На проспекте Победы сносят столбы и перекладывают трубы

Проспект Победы в Липецке перекрыт уже пятый день. GOROD48 посмотрел, как ведется реконструкция магистрали.

Если зайти на объект со стороны площади Победы, то первыми в глаза бросаются ржавеющие остовы срезанных ограждений и световые опоры без фонарей.По нечетной стороне улицы навстречу нам двигался экскаватор с трактором. Первый выкорчевывал пни от спиленных деревьев, второй – собирал их в кучу. При этом техника обходит стороной небольшие липы – их с наступлением благоприятной погоды отправят на передержку в питомник.На нескольких каштанах скотчем приклеены бумажки с надписью «не рубить». Их развесила местная активистка, чтобы спасти деревья. Но каштаны все равно спилят. Как сообщали в мэрии, эти деревья больные и пересадку они не перенесут.Ближе к улице Юных Натуралистов с четной стороны проспекта небольшая канава – здесь АО «Газпром газораспределение Липецк» будет прокладывать новую трубу. Ближе к перекрестку проспекта Победы и Юных Натуралистов уже лежат фрагмент сваренной трубы, оборудование и песок для засыпки траншеи.За перекрестком на фрезерованном асфальте щепки от поломанных старых тополей. А на перекрестке с улицей Депутатской стоит экскаватор, который вот-вот начнет ломать очередной ствол ковшом. Рядом припаркованы легковые автомобили.- Вот, несколько раз предупреждал этих водителей, записки под лобовое стекло клал, и все равно ставят машины, - пожаловался один из строителей. – Придется не опиливать, а ломать – валить ствол в сторону перекрытой дороги.Ближе к остановке «Памятник Чернобыльцам» трактор «ковыряет» отбойником асфальт рядом со световой опорой. Так строители готовят столбы к демонтажу. За процессом в стороне наблюдает молодой отец с сыном.- Нам нравится наблюдать за работой техники, - рассказал мужчина. – В принципе, работа идет, пока не шумно. Нам даже хорошо, что теперь здесь можно спокойно гулять.Дорожные работы на проспекте начнутся в марте: строители займутся основанием будущей дороги.