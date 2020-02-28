Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка

Заявление Константина Власова с просьбой об увольнении по собственному желанию с 28 февраля подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.



Заместитель главы администрации Липецка Константин Власов, курирующий работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управлений территориальными округами, уходит в отставку. Заявление вице-мэра с просьбой об увольнении по собственному желанию с 28 февраля подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.



Константин Власов родился 28 марта 1982 года в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «Управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «Менеджмент организаций», в 2015 году окончил курс обучения по программе MBA.



Работал в липецком филиале ПАО «Ростелеком» - финансовым директором. С 2017 года – директором МУП «Липецкпассажиртранс». В ноябре 2018 года назначен заместителем главы администрации города.



«Во время работы Константина Власова в «Липецкпассажиртранс» и администрации города приобретено в различные формы собственности более 150 пассажирских автобусов, в том числе соответствующих требованиям доступной среды, - в общей сложности, удалось обновить около трети автопарка пассажирского транспорта областного центра.



В 2018-2019 годах продолжилась реализация федерального, а затем и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого привели в порядок свыше 21 километров магистралей и проездов местного значения», - рассказали в пресс-службе администрации Липецка об итогах работы Константина Власова.



В 2018 году Константин Власов стал единственным в области призёром федерального конкурса «Лидеры России».

