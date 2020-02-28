Общество

45 минут назад

Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка

43 2199
#отставка #вице-мэр #Константин Власов
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Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка

Заявление Константина Власова с просьбой об увольнении по собственному желанию с  28 февраля подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. 

Заместитель главы администрации Липецка Константин Власов, курирующий работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управлений территориальными округами, уходит в отставку. Заявление вице-мэра с просьбой об увольнении по собственному желанию с 28 февраля подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. 

Константин Власов родился 28 марта 1982 года в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «Управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «Менеджмент организаций», в 2015 году окончил курс обучения по программе MBA.

Работал в липецком филиале ПАО «Ростелеком» - финансовым директором. С 2017 года – директором МУП «Липецкпассажиртранс». В ноябре 2018 года назначен заместителем главы администрации города. 

«Во время работы Константина Власова в «Липецкпассажиртранс» и администрации города приобретено в различные формы собственности более 150 пассажирских автобусов, в том числе соответствующих требованиям доступной среды, - в общей сложности, удалось обновить около трети автопарка пассажирского транспорта областного центра. 

В 2018-2019 годах продолжилась реализация федерального, а затем и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого привели в порядок свыше 21 километров магистралей и проездов местного значения», - рассказали в пресс-службе администрации Липецка об итогах работы Константина Власова. 

В 2018 году Константин Власов стал единственным в области призёром федерального конкурса «Лидеры России».
43 2199
#отставка #вице-мэр #Константин Власов
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Комментарии (43)

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Их роль какая ?

2 минуты назад
Этих придурковато. Объясню... большие дяди воруют бюджетные деньги. Ну или другие блага. А их находят подписывать.... ну да маленькую долю. Они на это идут..... это зиц председатели обычные. Их находят, чуть что сидеть)))
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Чо,засцал,трудно стало?

2 минуты назад
Женька,походу,порола его и в хвост,и в гриву.А может и под хвост.
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Серафим

5 минут назад
Вот тот же Огневой, он теперь не смотритель, он убогий, в Руслан-1 ушел
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Какие они руководители?

7 минут назад
1, рукой водители? Их подчинённые над ними же смеются. Никто не уважают. Хихикают. Они даже подчинятся им не будут. Потому что нет уважения к ним. Люди то видят что это перед ними. Ведь руководить это не рукой водить... а так вся эта администрация это сборище придурков. Которые работать не хотят. А зарплату и бюджет пилить хотят. Ну и ещё занимается пустословием и словоблудием 24 часа в сутки)))
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Артем

7 минут назад
да днях ухал в автобусе №353 сел у ГИБДД на ост Памятник Пушкина зашла женщина села и упала и практически упала так как у пазика ножка сидения сгнила проржавела и когда женщина села сидение сильно опустилось.
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Перри Мейсон

10 минут назад
1, Совершенно верно!
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1

11 минут назад
Все, у кого за плечами МВА, не эффективные трепачи руководители, не имеющие ни малейшего понятия о профессии, но гуру в управлении... Отсюда и развал всего хозяйства! Раньше без него коммунизм почти построили, потому что профессионалов много было, а соответственно и работа. Сейчас только треп, тренинги, учебы, собранния, KPI, и не более... В остальном развал...
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Нишмаглая

11 минут назад
Ну нишмагла я, нишмагла.
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Ребят!

12 минут назад
Честно ну их на х... их не зря называют администрация-это действительно АДминистрация. Там такой шалман. Проходимцы всех мастей. Даж разговаривать не охота о это пое... наворовали а потом начинается админиСРАЦИЯ. Смотреть на них тошно. Честно...
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Липчанин

13 минут назад
Увася, его назад в ростелик берут директором. Такие лидеры нужны там.
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