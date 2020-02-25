Общество
15 минут назад
Каждый четвертый рубль мэрия Липецка тратит с нарушением закона
Счетная палата Липецка выявила в деятельности городской администрации «косяков» на 1,2 миллиарда рублей.
Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала об итогах работы своего ведомства за прошлый год.
Как уже не раз писал GOROD48, Счетная палата Липецка находится в числе немногих учреждений, чиновники которых не зря едят свой хлеб. Так, проверив в 2019 году использование мэрией всего лишь 4,7 миллиардов рублей, аудиторы выявила в деятельности городской администрации «косяков» на 1,2 миллиарда! Выходит, каждый четвертый рубль муниципальные служащие тратят с нарушением закона.
Только в подведомственных мэрии муниципальных организациях подчиненные Марины Зиборовой нашли нарушений на 51,1 млн рублей (МУ «РСДП», МУП «ЛиСА», МУП «Горэлектросеть»).
Как и раньше, в мэрии допускали случаи завышения максимальной цены контрактов, дробления закупок с целью избежания конкурсных процедур, установления необоснованно коротких сроков выполнения работ подрядчиками, что приводило в итоге к некачественно выполненным работам.
В качестве примера Марина Зиборова привела ДК «Сокол», когда из образца архитектуры сталинского времени реконструкторы фактически сделали новодел. Это ДК ремонтировали сразу восемь подрядчиков, при этом только две организации имели лицензии на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия. Реставраторы, начав работы в сентябре, должны были закончить работы к 31 декабря, освоив 20 миллионов рублей. За четыре месяца они были обязаны заново оштукатурить и покрасить здание, отремонтировать холлы, лестницы, гардероб и иные помещения. Ремонтно-реставрационные работы подрядчики выполняли по 31 договору на сумму 9,1 млн рублей. Аудиторы выявили признаки искусственного дробления идентичных работ, которые должны были быть объединены заказчиком в одну закупку, что удешевило бы смету. Эти манипуляции сказались на качестве. В итоге уже в феврале этого года стало ясно, что свежеокрашенное здание можно начинать обновлять заново: на его фасаде уже облупилась отделка!
Другой пример нерационального расходования бюджетных средств - ремонт стадиона «Металлург». На все про все было израсходовано 200 млн рублей. На момент прихода аудиторов стадион официально еще не был сдан в эксплуатацию, но уже работал. Ревизоры сочли, что заказчик необоснованно потратил 653 тысячи рублей. Сквер у этого стадиона на улице Первомайской благоустраивали по дополнительной смете. Счетная палата выяснила, что строители разобрали старый тротуар у «Металлурга» по завышенным расценкам и замостили тротуар более дешевой плиткой, чем было предусмотрено проектом. В итоге только на этом распилили 5,1 млн рублей.
Более 3,5 миллионов мэрия потеряла на махинации с бузиной - в сквере у Комсомольского пруда (тем самым, которым был недоволен губернатор Игорь Артамонов, и где крушил бетон пальцами вице-мэр Липецка Михаил Щербаков) подрядчик высадил обычные сорта этого кустарника, а не элитные проектные. Но это еще не все: мастера намахали бюджет при благоустройстве этого сквера на общестроительных работах еще на 10 миллионов рублей. Другие махинаторы годами навариваются на строительстве МБУ «Технопарк-Липецк», в который с 2015 года уже вбухано 453,7 миллиона рублей и на этом в мэрии не останавливаются (в прошлом году аудиторы выявили на этом объекте финансовых нарушений на 7 млн рублей). А были еще и Городище, Театральный спуск, площадь Петра Великого, Нижний парк… По словам Марины Зиборовой, в городе нет ни одного общественного пространства, благоустройство которого можно было бы поставить в пример.
Более того, химичат и в самой мэрии. Например, по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2024 годы» чиновники потратили 970 тысяч рублей, при этом средства ушли на разработку любимого детища экс-вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой, концепции «Умного города». При этом все расходы на разработку цифровой платформы «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей. Остальные деньги, 511 тысяч рублей, чиновники раздали себе в виде премий! То есть муниципалы заплатили себе за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.
- Кто наказан? Что делается для того, чтобы подобные типовые нарушения при госзакупках больше не повторялись? - обратился к чиновникам депутат Николай Двугрошев.
