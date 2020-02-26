Жители проспекта Победы отстаивали свои столбы

В районе проспекта Победы снесли столб, перегораживавший местный проезд.

«В связи с закрытием на ремонт проспекта Победы жилые дома и организации в районе колледжа искусств остались отрезаны от транспортного доступа в город. Единственная внутридворовая дорога, ведущая к выезду на улицу Депутатскую, перегорожена в районе дома №71б по проспекту Победы. Чтобы выехать из района водители вынуждены ездить по тротуарам и расталкивать пешеходов в грязь. Из-за отсутствия заезда на контейнерной площадке накапливается мусор», такое сообщение пришло на адрес редакции GOROD48 и было распространено в соцсетях.Мы побывали на дороге, которую описал автор сообщения. Действительно, проехать к нескольким домам и организациям можно через двор дома №61б по проспекту Победы (а 71б, как пишет автор письма), и еще вчера на дороге торчал столб – с его помощью местные жители спасались от сквозного движения.Водитель объезжали этот столб по газонам и тротуарам. А некоторым и перекрытый проспект не оказался помехой – пока дорога позволяет перемещаться, штурмуя бордюры.Вчера ближе к вечеру стол снесли. Рабочие при этом встретили жесткое сопротивление со стороны жителей дома. На месте столба даже сложили старые покрышки. Но и их потом унесли.- Я считаю, что неправильно снесли эти столбы, - говорит житель дома № 61б по проспекту Победы Антон Иноземцев. – Здесь дети гуляют, могут на дорогу резко выбежать по привычке. Объезд изначально не продумали. Нашли только один выход – убрать старое заграждение.- Когда демонтировали столб, испортили забор, - говорит Антон Иноземцев.- «Нам администрация Липецка дала указание – мы выполняем». А кто будет теперь восстанавливать после ремонта, они не ответили.По словам Антона, лихачей в этом районе хватает. Поэтому меры надо принимать, хотя бы в виде временных лежачих полицейских.