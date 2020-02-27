Происшествия

сегодня, 11:42

Домашнее насилие: в Липецкой области за последние 7 месяцев от рук близких погиб уже второй ребенок

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#домашнее насилие #убийство
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Домашнее насилие: в Липецкой области за последние 7 месяцев от рук близких погиб уже второй ребенок

Сегодня ночью на улице Стаханова 35-летний мужчина напал с ножом на жену и двоих дочерей — 4-х и 11-ти лет. Младшая девочка погибла от кровопотери, за жизнь ее матери и старшей сестры борются врачи. Кровавая драма на улице Стаханова — уже второй подобный случай в Липецкой области за последние семь месяцев. 

Напомним, что 15 июля 2019 года в Ельце обнаружили тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя и раненую, но живую 4-летнюю девочку. Тройное убийство произошло накануне: именно тогда соседи слышали громкие крики из-за стены. Следствие считает, что 31-летний мужчина сначала убил сожительницу, потом ее 7-летнего сына, а затем порезал 4-летнюю девочку. Мужчина покончил с собой. Известно, что он жил в семье всего год.

В 2019 году Липецкий областной суд вынес приговор по делу о другой семейной резне. Ранним утром 17 февраля 2018 года 54-летний житель села Черёмушки Липецкого района с особой жестокостью совершил двойное убийство. Мужчина нанес своей 48-летней жене не менее 25 раз ножевых ранений, а затем зарезал 16-летнюю дочь. В ходе расследования было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его направили на принудительное лечение

Примечательно, что  раненая сегодня ночью 36-летняя женщина работает мировым судьей. В ее судебной практике за 2019 год почти десяток уголовных дел связан с нанесением увечий или угрозами убийством.  В течение года неоднократно рассматривала дела о нападении мужчин на своих жен и сожительниц. Подавляющее большинство таких уголовных дел судья прекратила по примирению сторон: женщины прощали своих мужчин.

Согласно статистике, 16 из 48 убийств, совершенных в Липецкой области в 2019 году, произошли на бытовой почве. От преступных посягательств со стороны близких родственников пострадали семь детей, один ребенок убит.
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#домашнее насилие #убийство
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Комментарии (9)

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10 минут назад
???, не важнее!Но зачем сто раз писать одно и тоже?
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???

23 минуты назад
!, Вот потому и резня кровавая всё чаще, что щука пойманная незаконно , но губернатором, важнее для некоторых чем нравственность, терпимость и любовь к ближнему своему!
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Какие Заводы ?!

24 минуты назад
Lidija, При Путине всё не выгодно !, Эх скорей бы нлмк разворовали ,растащили бы !.
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Читала уже

27 минут назад
!, Для вас ниже написала
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Читала уже

27 минут назад
Так уже писали об этом, вам надо каждый день и десять раз подряд?
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Мимо проходилЪ

30 минут назад
Чего там наши славные отцы церкви говорят, о домашнем насилии? неубиение жены мужем есть подрыв семейных ценностей? СмирноFF, ау, ты где, борода облезлая???
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Lidija

39 минут назад
Надо заводы восстанавливать, а власти деньги вместо дела пускают на парки. От неграмотного управления погибают безвинные. Жаль детей.
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Слава великому Путину !

43 минуты назад
Ну чем не гражданская война ?!.
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!

49 минут назад
Хватит уже мусолить эту тему. Напишите уже, как Артамон с щукой прославился. Или незя?
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