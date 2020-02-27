Домашнее насилие: в Липецкой области за последние 7 месяцев от рук близких погиб уже второй ребенок

Сегодня ночью на улице Стаханова 35-летний мужчина напал с ножом на жену и двоих дочерей — 4-х и 11-ти лет. Младшая девочка погибла от кровопотери, за жизнь ее матери и старшей сестры борются врачи. Кровавая драма на улице Стаханова — уже второй подобный случай в Липецкой области за последние семь месяцев.





В 2019 году Липецкий областной суд вынес приговор по делу о другой семейной резне. Ранним утром 17 февраля 2018 года 54-летний житель села Черёмушки Липецкого района



Примечательно, что



Согласно статистике, 16 из 48 убийств, совершенных в Липецкой области в 2019 году, произошли на бытовой почве. От преступных посягательств со стороны близких родственников пострадали семь детей, один ребенок убит. Напомним, что 15 июля 2019 года в Ельце обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя и раненую, но живую 4-летнюю девочку. Тройное убийство произошло накануне: именно тогда соседи слышали громкие крики из-за стены. Следствие считает, что 31-летний мужчина сначала убил сожительницу, потом ее 7-летнего сына, а затем порезал 4-летнюю девочку. Мужчина покончил с собой. Известно, что он жил в семье всего год.В 2019 году Липецкий областной суд вынес приговор по делу о другой семейной резне. Ранним утром 17 февраля 2018 года 54-летний житель села Черёмушки Липецкого района с особой жестокостью совершил двойное убийство . Мужчина нанес своей 48-летней жене не менее 25 раз ножевых ранений, а затем зарезал 16-летнюю дочь. В ходе расследования было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его направили на принудительное лечениеПримечательно, что раненая сегодня ночью 36-летняя женщина работает мировым судьей. В ее судебной практике за 2019 год почти десяток уголовных дел связан с нанесением увечий или угрозами убийством. В течение года неоднократно рассматривала дела о нападении мужчин на своих жен и сожительниц. Подавляющее большинство таких уголовных дел судья прекратила по примирению сторон: женщины прощали своих мужчин.Согласно статистике, 16 из 48 убийств, совершенных в Липецкой области в 2019 году, произошли на бытовой почве. От преступных посягательств со стороны близких родственников пострадали семь детей, один ребенок убит.