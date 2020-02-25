Общество
сегодня, 15:09
Экстрим-аттракционы для Нижнего парка обойдутся бюджету Липецка в 107 миллионов рублей
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Липецк хотят сделать туристической меккой Центрального Черноземья.
Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета мэрия внесла поправки в главный финансовый документ Липецка на этот год.
Главный финансист мэрии Татьяна Григорова сообщила, что объем бюджета предлагается увеличить по доходам на 47,5 млн рублей (собственные доходы городской казны выросли на 7,2 млн рублей за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты), а по расходам - почти на 270 миллионов.
40 миллионов рублей безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов чиновники планируют направить на капремонт и покупку мебели для помещения на улице Первомайская, 55, где разместится Центр управления регионом (это здание было приобретено администрацией Липецка в 2018 году у АО «Свой дом» за 72,9 млн рублей на дотацию из областного бюджета). 70 миллионов рублей предлагается направить на проведение работ по благоустройству общественных пространств, в том числе подготовку к празднованию 75-летия Победы, а еще 65,5 миллиона рублей - на ранее анонсированную главой Липецка Евгенией Уваркиной покупку аттракционов в лизинг и оплату автоматизированной пропускной системы в Нижнем парке (в 2021 и 2022 годах на эти же цели будет израсходовано еще 41,4 миллиона рублей).
Напомним, что в декабре прошлого года на встрече с представителями бизнес-сообщества Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в 2020 году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана зона барбекю, установлена большая фестивальная площадка, появятся современные аттракционы (возможно, их предоставит в лизинг городской администрации итальянская компания Zamperla).
Евгения Уваркина, кстати, оценивает туристический потенциал Липецка в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который в следующем году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка (за зоопарком и памятником народовольцам). По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость. Очевидно, сумма в 107 миллионов рублей, предназначенная на трехлетние выплаты про лизинговым платежам и предложенные на рассмотрение профильной депутатской комиссии, это обсчитанная финансовая модель привлечения инвестиций. Мэр считает, что муниципалитет сможет себе позволить выплачивать несколько лет платежи по кредиту, чтобы уже в 2023 году выйти на прибыльность проекта и перестать вовсе тратить бюджетные средства на содержание городских парков.
- Билет в этот парк аттракционов планируем сделать единым. Его цена пока обсчитана в среднем в 300 рублей. Зашел - и катайся целый день! - сказала Евгения Уваркина бизнесменам.
По мнению Евгении Уваркиной, потенциал развития общественных пространств в центре города - порядка 170 гектаров. Инвестиции в биопарк, частью которого станет зоопарк, могут составить полмиллиарда, а в городскую набережную и пляж - еще 200 миллионов рублей. Предполагается вложение в «остров цветов», в который превратят Зеленый остров. На набережной может появиться Центр экстремальных видов спорта (за основу взят опыт датского Копенгагена), а на реке - гребной канал, который видится мэру Липецка как олимпийский центр гребных видов спорта.
Удивительно, но никто из депутатов не задал ни одного вопроса чиновникам относительно лизинговых платежей за новые аттракционы.
В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 12,9 млрд рублей, по расходам - 13,6 миллиарда. Дефицит бюджета - 635 миллиона рублей.
Главный финансист мэрии Татьяна Григорова сообщила, что объем бюджета предлагается увеличить по доходам на 47,5 млн рублей (собственные доходы городской казны выросли на 7,2 млн рублей за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты), а по расходам - почти на 270 миллионов.
40 миллионов рублей безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов чиновники планируют направить на капремонт и покупку мебели для помещения на улице Первомайская, 55, где разместится Центр управления регионом (это здание было приобретено администрацией Липецка в 2018 году у АО «Свой дом» за 72,9 млн рублей на дотацию из областного бюджета). 70 миллионов рублей предлагается направить на проведение работ по благоустройству общественных пространств, в том числе подготовку к празднованию 75-летия Победы, а еще 65,5 миллиона рублей - на ранее анонсированную главой Липецка Евгенией Уваркиной покупку аттракционов в лизинг и оплату автоматизированной пропускной системы в Нижнем парке (в 2021 и 2022 годах на эти же цели будет израсходовано еще 41,4 миллиона рублей).
Напомним, что в декабре прошлого года на встрече с представителями бизнес-сообщества Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в 2020 году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана зона барбекю, установлена большая фестивальная площадка, появятся современные аттракционы (возможно, их предоставит в лизинг городской администрации итальянская компания Zamperla).
Евгения Уваркина, кстати, оценивает туристический потенциал Липецка в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который в следующем году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка (за зоопарком и памятником народовольцам). По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость. Очевидно, сумма в 107 миллионов рублей, предназначенная на трехлетние выплаты про лизинговым платежам и предложенные на рассмотрение профильной депутатской комиссии, это обсчитанная финансовая модель привлечения инвестиций. Мэр считает, что муниципалитет сможет себе позволить выплачивать несколько лет платежи по кредиту, чтобы уже в 2023 году выйти на прибыльность проекта и перестать вовсе тратить бюджетные средства на содержание городских парков.
- Билет в этот парк аттракционов планируем сделать единым. Его цена пока обсчитана в среднем в 300 рублей. Зашел - и катайся целый день! - сказала Евгения Уваркина бизнесменам.
По мнению Евгении Уваркиной, потенциал развития общественных пространств в центре города - порядка 170 гектаров. Инвестиции в биопарк, частью которого станет зоопарк, могут составить полмиллиарда, а в городскую набережную и пляж - еще 200 миллионов рублей. Предполагается вложение в «остров цветов», в который превратят Зеленый остров. На набережной может появиться Центр экстремальных видов спорта (за основу взят опыт датского Копенгагена), а на реке - гребной канал, который видится мэру Липецка как олимпийский центр гребных видов спорта.
Удивительно, но никто из депутатов не задал ни одного вопроса чиновникам относительно лизинговых платежей за новые аттракционы.
В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 12,9 млрд рублей, по расходам - 13,6 миллиарда. Дефицит бюджета - 635 миллиона рублей.
58 1342
МестныйЯ
Деревня
ВОЛОДька
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Деревня
***
И при Иванове преображался
Ответ
МестныйЯ
Ответ