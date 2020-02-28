Происшествия
сегодня, 11:59
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений
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Все эти ранения - неглубокие насечки.
На груди 35-летнего мужчины, который 27 февраля напал с ножом на жену и дочерей, а затем выбросился в окно, судебные медики насчитали 13 ножевых ранений.
По словам источника GOROD48 в правоохранительных органах, все эти ранения - неглубокие насечки в области сердца, характерные для суицидальных действий.
Как мы писали ранее, 36-летняя жена убийцы и ее 11-летняя дочь благодаря профессионализму врачей выжили, но до сих пор находятся в тяжелом состоянии (у них - глубокие колото-резаные раны и отравление дымом - перед тем, как выброситься в окно, глава семьи поджег квартиру). От рук отца погибла четырехлетняя дочь.
фото - скриншот видео Следственного комитета РФ.
По словам источника GOROD48 в правоохранительных органах, все эти ранения - неглубокие насечки в области сердца, характерные для суицидальных действий.
Как мы писали ранее, 36-летняя жена убийцы и ее 11-летняя дочь благодаря профессионализму врачей выжили, но до сих пор находятся в тяжелом состоянии (у них - глубокие колото-резаные раны и отравление дымом - перед тем, как выброситься в окно, глава семьи поджег квартиру). От рук отца погибла четырехлетняя дочь.
фото - скриншот видео Следственного комитета РФ.
18 4798
ОК
Липчанин1
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Гостья
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яна
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ооо
Это доказывает