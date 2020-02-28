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На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений

18 4798
#убийство на Стаханова
3
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений

Все эти ранения - неглубокие насечки.

На груди 35-летнего мужчины, который 27 февраля напал с ножом на жену и дочерей, а затем выбросился в окно, судебные медики насчитали 13 ножевых ранений.

По словам источника GOROD48 в правоохранительных органах, все эти ранения - неглубокие насечки в области сердца, характерные для суицидальных действий.

Как мы писали ранее, 36-летняя жена убийцы и ее 11-летняя дочь благодаря профессионализму врачей выжили, но до сих пор находятся в тяжелом состоянии (у них - глубокие колото-резаные раны и отравление дымом - перед тем, как выброситься в окно, глава семьи поджег квартиру). От рук отца погибла четырехлетняя дочь.

фото - скриншот видео Следственного комитета РФ.
18 4798
#убийство на Стаханова
3

Комментарии (18)

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ОК

1 минуту назад
Уважаемые диванные эксперты, давайте не забывать, что потерпевшая смогла сама! вызвать полицию и сказать, что режет их ее муж. В любом случае, нам остается только догадываться и ждать, что расскажут мать и дочь
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Липчанин1

8 минут назад
Уважаемые жители г.Липецка! Нужно сказать спасибо врачам, которые спасли от смерти людей и не надо судачить, кто виноват и кто прав! Информацию СМИ будут печатать. Детей жалко!
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Мало информации

18 минут назад
Гостья, вот поэтому и непонятно, очень ограниченную и порой недостоверную информацию раскрывают общественности. А почему? Там что-то пытаются скрыть? ведь представьте, если мужик не виноват, а его запишут в суицидники, то за него не смогут молиться в церкви.
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Гостья

23 минуты назад
поп, ну погодите тут могут написать все что угодно,а на самом деле ножевых может и не было
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Мало информации

24 минуты назад
Непонятно ничего - это были свежие раны или застарелые шрамы от порезов? Если свежие, то от чего он умер, от этих ран или от падения с высоты? Если порезы старые, то суицидники не наносят себе порезы в области сердца, во-первых, а во-вторых, суицидники режут себя не в один день перед совершением какого-либо деяния, а планомерно в течении длительного времени, а потом уже психика у них доходит до совершения преступления. тогда в последнем случае эта судья не могла не заметить, что происходит с мужем, и должна была бить тревогу или уходить от него. Но она этого не сделала, почему? темная ограниченная в интеллекте женщина, не знавшая о таких случаях и к чему они могут привести, или она просто равнодушная женщина, что ей было плевать на мужа?
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яна

24 минуты назад
Ну что тут непонятно....на ребенка и жену сил хватило,а себя любимого несмог даже ножичком пырнуть...мелкая жалкая душонка!Поэтому и полетел вниз!Мразь одним словом!Гореть тебе в аду!
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1

29 минут назад
Да если мужик, путем поджога хотел скрыть убийство, зачем себя резать и выпрыгивать. Тем более он должен быть в командировке! Нужен тест детей и мужика! У женщины это 1 брак?
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поп

30 минут назад
Вот уже выясняется что не все там прозрачно в этом деле 13 ножевых сам себе ? А на спине откуда раны ? Так что не надо все на мужика валить .Не известно что там на самом деле было
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ооо

30 минут назад
Глубокие раны он смог только 4-летнему ребенку нанести.. Себе - кишка тонка оказалась
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Это доказывает

43 минуты назад
что мужик не виноват. Судья его изрезала и тот выпал из окна
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