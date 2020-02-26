Общество

16 минут назад

Жители проспекта Победы отстаивали свои столбы

8 480
#проспект Победы #реконструкция
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Жители проспекта Победы отстаивали свои столбы

В районе проспекта Победы снесли столб, перегораживавший местный проезд.

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«В связи с закрытием на ремонт проспекта Победы жилые дома и организации в районе колледжа искусств остались отрезаны от транспортного доступа в город. Единственная внутридворовая дорога, ведущая к выезду на улицу Депутатскую, перегорожена в районе дома №71б по проспекту Победы. Чтобы выехать из района водители вынуждены ездить по тротуарам и расталкивать пешеходов в грязь. Из-за отсутствия заезда на контейнерной площадке  накапливается мусор», такое сообщение пришло на адрес редакции GOROD48 и было распространено в соцсетях.

Мы побывали на дороге, которую описал автор сообщения. Действительно, проехать к нескольким домам и организациям можно через двор дома №61б по проспекту Победы (а  71б, как пишет автор письма), и еще вчера на дороге торчал столб – с его помощью  местные жители спасались от сквозного движения. 

Водитель объезжали этот столб по газонам и тротуарам. А некоторым и перекрытый проспект не оказался помехой – пока дорога позволяет перемещаться, штурмуя бордюры.

Вчера ближе к вечеру стол снесли. Рабочие при этом встретили жесткое сопротивление со стороны жителей дома. На месте столба даже сложили старые покрышки. Но и их потом унесли.

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- Я считаю, что неправильно снесли эти столбы, - говорит житель дома № 61б по проспекту Победы Антон Иноземцев. – Здесь дети гуляют, могут на дорогу резко выбежать по привычке. Объезд изначально не продумали. Нашли только один выход – убрать старое заграждение.

- Когда демонтировали столб, испортили забор, - говорит Антон Иноземцев.- «Нам администрация Липецка дала указание – мы выполняем». А кто будет теперь восстанавливать после ремонта, они не ответили. 

По словам Антона, лихачей в этом районе хватает. Поэтому меры надо принимать, хотя бы в виде временных лежачих полицейских.

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#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (8)

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и житель прав!

55 секунд назад
прав в том, что, как минимум, власти обязаны установить лежачие полицейские! а после завершения работ - вернуть и отремонтировать всё как было!
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моё мнение

2 минуты назад
изначально администрация обязана была предусмотреть и подготовить пути объезда и обвода транспорта вокруг ремонтируемого участка. а у нас деньги - выделили, поделили и взвалили ещё большую кучу проблем на плечи горожан. создав трудностей больше чем было * модернизации проспекта (к слову - уже можно ремонтировать первую часть проспекта, не простояла и года..). Жильцы правы - им лишний трафик под окнами во дворе не нужен, но и водителям нужно где-то передвигаться. администрация решила, а проблемы "простейших" её не интересуют.
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Мария

5 минут назад
Как же замахали отмазы типо "дети бегают"! Вы нахрена к этим детям приставлены?! Алё, это ГОРОД! хотите, чтобы детки бегали беспрепятственно и безопасно - в * деревню или на крайний случай на огороженную детскую площадку или парк (коих настроили до ентой матери). Так или иначе - это дорога (хоть и дворовая)! На дороге - детей за руку. И да, я мать двоих детей.
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Animal planet

5 минут назад
Верните столбы! Моя собачка в шоке. Куда ей писать?
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Ага)))

7 минут назад
Верните столб на место, и желательно,шобы ентот антошка горел или сердечко прихватило)
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лежачий полицейский

8 минут назад
Гомна своего мало? Собрали и вывалили. Делов то
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Верните столб на место

9 минут назад
И пусть к ним пожарка не сможет подъехать
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Пущай энтот Антошка

10 минут назад
В суд подаёт)
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