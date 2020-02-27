Общество

29 минут назад

Евгения Уваркина: «Пусть дома у себя это разбрасывает»

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#Уваркина #объезд
Евгения Уваркина: «Пусть дома у себя это разбрасывает»

Глава Липецка приехала проинспектировать реконструкцию проспекта Победы и движение на улице Папина, а возмутилась «ПАЗиком», покосившимся забором и объявлениями на столбах.

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Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина инспектировала ход реконструкции проспекта Победы. Инспекция началась с просьбы мэра дорожникам – пока не снимать асфальт на примыкании проспекта к площади Победы – 9 мая здесь будет формироваться «Бессмертный полк». 

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Затем Евгения Уваркина в окружении первого вице-мэра Константина Власова, председателя департамента дорожного строительства и благоустройства Николая Воронина и строителей и чиновников переехала ближе к улице Механизаторов. По пути мэру рассказали о демонтаже уже более сотни световых опор и сносе деревьев.

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- С плюсовой погодой мы продолжим снимать асфальт и начнем работы по расширению проезжей части, - отрапортовал представитель подрядной организации ООО «Руслан-1».

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В ответ Евгения Уваркина попросила разработать проект по дополнительному озеленению проспекта

На улице Папина мэру собирались показать остановочные павильоны, но по дороге инспекция заехала во двор жилого дома. И здесь глава города преисполнилась возмущением.

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- Что это, - сказала Евгения Уваркина и поставила ногу на покосившийся забор. – Почему он находится в таком состоянии? Кто за это должен отвечать? Это должно быть исправлено. На исправление ситуации даю три дня.

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Остановочные павильоны на Папина замечаний мэра не вызвали. Кроме павильонов глава Липецка решила проверить движение автобусов. С транспортной картой она вошла в «ПАЗик» 300-го маршрута. Но не поехала на нем.

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- Снимите мне это, - скомандовала Евгения Уваркина, показывая на какие-то тряпки и небрежно лежавший огнетушитель под сидением в конце салона. – Пусть дома у себя разбрасывает. Руководителя компании наказать.

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В поездку по Папина инспекция отправилась на следующем автобусе. Оказалось, что движение по улице Папина в час-пик есть (на автобус чиновники сели в 08.25), хотя и не такое быстрое. Константин Власов пообещал, что в скором времени «ПАЗиков» в Липецке не будет (разговоры об этом идут еще со времен Михаила Гулевского). Но мэр обратила его внимание на то, что, в первую очередь, в автобусах должно быть чисто .

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В неторопливой езде и при полном молчании пассажиров глава города обсудила с заместителем перспективы развития транспортной инфраструктуры Липецка.

По словам Константина Власова, город будет стремиться к тому, чтобы пересадить автомобилистов на общественный транспорт. Одновременно обдумываются идеи создания платных парковок и выделенных полос для общественного транспорта. А чтобы водители не превращали дворы рядом с работой в бесплатные парковки, въезды во дворы перегородят шлагбаумами.

- Пилотный шлагбаум мы установили на улице Петра Смородина, - рассказал Константин Власов. – Будем следить за тем, как он себя зарекомендует, и внедрять в других дворах.

В свою очередь Евгения Уваркина попросила обратить внимание на безопасность во дворах.

- Сегодня на улице Стаханова пожарная машина не могла подъехать к подъезду, - рассказала глава города. – На каждой придомовой территории нужно выделить места для машин экстренных служб. Краской их пометить. И внести изменения в КоАП: ввести штрафы для тех, кто будет их занимать.

Через две остановки чиновники вышли. И можно было бы распрощаться, но вдруг Евгения Уваркина увидела на столбе огромное объявление – некий Алексей предлагал строительные услуги.

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- Они не платят налоги, - возмутилась глава Липецка. – Сейчас звоню Алексею.

Мэр действительно набрала телефон Алексея и включила громкую связь. Оказалось, что Алексей имеет уже десятилетний опыт работы, в его бригаде семь человек и эти ребята могут построить дом с нуля. Для обсуждения деталей возможного заказа Алексей предложил мэру встретиться.

- Хорошо, в субботу в десять утра, - согласилась Евгения Уваркина.

– Он не платит налоги и загрязняет наш город, - обратилась мэр к Константину Власову. - Всем им нужно звонить, договориться о встрече и подготовить все материалы для привлечения к административной ответственности в части объявления, и в части незаконной деятельности.

- На следующей неделе мы соберем совещание и все проговорим, там есть свои нюансы, - ответил Константин Власов.

На этом инспекция закончилась. Евгения Уваркина в очередной раз сказала, что все жалобы граждан будут проверяться и получат соответствующую реакцию. Она поблагодарила липчан за активность. Убедилась, что ситуация на улице Папина не критичная. И напомнила, что при реконструкции проспекта Победы особое внимание будет уделено восстановлению озеленения улицы.

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#Уваркина #объезд

Комментарии (22)

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весёлый

7 секунд назад
Пока снег лежит,надо в шапочке ходить и так все знают,что Вы красивая
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Dany

23 секунды назад
Ну ладно вам, всем всегда недовольны..лично мне все нравится, по делу сказала в принципе..
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911

1 минуту назад
"Этот мир подлости и подлога, где разъевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-труженников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным... " Пастернак Б.Л. 1945 г. "Доктор Живаго"
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Ха ха

1 минуту назад
Он не платит налоги а сама то расскажи какие зарплаты в трио платишь и какие с этого налоги расскажи народу интересно
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Житель

1 минуту назад
Это говорит о том что надо чаще выходить к народу, и не в запланированные места а как сдесь. И желательно пересадить департамент транспорта да и мерии на общественный транспорт. Глядишь и обращать внимания больше будут.
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Конченная...

1 минуту назад
Это насколько надо мозгов не иметь, чтоб такие поступки совершать! Прилюдно себя дурой показывать!
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весёлый

2 минуты назад
Почаще надо Уваркиной выходить на публику и каждый день о проделанной работе ,чтобы её полюбили как белые братья любят Лукашенко
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Минкульт Мудинский

2 минуты назад
Да, арафатку надо правильно носить, как чалму, а лучше на такое женоподобие паранджу напялить или мешок. по поводу объявлений на столбах, хрен вы с алеши чо возьмете, он скажет, что нанял наклейщиков и объяснил куда можно клеить, а они сами по себе. с налогами тоже пролетит, скорее это ип или самозанятый, да и про свои делишки с налогами срио пусть вспомнит, как бюджет при ольге петровне пилила
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Ч

3 минуты назад
Я знал командира авиационного полка , который шёл ранним утром по гарнизону и смотрел все закоулки , а затем это всё обрушалось по " цепочке " .Был порядок .В этом и заключается тоже повседневная деятельность руководителя . На то и щука в озере , чтобы карась не дремал .
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УМА ТУРМАН

3 минуты назад
ЗАПЛАТИ НАЛОГИ СТРОИТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ И СПИ СПОКОЙНО,ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ.
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