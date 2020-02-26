Общество

31 минуту назад

На проспекте Победы сносят столбы и перекладывают трубы

6 814
#проспект Победы #реконструкция
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На проспекте Победы сносят столбы и перекладывают трубы

Проспект Победы в Липецке перекрыт уже пятый день. GOROD48 посмотрел, как ведется реконструкция магистрали.

Если зайти на объект со стороны площади Победы, то первыми в глаза бросаются ржавеющие остовы срезанных ограждений и световые опоры без фонарей. 

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По нечетной стороне улицы навстречу нам двигался экскаватор с трактором. Первый выкорчевывал пни от спиленных деревьев, второй – собирал их в кучу. При этом техника обходит стороной небольшие липы – их с наступлением благоприятной погоды отправят на передержку в питомник.

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На нескольких каштанах скотчем приклеены бумажки с  надписью «не рубить». Их развесила местная активистка, чтобы спасти деревья. Но каштаны все равно спилят. Как сообщали в мэрии, эти деревья больные и пересадку они не перенесут.

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Ближе к улице Юных Натуралистов с четной стороны проспекта небольшая канава – здесь АО «Газпром газораспределение Липецк» будет прокладывать новую трубу. Ближе к перекрестку проспекта Победы и Юных Натуралистов уже лежат фрагмент сваренной трубы, оборудование и песок для засыпки траншеи. 

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За перекрестком на фрезерованном асфальте щепки от поломанных старых тополей. А на перекрестке с улицей Депутатской стоит экскаватор, который вот-вот начнет ломать очередной ствол ковшом. Рядом припаркованы легковые автомобили.

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- Вот, несколько раз предупреждал этих водителей, записки под лобовое стекло клал, и все равно ставят машины, - пожаловался один из строителей. – Придется не опиливать, а ломать – валить ствол в сторону перекрытой дороги.

Ближе к остановке «Памятник Чернобыльцам» трактор «ковыряет» отбойником асфальт рядом со световой опорой. Так строители готовят столбы к демонтажу. За процессом в стороне наблюдает молодой отец с сыном.

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- Нам нравится наблюдать за работой техники, - рассказал мужчина. – В принципе, работа идет, пока не шумно. Нам даже хорошо, что теперь здесь можно спокойно гулять.

Дорожные работы на проспекте начнутся в марте: строители займутся основанием будущей дороги.  

6 814
#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (6)

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Народ доволён

1 минуту назад
не понимают, что из-за расширения проезжей части вырастит загазованность и шумность. Т.е. они же довольные, живущие рядом с пр. Победы, будут болеть чаще и умирать раньше
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Евгеня

1 минуту назад
Мда! Как жаль каштаны:(((. Уваркина, ты хотя бы одно дерево в городе высадила. Какого хрена ты творишь??? В центре города, где школы, детские сады, магистраль сделать, ум есть вообще, старики, старый Проспект еле переходили, а тепеь что? Ты на машине разъзжаешь. Все деревья попилили, теперь местные жители вообще задохнуться должны, пересиляйся давай в квартиру около твоей сраной магистрали. Что слабо? В отставку мершу недоделанную. Устроила хрен пойми что, что хочет то и творит. Парки, проспекты, вали в колхоз свой.
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ТВ

20 минут назад
Поживём - увидим, но каштаны жалко. Это гордость и красота для города.
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Китайцы

21 минуту назад
Скоро начнем сносить ссаные халупы в новоселках - сборища воров, барыг и мордовских членсосов
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Что ты дружище через год скажешь

22 минуты назад
- Нам нравится наблюдать за работой техники, - рассказал мужчина. – В принципе, работа идет, пока не шумно. Нам даже хорошо, что теперь здесь можно спокойно гулять.
ответить

123

26 минут назад
https://news.rambler.ru/other/43669039-ot-vzryvov-drozhit-zemlya-lipchane- * -ot-sosedstva-s-karerom/
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