Ответа на свои вопросы от представителей мэрии парламентарий не получил.
фото: aperturescience.ru
Как уже не раз писал GOROD48, Счетная палата Липецка находится в числе немногих учреждений, чиновники которых не зря едят свой хлеб. Так, проверив в 2019 году использование мэрией всего лишь 4,7 миллиардов рублей, аудиторы выявила в деятельности городской администрации «косяков» на 1,2 миллиарда! Выходит, каждый четвертый рубль муниципальные служащие тратят с нарушением закона.
Только в подведомственных мэрии муниципальных организациях подчиненные Марины Зиборовой нашли нарушений на 51,1 млн рублей (МУ «РСДП», МУП «ЛиСА», МУП «Горэлектросеть»).
Как и раньше, в мэрии допускали случаи завышения максимальной цены контрактов, дробления закупок с целью избежания конкурсных процедур, установления необоснованно коротких сроков выполнения работ подрядчиками, что приводило в итоге к некачественно выполненным работам.
В качестве примера Марина Зиборова привела ДК «Сокол», когда из образца архитектуры сталинского времени реконструкторы фактически сделали новодел. Это ДК ремонтировали сразу восемь подрядчиков, при этом только две организации имели лицензии на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия. Реставраторы, начав работы в сентябре, должны были закончить работы к 31 декабря, освоив 20 миллионов рублей. За четыре месяца они были обязаны заново оштукатурить и покрасить здание, отремонтировать холлы, лестницы, гардероб и иные помещения. Ремонтно-реставрационные работы подрядчики выполняли по 31 договору на сумму 9,1 млн рублей. Аудиторы выявили признаки искусственного дробления идентичных работ, которые должны были быть объединены заказчиком в одну закупку, что удешевило бы смету. Эти манипуляции сказались на качестве. В итоге уже в феврале этого года стало ясно, что свежеокрашенное здание можно начинать обновлять заново: на его фасаде уже облупилась отделка!
Другой пример нерационального расходования бюджетных средств - ремонт стадиона «Металлург». На все про все было израсходовано 200 млн рублей. На момент прихода аудиторов стадион официально еще не был сдан в эксплуатацию, но уже работал. Ревизоры сочли, что заказчик необоснованно потратил 653 тысячи рублей. Сквер у этого стадиона на улице Первомайской благоустраивали по дополнительной смете. Счетная палата выяснила, что строители разобрали старый тротуар у «Металлурга» по завышенным расценкам и замостили тротуар более дешевой плиткой, чем было предусмотрено проектом. В итоге только на этом распилили 5,1 млн рублей.
Более 3,5 миллионов мэрия потеряла на махинации с бузиной - в сквере у Комсомольского пруда (тем самым, которым был недоволен губернатор Игорь Артамонов, и где крушил бетон пальцами вице-мэр Липецка Михаил Щербаков) подрядчик высадил обычные сорта этого кустарника, а не элитные проектные. Но это еще не все: мастера намахали бюджет при благоустройстве этого сквера на общестроительных работах еще на 10 миллионов рублей. Другие махинаторы годами навариваются на строительстве МБУ «Технопарк-Липецк», в который с 2015 года уже вбухано 453,7 миллиона рублей и на этом в мэрии не останавливаются (в прошлом году аудиторы выявили на этом объекте финансовых нарушений на 7 млн рублей). А были еще и Городище, Театральный спуск, площадь Петра Великого, Нижний парк… По словам Марины Зиборовой, в городе нет ни одного общественного пространства, благоустройство которого можно было бы поставить в пример.
Более того, химичат и в самой мэрии. Например, по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2024 годы» чиновники потратили 970 тысяч рублей, при этом средства ушли на разработку любимого детища экс-вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой, концепции «Умного города». При этом все расходы на разработку цифровой платформы «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей. Остальные деньги, 511 тысяч рублей, чиновники раздали себе в виде премий! То есть муниципалы заплатили себе за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.
- Кто наказан? Что делается для того, чтобы подобные типовые нарушения при госзакупках больше не повторялись? - обратился к чиновникам депутат Николай Двугрошев.
Ответа на свои вопросы от представителей мэрии парламентарий не получил.
фото: aperturescience.ru