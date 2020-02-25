Губернатор похвалился уловом в соцсетях. Рыбаки рассказали ему о запрете на зимний вылов щуки.

В минувшие выходные липецкий губернатор выехал порыбачить. В своем аккаунте Инстаграмме Игорь Артамонов спросил у своих подписчиков, как они проводят свободное время. А потом отчитался о пойманных им щуке и нескольких окунях.Кто-то из подписанных на аккаунт Артамонова рыбаков тут же сообщил губернатору, что вылов щуки в регионе запрещен до конца февраля.«Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста», - отреагировал Игорь Артамонов. И тут же написал, что готов понести наказание за щуку: «Рыбу мы отпустили, но правила одинаковы для всех. Положенный мне штраф оплачу».- Игорь Георгиевич обо всем, что произошло, написал в своем Инстаграмме. Он заплатит штраф, если того заслуживает его проступок, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областной администрации.В свою очередь, GOROD48 обратился к начальнику Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александру Бодрову. Оштрафуют ли за щуку липецкого губернатора?- В Правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в пункте 47.21 сказано, что вылов щуки с 15 января по 28 (29) февраля запрещен повсеместно. В пункте 48 написано: «В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду обитания». Губернатор, по его словам, щуку отпустил. В таком случае его невозможно наказать. Но в любом случае по данному случаю будет проведена проверка, - ответил Александр Бодров.