Мэрия покупает кресло за 682'000 рублей

Но сидеть в нем будут не чиновники, а липчане, решившие попробовать себя в роли летчика, и пилоты в отставке.

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Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 628 000 рублей. В столь высокую цену чиновники обсчитали покупку интерактивного компьютерного кресла, которое предназначается централизованной библиотечной системе. Кресло должно поступить в распоряжение заказчика до середины августа.Компьютерное кресло рассчитано на одного человека. Оно будет оборудовано сложной системой мониторов, многоступенчатой системой управления и регулировки. Кресло будет обтянуто экокожей и декорировано стеклопластиком. Зачем же библиотеке такой аппарат? На этот вопрос ответили в администрации Липецка.- Интерактивное компьютерное кресло приобретается в рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек. Кресло покупается для военно-исторической библиотеки им. М.В. Водопьянова, которая близко расположена к липецкому авиацентру, и поэтому после модернизации будет иметь уклон в авиацию - ее историю и современный этап. В интерактивном кресле сможет посидеть любой желающий и почувствовать себя в роли летчика, - заверили в мэрии Липецка. - В кресле будет имитироваться динамика полёта и работа систем воздушного судна. Основные цели приобретения кресла — профессиональная ориентация молодежи и реабилитация отставных летчиков.В городской администрации отметили, что закупают отечественное кресло, и его стоимость в разы ниже зарубежных аналогов.