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Мэрия покупает кресло за 682'000 рублей

33 1313
#тендер #библиотека #авиацентр
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Мэрия покупает кресло за 682'000 рублей

Но сидеть в нем будут не чиновники, а липчане, решившие попробовать себя в роли летчика, и пилоты в отставке.

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 628 000 рублей. В столь высокую цену чиновники обсчитали покупку интерактивного компьютерного кресла, которое предназначается централизованной библиотечной системе. Кресло должно поступить в распоряжение заказчика до середины августа.

Компьютерное кресло рассчитано на одного человека. Оно будет оборудовано сложной системой мониторов, многоступенчатой системой управления и регулировки. Кресло будет обтянуто экокожей и декорировано стеклопластиком. Зачем же библиотеке такой аппарат? На этот вопрос ответили в администрации Липецка.

- Интерактивное компьютерное кресло приобретается в рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек. Кресло покупается для военно-исторической библиотеки им. М.В. Водопьянова, которая близко расположена к липецкому авиацентру, и поэтому после модернизации будет иметь уклон в авиацию - ее историю и современный этап. В интерактивном кресле сможет посидеть любой желающий и почувствовать себя в роли летчика, - заверили в мэрии Липецка. - В кресле будет имитироваться динамика полёта и работа систем воздушного судна. Основные цели приобретения кресла — профессиональная ориентация молодежи и реабилитация отставных летчиков.

В городской администрации отметили, что закупают отечественное кресло, и его стоимость в разы ниже зарубежных аналогов.


Фото: vireco.ru

33 1313
#тендер #библиотека #авиацентр
2

Комментарии (33)

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489

4 минуты назад
Добрый Вамба, на все вопросы отвечай -,,Мир вам"!
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1

6 минут назад
Чиновники думают о народе! Предприятия и организации останавливаются и ликвидируются, вот и будет народ бесплатно ходить в парки и забавляться в кресле-качалке! Вспомним детство, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, вся власть правительству! 250 таких кресел=школе или дет.саду. Школа и дет.сад пригодятся 500 семьям, а кресло тому кто заберет откат! ...и дороги не нужны-у него внедорожник! .....и на кресле будут отрабатывать навыки летчики и вертолетчики олигархов местных, родителей местных судей, прокуроров и работников СК !
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Ну не мелочись !

8 минут назад
Непонятно, Здесь миллионые дела начинаются !, Воруй, хапай, тащи !,
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У бюджетного корыта нет дна

9 минут назад
Наталья, Вам не понять.....
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Просто так

9 минут назад
В военном городке,кажется, есть музей и много бывших лётчиков. Вот туда это кресло и поставить. Или все лётчики в мэрии теперь сидят? А скорее всего, будут там своих детишек развлекать.
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Наталья

11 минут назад
Пир во время чумы. Госпожа Уваркина неужели в городе кроме парков ничего не нужно горожанам..Бюджет не резиновый неужели еще не поняла Ваша команда
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Непонятно

12 минут назад
То 682,то 628
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Кто иконостас , кто кресло , кто иконку !

14 минут назад
Так веру в путина от нас уносят потихоньку !( Примерно Высоцкий ).
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Очередь из отставных лётчиков

16 минут назад
Кто последний?
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Ох !.

21 минуту назад
Только победили воровство , коррупцию ,откаты! и вот опять !.
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