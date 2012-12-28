«Металлургу» для победы над фаворитом не хватило везения и… футболистов

Кадровые потери команды, угроза отмены матча и форвард, забивавший в Лиге чемпионов.

Всё потому, что из-за долгов прошлых лет (и прошлых руководителей) заявка команды на сезон ограничена 18-ю футболистами. Перед игрой со «Знаменем Труда» завершились трудовые договоры у защитников Ильи Коротких и Вячеслава Гордиенко. Первый пошёл сразу на повышение – в «Динамо-Владивосток» из «Серебра». А капитан команды Дмитрий Пахомов в прошлом матче, спасая команду от голевого момента, заработал 8-ю жёлтую карточку, из-за которой был дисквалифицирован на одну игру. В ситуации «Металлурга» потеря троих бойцов – почти критическая.









Хорошо ещё «Металлургу» удалось продлить арендное соглашение и контракт с одним из своих лидеров Антоном Рощиным – правда, всего на неделю, чтобы он сумел помочь команде в трудной игре. Какова судьба Антона дальше – неизвестно: по нашим сведениям агенты предлагают 20-летнего таланта чуть ли не каждому клубу «Лучшей лиги мира», а больше всех интересуются тульский «Арсенал».











Рощин (в центре): пока все гадают - уйдёт он или останется?





Правда, на этот раз и Рощин оказался бледной тенью самого себя, а на 55-й минуте захромал и покинул поле – голеностоп у него очень сильно распух.









Левин - человек. спасший матч и остудивший горячие головы любителей запрещать, "не пущать" и отменять.





Кто-то из болельщиков визит на стадион, возможно, отменил, из-за чего очередного рекорда посещаемости на «Металлурге» в этот раз не было. Но 2 700 зрителей пришли на матч, что очень недурно по нынешним временам (больше, чем в период выступления команды в «Золоте»!) и подтверждает, что Липецк – город футбольный. При правильной рекламе и подходу к проведению матчей.









Перед игрой успели провести и много развлекательных мероприятий на фан-зоне. А в перерыве зрителей радовала группа поддержки

Моментов гости создали немало, правда, и «Металлург» при определённых раскладах мог даже выиграть этот матч.









Борьбы было много

Подвёл липчан очередной ляп в обороне: потеря мяча в центре поля обернулась быстрой атакой на наши ворота, которую чётким ударом низом в дальний угол завершил Владислав Агалаков.





А чуть погодя из выгодной ситуации бил наш Дмитрий Бушуев – мимо.











Болельщики гнали вперёд





Тимур Жамалетдинов в 2017 году забил победный гол ЦСКА в Лиге чемпионов в Потругалии в ворота «Бенфики» (2:1). Сейчас ему 27 лет – он самый титулованный игрок второй лиги. И забивает почти в каждом матче!



В начале второго тайма «знаменосцы» разыграли классную комбинацию, которую завершал как раз экс-армеец, но пробил выше. По сути, это был его единственный стопроцентный шанс за игру – «проблему Жамалетдинова» липчанам в общем и целом удалось решить. Ещё в одном эпизоде знаменитый нападающий обыграл защитника, выходил на ударную позицию, но наперерез ему в подкате стрелой бросился центральный защитник Роман Ткачук, который спас ситуацию.













Звёздный форвард готовится забить 13-й гол в сезоне…













Внезапно в кадр влетает Ткачук...













... И оказывается проворнее.





Минут 20 после перерыва – это и бенефис липецкого вратаря Александра Кобзева, которого не случайно признали лучшим игроком матча. Голкипер совершил несколько «огненных» спасений.

И, конечно, могло и должно было сработать главное футбольное правило: транжиры моментов обязаны быть наказанными.



На 71-й минуте Сергей Гайдук пробросил мяч между ног защитника Дмитрия Пещерова, ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Агееву – громоподобный «выстрел» приняла на себя перекладина.









Агеев бьёт в планку ворот





А на 75-й минуте после прострела Бушуева в красивом прыжке головой замкнул …капитан «Знамени труда» Денис Кайков. Удар пришёлся по своим воротам, голкипер Денис Терехов еле выручил, а выигравший подбор Сергей Гайдук не попал по воротам…













Вот тут Гайдук мог добавить мяч в сетку

Арбитр из Волгограда Дмитрий Прокопов не раз вызывал вопросы своими решениями. А на 89-й минуте решил удалить с поля липчанина Матвея Елизарова. Того явно сбили на подступах к штрафной, футболист возмутился и … рефери предъявил ему жёлтую карточку, которая оказалась у хавбека второй… Замен, чтобы перестроить игру, у «Металлурга» уже не было.











