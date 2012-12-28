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Общество
567
58 минут назад
8

На Центральном рынке можно попробовать черешню за 10 рублей

Итоги недели: цены.

За неделю подорожали оба наших набора продуктов. Дешевых — на 8 рублей 67 копеек,



дорогих — на 65 рублей 45 копеек.



Цены, хоть и не намного, поднялись буквально на все.

Закончился аттракцион невиданной щедрости с ценами на яйца. Если на прошлой неделе их можно было найти по 69 рублей 90 копеек за три десятка, то на этой уже за 89 рублей 90 копеек за такой же объем. Хотя и это не так уж и дорого по нашей жизни.



Мы заметили, что в дискаунтере на некоторые продукты цены стали выше, чем в сетевых магазинах. Например, морковь стоит 73 рубля 90 копеек, а в сетях не дороже 70 рублей.



Накинули несколько рублей на соль, хотя в других магазинах она не подорожала.



Подорожало подсолнечное масло дорогого сегмента. Причем в магазине постарались представить это как снижение цен. Мы следили за ценником, на нем все время было 209 рублей 99 копеек за пол-литра. А тут вдруг оказалось, что масло продают со скидкой от первоначальной цены в 229 рублей 99 копеек и всего за 219 рублей 99 копеек.



Зато подешевели помидоры черри, которые на прошлой неделе стоили почти 1 000 рублей за килограмм. Цена снизилась на 100 рублей.

Добавление копеек иногда доходит до абсурда. Увидели яблоки по 100 рублей 19 копеек! Какой в этом смысл, кто знает?



На Центральный рынок идти без нескольких тысяч рублей нет смысла. Там столько соблазнов!

Продавцы черешни, чтобы избавиться от желающих «только попробовать» сделали эту опцию платной — 10 рублей за ягодку.

При этом абрикосы, которые значительно больше по объему, но в три раза дешевле, разрешают пробовать бесплатно. Продавцы даже настаивают, уверенные в качестве своего товара.

— Девушка, попробуйте абрикос, не понравится, не будете покупать, — предлагает продавец.

Дешевеет малина. В прошлом году ее  расхватывали по 600 рублей за килограмм, а теперь предлагают не дороже 400 рублей. Хороший урожай влияет на цены.

Цены на черную смородину пока кусаются. Ее предлагают по 350-500 рублей за килограмм. При этом красную смородину можно купить всего за 200 рублей.

В магазинах граммами продают голубику: 100 граммов — за 79 рублей 99 копеек, а 250 граммов — за 299 рублей 99 копеек. И конечно же на ценнике сообщается, что покупаете вы этот товар с огромными скидками! В пересчете на килограмм — за 799 рублей 90 копеек и 1 199 рублей 96 копеек соответственно.



Если в магазинах продают на граммы, то на Центральном рынке, напротив, могут предложить товар, весом несколько килограммов. Например, свиную голову. Весит она примерно 7-8 килограммов.



А еще мы увидели на полках магазинов виноград разного цвета в одной упаковке. Что сразу привлекло внимание. Для этого и было сделано — очередной маркетинговый ход. Говорят, что это для удобства покупателей, которые могут сразу попробовать разные сорта.

цены
дороже/дешевле
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Комментарии (8)

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Сначала новые
раздраженный покупатель
21 минуту назад
Стоимость на ценнике может отличаться от цены в чеке, я с таким сталкивался неоднократно например в 5ке.
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тема для размышления
22 минуты назад
Почему цену на говядину не мониторите?! Или вам запретили указывать цену на то, что дороже 500 руб?! Говядина - по 980 руб за 1 кг и цена будет только расти, т.к. население не занимается выращиванием к/р скота - невыгодно.
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У меня
26 минут назад
пенсия 25. Помощи ни от кого. Экономлю на всем, Особенно на белье и транспорте, много уходит на лекарства и еду, и на все оплаты, с каждым месяцем все тяжелее. Уже могу представить как живут другие, у кого пенсия или зарплата меньше. Только управленцы наши ничего не желают представлять! Ничего!
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здесь не напишут
35 минут назад
Что Блошиный рынок вчера/сегодня разогнали с полицией. Маразм в липецкой администрации возобладал. Сутяжники из 8-го микрорайона уже несколько лет бомбардирую мэрию смехотворными жалобами. Причина якобы кто-то где-то бросил бумажку. Хотя у данного рынка есть ответственые лица со стороны ИП В.Усова. И он несёт определённые обязательства.
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Mahovik
16 минут назад
Полностью согласен
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Рома
40 минут назад
Цены однозначно растут, растут очень сильно. Моя частая покупка — холодец. Стоил он 169, потом стал стоить 179, а сейчас уже 209 по акции. Цены растут как на дрожжах.
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?
46 минут назад
Зачем мониторить цены в дискаунтере? Там же продукты несъедобные!
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Animal planet.
49 минут назад
И что с этой головой делать,если холодец,то холестерин сплошной.
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