ресторане, - делится планами работающая пенсионерка Любовь.
- Моя дочь родилась 29 февраля 2012 года. Мы были героинями репортажа GOROD48 в тот день в роддоме. Тогда я была уверена, что судьба моей малышки сложится необычно. Так и выходит. Дочь пошла в первый класс, хорошо учится. Что очень необычно для девочки, занимается каратэ, ходит на занятия с удовольствием и делает успехи. Обычно ее день рождения празднуем 1 марта. Сегодня устроим большой праздник, пригласим друзей дочери в боулинг, - рассказывает Екатерина.
Светлане и ее сестре-двойняшке сегодня исполняется по 32 года. Они родились 29 февраля. В их семье обладателей необычной даты в паспорте — в избытке: 29 февраля появились на свет двоюродные сестры их матери.
- Родиться 29 февраля удача, да ещё двойняшкой. Избранной себя не чувствую, но когда обращают внимание на дату рождения, мне нравится. День рождения обычно отмечаю в выходные после даты, а в 2020 году аж 2 дня! Всегда раздражал вопрос: «Сколько тебе лет?». Ну ведь явно же не восемь, - рассказывает 32-летняя молодая мама Светлана.
Как мы видим, липчане, появившиеся на свет в редкий день календаря — люди разнохарактерные, и к одной и той же ситуации с днем рождением иногда относятся диаметрально противоположно. Но есть ли что-то общее в их судьбах, что-то предопределенное самой датой рождения? На этот вопрос ответила астролог календарей индейцев майя Марина Зорина.
- Я эксперт в астрологии индейцев майя, однако, тема рождённых 29 февраля требует рассмотрения ещё и с точки зрения привычной всем западной астрологии, поэтому я использую сразу два подхода, - говорит Марина Зорина. - В начале прошлого века в России был введён Григорианский календарь, приблизительно соответствующий астрономическим явлениям, а местами и вовсе не имеющий к ним никакого отношения. 29 февраля в нём появилось для того, чтобы «подравнять» длину солнечного года, т.к. при 28 днях в феврале каждые 4 года накапливается отставание в этой самой длине, а при 29 днях образуется перебор.
Западная астрология работает таким образом, что в эту дату появляются представители знака Рыбы, в зависимости от места и точного времени рождения имеющие индивидуальные аспекты. В астрологическом смысле уникальности тут нет. Когда 29 число в феврале есть – создаётся, по сути, тот же набор характеристик для новорожденного, что и 1 марта в невисокосный год. Данные человека формируются в зависимости не от нумерологии даты гражданского календаря, а от циклов небесных тел. Солнце или, скажем, Венера не оглядываются на то, какое у нас число и месяц. Наоборот, это мы измеряем их циклы тем или иным способом.
У индейцев майя было много календарей, на каждую сферу жизни, и один из них отвечал за личные потенциалы (задатки, перспективы) человека. Расчёты майя совпадают или отличаются на секунды от вычислений современной астрономической техники! Само собой, ни о каком «подравнивании» неточного цикла солнца за счёт введения високосного года не может быть и речи. Отмечать день рождения раз в четыре года может быть неприятно, но не потому, что у рождённого 29 февраля особенный гороскоп, а из-за склада характера и обстоятельств, которые испортили ему настроение. Рождённым 31 декабря или 1 января едва ли приходится веселее. Стрессоустойчивость и жизнерадостность с точки зрения астрологии майя – черты, обусловленные не только датой рождения человека, но датами рождения его близких. Так что в свой день рождения 29 февраля разные люди чувствуют себя сильно по-разному.
А вот, что говорит психолог Павел Чичунов:
- Если подходить к этому вопросу с физиологической точки зрения различия между людьми, рожденными 29 февраля и рожденными в любой другой день нет. Это люди с такими же психическими процессами, как и у всех. Дата рождения может повлиять на человека исходя из его личностных черт и особенностей характера, отношения окружающих к дню его рождения. Выглядит это примерно так. Мы знаем, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Мы знаем это вне зависимости от того есть ли на небе тучи или нет. Это факт! Так вот если у человека закрепилось мнение о том, что ему не повезло с рождением 29 февраля, и его жизнь будет полна бедами и неудачами, то, скорее всего, так и будет происходить. Такие люди, как правило, «себя берегут» и живут в своем выдуманном мире. С другой стороны, если для человека рождение 29 февраля не больше, чем дата с цифрами, то это никак не повлияет на его реальные или воображаемые недостатки. Любую нашу идею, сопровождаемую сильной эмоцией (страхом, любовью, болью или личными убеждениями), как правило, очень сложно изменить. Потому что, после того как идея была принята, она скорее всего станет привычкой мышления (я имею в виду устоявшиеся идеи, а не просто мимолетные мысли или фантазии). Так формируются и привычки действий – как хороших, так и плохих. Вот именно эти привычки делают нас везучими или не везучими, счастливыми или несчастными, - уверен Павел Чичунов.
Почему в России день 29 февраля и високосный год считаются опасными
В славянском календаре 29 февраля называли Касьяновым днем. По бытовавшим легендам, Касьян был ангелом, который предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. Совершив предательство, Касьян раскаялся, Бог пожалел грешника и дал ему сравнительно лёгкое наказание. Каждые три года ангелы били Касьяна молотами по лбу, а на четвертый год он мог отдохнуть от этого наказания. Поэтому 29 февраля считался днем, когда силы тьмы выходят в мир и могут причинить людям вред. Многие верили, что человек, который появился на свет 29 февраля, будет несчастен и неудачлив.
В западной традиции 29 февраля даже любят. Полторы тысячи лет назад в Ирландии женщинам разрешили делать предложение мужчинам один раз в четыре года именно 29 февраля. Эта традиция стала известной как "Привилегия женщин". Она закрепилась после издания в XIII веке специального закона в Шотландии: там за право женщин выбирать мужа вступилась королева Маргарита. В XVII веке схожая традиция появилась в Англии, но обязательного статуса она не имела. 29 февраля на Западе также называют Днем святого Освальда. Здесь никаких романтических историй нет: кончина католического святителя Освальда выпала на 29 февраля 992 года.
2 1208
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