сегодня, 11:42
Домашнее насилие: в Липецкой области за последние 7 месяцев от рук близких погиб уже второй ребенок
Сегодня ночью на улице Стаханова 35-летний мужчина напал с ножом на жену и двоих дочерей — 4-х и 11-ти лет. Младшая девочка погибла от кровопотери, за жизнь ее матери и старшей сестры борются врачи. Кровавая драма на улице Стаханова — уже второй подобный случай в Липецкой области за последние семь месяцев.
В 2019 году Липецкий областной суд вынес приговор по делу о другой семейной резне. Ранним утром 17 февраля 2018 года 54-летний житель села Черёмушки Липецкого района с особой жестокостью совершил двойное убийство. Мужчина нанес своей 48-летней жене не менее 25 раз ножевых ранений, а затем зарезал 16-летнюю дочь. В ходе расследования было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его направили на принудительное лечение
Примечательно, что раненая сегодня ночью 36-летняя женщина работает мировым судьей. В ее судебной практике за 2019 год почти десяток уголовных дел связан с нанесением увечий или угрозами убийством. В течение года неоднократно рассматривала дела о нападении мужчин на своих жен и сожительниц. Подавляющее большинство таких уголовных дел судья прекратила по примирению сторон: женщины прощали своих мужчин.
Согласно статистике, 16 из 48 убийств, совершенных в Липецкой области в 2019 году, произошли на бытовой почве. От преступных посягательств со стороны близких родственников пострадали семь детей, один ребенок убит.
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???
Какие Заводы ?!
Читала уже
Читала уже
Мимо проходилЪ
Lidija
Слава великому Путину !
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