Реакция трибун на судейство





Обычно арбитра очень строго относятся к наказаниям в конце матчей, тем более за разговоры (в иных играх удалять за них необходимо примерно всех). Красную достают из кармана только в «железобетонных» ситуациях, а тут… Удаление лишило «Металлург» возможности провести финальный штурм и, возможно, спасти матч.





Беспроигрышная серия парней Дмитрия Бугакова оборвалась в 9-й игре, «сталевары» успели выиграть 7 поединков при одной ничьей. По прежнему тянут вниз последствия неудачного старта – 3 поражения подряд. Поэтому первый круг «Металлург» завершил на 6-м месте: 14 игр, 25 очков. Но по игре наша команда – одна из самых симпатичных в турнире.









Если нынешний состав сохранить и немного усилить, то велика вероятность взять реванш в Орехово-Зуево. Как и выиграть турнир





Теперь в июле команды возьмут паузу на три недели (чтобы потом играть и в ноябре), следующий матч у «красно-черных» на выезде в Пензе с «Зенитом» 26 июля. А дома – 2 августа с волгоградским «Ротором-2».



«Металлург» — «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 0:1 (0:1)









«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 67. Р.Ткачук. 80. Донцов. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 4. Горунков (91. Кашмин, 46; 11. Н.Панов, 86). 87. Рощин (15. М.Елизаров, 55). 17. Глухов. 31. Гайдук. 13. М.Агеев. 22. Бушуев.





«Знамя труда»: 15. Д.Терехов. 29. Е.Игнатович. 21. Кайков (к). 14. Пещеров (24. К-н Попов, 73). 77. Сав.Пономарёв. 11. Дворецков. 7. Кукушкин (8. Сабусов, 83). 32. Чернобай (97. Босенков, 78). 33. Агалаков. 75. Т.Жамалетдинов. 88. Д.Савин (10. Морев, 78).





Предупреждения: Жамалетдинов, 7. Сав.Пономарёв, 11 – Глухов, 65. М.Елизаров, 67. Удаление: М.Елизаров, 89 (2ж.).





Судьи Д.Прокопов (Волгоград), С.Ченцов (Старый Оскол), Д.Гришенёв (Шатура). Резервный В.Скаков (Липецк). Инспектор С.Исаев (Великие Луки).Делегат Н.Левин (Саранск).





4 июля. Липецк. Стадион «Металлург». 2 700 зрителей.

Обыграть в усечённом составе одного из главных фаворитов подгруппы №3 «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуево липецкие «сталевары» не смогли. Встреча завершилась победой гостей – 1:0.«Пусть нас мало, но красно-чёрные полоски на футболках «Металлурга» очень похожи на тельняшку», - написала пресс-служба клуба в соцсетях перед игрой. В запасе у «Металлурга» остались всего… четыре футболиста, один из которых вратарь.Без Пахомова некому оказалось «выжигать» центр поля: в первом тайме в опорной зоне у нас играл лучший бомбардир команды (4 гола) Никита Кононенко, во втором – лучший распасовщик (4 ассиста) Егор Глухов. Но на этой позиции всё же лучше смотрятся «разрушители»… В итоге подмосковная команда сумела «оседлать» центр поля, который и стал плацдармом для многочленных атак «Знамени Труда».До игры ещё одна напасть в буквальном смысле прилетела по воздуху. В регионе и в Липецке был объявлен наивысший красный уровень угрозы БПЛА. Вариантов было несколько: отменить матч, провести его без зрителей.… В итоге уже почти было принято решение о проведении игры на час позже – в 19:00, но следом последовал отбой тревоги, и игра началась вовремя, да и с болельщиками. За это отдельное спасибо проявившему мудрость и выдержку делегату матча Николаю Левину из Саранска.«Знамя Труда» при новом тренере Александре Данцеве (как игрок провёл более 200 матчей в Премьер-Лиге за «Ростов», «Урал») одержало свою 7-ю победу в восьми матчах. Гости с первых минут старались поддерживать высокий темп и максимальную интенсивность действий – в расчёте на то, что липчане устанут, а подменить многих игроков некем.К слову, в прошлом году 24-летнего крайнего форварда предлагали тогдашнему главному тренеру «Металлурга» Максиму Ромащенко, но тот его в команду не взял, предпочтя Александра Бекоева со словами: «Это более сильный футболист». Сейчас Агалаков играет в «Знамени Труда» бок-о-бок со «звездным» экс-форвардом ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым, Бекоев покинул «Металлург» вслед за Ромащенко и сейчас без клуба.Но уже через минуту «Металлург» мог сравнять счёт: Михаил Агеев выскакивал к воротам: вроде бы всё сделал правильно, но мяч «облизнул» штангу и прошел рядом.0:1 – Агалаков (Т.Жамалетдинов), 23.Фото ФК "Металлург"