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«Рыбу мы отпустили, но правила одинаковы для всех»

5 1934
#Игорь Артамонов #рыбалка
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«Рыбу мы отпустили, но правила одинаковы для всех»

Губернатор похвалился уловом в соцсетях. Рыбаки рассказали ему о запрете на зимний вылов щуки.

В минувшие выходные липецкий губернатор выехал порыбачить. В своем аккаунте Инстаграмме Игорь Артамонов спросил у своих подписчиков, как они проводят свободное время. А потом отчитался о пойманных им щуке и нескольких окунях.

Кто-то из подписанных на аккаунт Артамонова рыбаков тут же сообщил губернатору, что вылов щуки в регионе запрещен до конца февраля.

«Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста», - отреагировал Игорь Артамонов. И тут же написал, что готов понести наказание за щуку: «Рыбу мы отпустили, но правила одинаковы для всех. Положенный мне штраф оплачу».

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- Игорь Георгиевич обо всем, что произошло, написал в своем Инстаграмме. Он заплатит штраф, если того заслуживает его проступок, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областной администрации.

В свою очередь, GOROD48 обратился к начальнику Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александру Бодрову. Оштрафуют ли за щуку липецкого губернатора?

- В Правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в пункте 47.21 сказано, что вылов щуки с 15 января по 28 (29) февраля запрещен повсеместно. В пункте 48 написано: «В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду обитания». Губернатор, по его словам, щуку отпустил. В таком случае его невозможно наказать. Но в любом случае по данному случаю будет проведена проверка, - ответил Александр Бодров.


5 1934
#Игорь Артамонов #рыбалка
3

Комментарии (5)

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skrip

12 минут назад
Бред сивого мерина от законодателей.Отпустить рыбу не зависимо в каком она состоянии
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Все эти чинуши-браконьеры-это

46 минут назад
Быдлота галимая.Очень хорошее упоминание про Банных и Есиповского.
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На пл. Мира

49 минут назад
постоянно свежей щукой торгуют
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Житель

51 минуту назад
Надо внести в конституцию, про щуку и емелю!
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А зачем

58 минут назад
вообще ловить рыбу, если не собираетесь её кушать? Просто помучить? Гуманисты...
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