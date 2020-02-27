Евгения Уваркина: «Пусть дома у себя это разбрасывает»

Глава Липецка приехала проинспектировать реконструкцию проспекта Победы и движение на улице Папина, а возмутилась «ПАЗиком», покосившимся забором и объявлениями на столбах.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина инспектировала ход реконструкции проспекта Победы. Инспекция началась с просьбы мэра дорожникам – пока не снимать асфальт на примыкании проспекта к площади Победы – 9 мая здесь будет формироваться «Бессмертный полк».

Затем Евгения Уваркина в окружении первого вице-мэра Константина Власова, председателя департамента дорожного строительства и благоустройства Николая Воронина и строителей и чиновников переехала ближе к улице Механизаторов. По пути мэру рассказали о демонтаже уже более сотни световых опор и сносе деревьев.





- С плюсовой погодой мы продолжим снимать асфальт и начнем работы по расширению проезжей части, - отрапортовал представитель подрядной организации ООО «Руслан-1».





В ответ Евгения Уваркина попросила разработать проект по дополнительному озеленению проспекта

На улице Папина мэру собирались показать остановочные павильоны, но по дороге инспекция заехала во двор жилого дома. И здесь глава города преисполнилась возмущением.





- Что это, - сказала Евгения Уваркина и поставила ногу на покосившийся забор. – Почему он находится в таком состоянии? Кто за это должен отвечать? Это должно быть исправлено. На исправление ситуации даю три дня.





Остановочные павильоны на Папина замечаний мэра не вызвали. Кроме павильонов глава Липецка решила проверить движение автобусов. С транспортной картой она вошла в «ПАЗик» 300-го маршрута. Но не поехала на нем.





- Снимите мне это, - скомандовала Евгения Уваркина, показывая на какие-то тряпки и небрежно лежавший огнетушитель под сидением в конце салона. – Пусть дома у себя разбрасывает. Руководителя компании наказать.

В поездку по Папина инспекция отправилась на следующем автобусе. Оказалось, что движение по улице Папина в час-пик есть (на автобус чиновники сели в 08.25), хотя и не такое быстрое. Константин Власов пообещал, что в скором времени «ПАЗиков» в Липецке не будет (разговоры об этом идут еще со времен Михаила Гулевского). Но мэр обратила его внимание на то, что, в первую очередь, в автобусах должно быть чисто .





В неторопливой езде и при полном молчании пассажиров глава города обсудила с заместителем перспективы развития транспортной инфраструктуры Липецка.

По словам Константина Власова, город будет стремиться к тому, чтобы пересадить автомобилистов на общественный транспорт. Одновременно обдумываются идеи создания платных парковок и выделенных полос для общественного транспорта. А чтобы водители не превращали дворы рядом с работой в бесплатные парковки, въезды во дворы перегородят шлагбаумами.

- Пилотный шлагбаум мы установили на улице Петра Смородина, - рассказал Константин Власов. – Будем следить за тем, как он себя зарекомендует, и внедрять в других дворах.

В свою очередь Евгения Уваркина попросила обратить внимание на безопасность во дворах.

- Сегодня на улице Стаханова пожарная машина не могла подъехать к подъезду, - рассказала глава города. – На каждой придомовой территории нужно выделить места для машин экстренных служб. Краской их пометить. И внести изменения в КоАП: ввести штрафы для тех, кто будет их занимать.

Через две остановки чиновники вышли. И можно было бы распрощаться, но вдруг Евгения Уваркина увидела на столбе огромное объявление – некий Алексей предлагал строительные услуги.





- Они не платят налоги, - возмутилась глава Липецка. – Сейчас звоню Алексею.

Мэр действительно набрала телефон Алексея и включила громкую связь. Оказалось, что Алексей имеет уже десятилетний опыт работы, в его бригаде семь человек и эти ребята могут построить дом с нуля. Для обсуждения деталей возможного заказа Алексей предложил мэру встретиться.

- Хорошо, в субботу в десять утра, - согласилась Евгения Уваркина.

– Он не платит налоги и загрязняет наш город, - обратилась мэр к Константину Власову. - Всем им нужно звонить, договориться о встрече и подготовить все материалы для привлечения к административной ответственности в части объявления, и в части незаконной деятельности.

- На следующей неделе мы соберем совещание и все проговорим, там есть свои нюансы, - ответил Константин Власов.

На этом инспекция закончилась. Евгения Уваркина в очередной раз сказала, что все жалобы граждан будут проверяться и получат соответствующую реакцию. Она поблагодарила липчан за активность. Убедилась, что ситуация на улице Папина не критичная. И напомнила, что при реконструкции проспекта Победы особое внимание будет уделено восстановлению озеленения улицы.